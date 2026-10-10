Burnu tıkananlara "Seks yapın" dediler Nobel'i götürdüler

Burun tıkanıklığı yaşayanların başvurduğu yöntemler arasına oldukça şaşırtıcı bir seçenek girdi. Alman ve İngiliz araştırmacıların yaptığı bir çalışma, orgazmın burun tıkanıklığını gidermede burun açıcı spreyler kadar etkili olabileceğini ortaya koydu. Araştırma, sıra dışı bulguları nedeniyle 2021 yılında Ig Nobel Ödülü'nü kazandı.

Bilim dünyasının alışılmışın dışındaki araştırmaları ödüllendiren Ig Nobel, insanları önce güldüren, ardından düşündüren çalışmaları öne çıkarıyor. Cinsel aktivite ile burun solunumu arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma da bu tanıma uyan çalışmalar arasında yer aldı.

18 ÇİFT ÜZERİNDE DENENDİ

2021 yılında yayımlanan araştırmada, 18 heteroseksüel çiftin burunlarından geçen hava akışı ölçüldü. Katılımcıların burun solunumu, cinsel ilişki öncesinde ve orgazm sonrasında değerlendirildi. Ertesi gün ise burun açıcı sprey kullanımının ardından ölçümler tekrarlandı.

Sonuçlar, orgazmın hemen ardından burundan geçen hava miktarında belirgin bir artış yaşandığını gösterdi. Elde edilen iyileşmenin, burun açıcı sprey kullanımından sonra gözlenen etkiye benzer olduğu belirlendi.

Ancak araştırmanın dikkat çeken bir sınırı vardı: Rahatlama kalıcı değildi. Burun tıkanıklığındaki azalma birkaç saat içinde ortadan kalkarken, ortalama etkinin yaklaşık 45 dakika ile bir saat arasında sürdüğü belirtildi.

BURNU AÇAN MEKANİZMA NE?

Bu etkinin arkasında vücudun sinir sistemi ve kan damarlarıyla ilgili fizyolojik bir mekanizma bulunuyor.

Burun boşluğunda yer alan ve burun etleri olarak bilinen dokular, çok sayıda kan damarı içeriyor. Bu dokuların şişmesi, hava geçişini daraltarak burun tıkanıklığına yol açabiliyor.

Cinsel uyarılma ve orgazm sırasında ise vücudun sempatik sinir sistemi etkinleşiyor. Fiziksel efor sırasında olduğu gibi adrenalin düzeyindeki artış, kan damarlarının daralmasına neden olabiliyor. Burun içindeki dokulara giden kan akışının azalması da şişliğin geçici olarak gerilemesini ve hava geçişinin kolaylaşmasını sağlayabiliyor.

ETKİ GEÇİNCE TIKANIKLIK GERİ DÖNÜYOR

Orgazmın ardından vücut yeniden dinlenme ve toparlanma süreçlerine yönelirken burundaki damarlar da eski durumuna dönüyor. Böylece başlangıçta rahatlayan burun yeniden tıkanabiliyor.

ABD'deki Cleveland Clinic'in değerlendirmesine göre bu rahatlama ortalama 45 dakika ile bir saat kadar sürebiliyor. Ayrıca yatay pozisyonda bulunmak da burun tıkanıklığını artırabiliyor. Bu nedenle bazı kişiler özellikle gece yatağa uzandıklarında nefes almakta daha fazla zorlanıyor.

Araştırma, orgazmın burun tıkanıklığı üzerindeki kısa süreli etkisine işaret etse de küçük bir katılımcı grubuyla gerçekleştirildi. Bulgular, cinsel aktivitenin burun tıkanıklığı için kalıcı bir tedavi olduğu anlamına gelmiyor.