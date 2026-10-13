Cinsel ilişkiden kaçan kadınlara uzmanlardan uyarı geldi

Endometriozis, bazı kadınlar için cinsel yaşamı fiziksel olduğu kadar duygusal açıdan da zorlaştırabiliyor. Cinsel ilişki sırasında ya da ilişkinin ardından ortaya çıkan ağrılar, yakınlaşma konusunda endişeye yol açarken cinsel haz almayı da güçleştirebiliyor. Ancak doğru yaklaşımlar ve kişiye özel bir yol haritasıyla cinsel yaşamda konforu yeniden sağlamak mümkün olabiliyor.

Endometriozise bağlı cinsel ağrı, tıp dilinde disparoni olarak adlandırılıyor. Ağrı, vajina girişinde yüzeysel biçimde hissedilebildiği gibi, özellikle lezyonların pelvik organların yakınında bulunduğu durumlarda derin bölgelerde de ortaya çıkabiliyor.

CİNSEL İLİŞKİDE AĞRIYA KATLANMAK GEREKMİYOR

Endometriozise bağlı ağrıyla mücadelede ilk adım, cinsel ilişkiyi belirli bir biçimde yaşamak zorunda olunduğu düşüncesinden uzaklaşmak. Ağrıya rağmen ilişkiyi sürdürmek yerine, rahatsızlık hissedildiğinde durmak, pozisyon değiştirmek veya farklı yakınlaşma biçimlerini tercih etmek önem taşıyor.

Kadının hareketlerin hızını ve penetrasyonun derinliğini daha fazla kontrol edebildiği pozisyonlar bazı durumlarda daha rahat bir deneyim sunabiliyor. Daha sığ penetrasyona imkân tanıyan pozisyonlar da ağrıyı azaltmaya yardımcı olabiliyor. Bununla birlikte, her kadın için geçerli tek bir pozisyon bulunmuyor.

Ağrının niteliği ve şiddeti; lezyonların konumuna, derinliğine ve kişisel farklılıklara göre değişebiliyor. Üstelik hissedilen ağrının şiddeti, endometriozis lezyonlarının büyüklüğü veya sayısıyla doğrudan orantılı olmayabiliyor.

ÖN SEVİŞMEYE ZAMAN AYIRIN

Cinsel yakınlık öncesinde daha fazla zaman ayırmak da konforu artırabilecek yöntemler arasında yer alıyor. Cinsel uyarılma sırasında vajinal kayganlık artıyor ve vajinanın anatomisinde penetrasyonu kolaylaştırabilecek değişiklikler meydana geliyor. Bu süreç, cinsel ilişkinin daha rahat yaşanmasına katkıda bulunabiliyor.

Doğal kayganlığı desteklemek için kayganlaştırıcı ürünlerden de yararlanılabiliyor. Bu ürünler sürtünmeyi azaltarak rahatsızlık hissinin hafiflemesine yardımcı olabiliyor. Ancak pozisyon değişikliğine, daha uzun hazırlık süresine ve kayganlaştırıcı kullanımına rağmen ağrı devam ediyorsa durumun olağan kabul edilmemesi gerekiyor.

AĞRI BEKLENTİSİ KISIR DÖNGÜ YARATIYOR

Endometriozise bağlı cinsel ağrı, zaman içinde kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşebiliyor. İlişki sırasında yeniden ağrı yaşama korkusu, pelvik taban kaslarında gerginliğe neden olabiliyor. Bu gerginlik cinsel ilişkiyi zorlaştırırken ağrının daha da artmasına yol açabiliyor.

Bu nedenle bazı durumlarda yalnızca endometriozis tedavisine odaklanmak yeterli olmayabiliyor. Kişinin ihtiyaçlarına göre farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren multidisipliner bir yaklaşım gerekebiliyor.

Tedavi planında endometriozise yönelik tıbbi uygulamaların yanı sıra ağrı yönetimi, pelvik taban ve perine konusunda uzmanlaşmış fizyoterapi ile psikoseksüel destek de yer alabiliyor. Hangi yöntemlerin uygulanacağı, kişinin yaşadığı belirtilere ve ihtiyaçlarına göre belirleniyor.

PARTNERLE AÇIK İLETİŞİM KURUN

Cinsel yaşamda konforun yeniden sağlanmasında partnerle iletişim de önemli bir rol oynuyor. Ağrıya neden olan hareketleri, rahatlık veren dokunuşları ve kaçınılması gereken pozisyonları açıkça ifade etmek, çiftlerin birbirlerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına yardımcı olabiliyor.

Bu yaklaşım, cinsel ilişkiyi belirli bir performans beklentisi üzerinden değerlendirmek yerine karşılıklı rahatlık ve haz odaklı bir yakınlık kurmayı mümkün kılıyor.

Endometriozisle yaşayan kadınlar için temel nokta, ağrıyı cinsel yaşamın kaçınılmaz bir parçası olarak görmemek. Ağrı ortaya çıktığında durmak, farklı yakınlaşma biçimlerini denemek ve gerektiğinde profesyonel destek almak, cinsel yaşamın kişinin ihtiyaçlarına uygun biçimde yeniden düzenlenmesine yardımcı olabiliyor.