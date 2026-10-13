Resmen açıklandı: Akın akın sınırdan geçiyorlar

Suriyelilerin ülkelerine dönüş süreci devam ederken, Türkiye’deki sınır kapılarında da hareketlilik devam ediyor. Cilvegözü, Yayladağı, Zeytindalı, Öncüpınar ve Karkamış sınır kapılarından Suriye’ye geçişler sürerken, Birleşmiş Milletler’den dönüşlere ilişkin bir açıklama geldi. BM Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Mohamed Yahya, Aralık 2024’ten bu yana ülkesine dönen mültecilerin sayısını açıkladı.

AKIN AKIN SINIRDAN GEÇİYORLAR

Hatay’daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapıları ile Kilis’teki Öncüpınar ve Gaziantep’teki Karkamış Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçişler devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Mohamed Yahya, Aralık 2024’ten bu yana 1,82 milyondan fazla mültecinin ülkesine döndüğünü, ülke içinde yerinden edilen 2 milyondan fazla kişinin de evlerine kavuştuğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Mohamed Yahya, Aralık 2024'ten bu yana 1,82 milyondan fazla Suriyelinin ülkelerine, ülke içinde yerinden edilmiş 2 milyonu aşkın kişinin de evlerine döndüğünü belirterek, bunun Suriyelilerin geleceklerini şekillendirme konusundaki kararlılıklarını yansıttığını söyledi.

1,82 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

"Orta Doğu'da Durum" başlığıyla düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısına çevrim içi katılan Yahya, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ı temsilen konuşma yaptı.

Yahya, "Aralık 2024'ten bu yana 1,82 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve 2,04 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi, geldikleri bölgelere geri döndü. Bu dönüşler, Suriyelilerin kendi geleceklerini şekillendirme konusundaki kararlılıklarını yansıtıyor." dedi. Geri dönüşlerin birçok aile için yeni bir mücadelenin başlangıcı anlamına geldiğine işaret eden Yahya, geri dönenlerin önemli bir bölümünün hala insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yahya, BM kayıtlarına göre Suriye içinde 5,5 milyondan fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğuna ve dörtte üçü kadın ve çocuklardan oluşan 770 binden fazla kişinin hala kamplarda yaşadığına dikkati çekti. (AA)