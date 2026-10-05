Yataktaki 4 şehir efsanesi! Hepsi yalan bu sahi: Kadınlarda da oluyor cinsel istek azalmıyor

Testosteron, erkek cinsel sağlığı açısından önemli hormonlardan biri olsa da cinsel isteği tek başına belirleyen bir mekanizma olmadığı ortaya çıktı. Erkeklerde testosteronun yaklaşık yüzde 95'i testislerde, kalan yüzde 5'i ise böbreküstü bezlerinde üretildi.

Hormon, cinsel isteğin oluşmasında ve erektil fonksiyonların sürdürülmesinde önemli rol oynadı. Ancak erkeklerde libido; psikolojik durum, ilişki dinamikleri, yaşam biçimi, sağlık durumu, kullanılan ilaçlar ve testosteron dışındaki hormonlarla birlikte şekillendi.

KADINLARDA DA ÜRETİLİYOR

Özellikle yüksek stresle birlikte artan kortizol ve prolaktin düzeyleri cinsel istekte azalmaya yol açabiliyor. Tiroid hormonlarının üretimindeki bozukluklar da erkeklerde cinsel isteği etkileyebiliyor.

Üstelik testosteron yalnızca erkeklere özgü bir hormon değil. Kadınlarda da testosteron üretiliyor; ancak miktarı erkeklere kıyasla çok daha düşük seviyede. Kadınlarda hormonun başlıca kaynakları yumurtalıklar ve böbreküstü bezleri oldu.

ŞAŞIRTAN SONUÇ

Testosteronun cinsel istek için gerekli olması, kandaki her artışın otomatik olarak daha fazla cinsel istek yaratacağı anlamına gelmiyor.

2024 yılında Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlanan araştırmada, aynı erkeklerde testosteron düzeylerindeki günlük değişimlerle cinsel istek arasındaki ilişki incelendi.

Araştırmacılar 41 erkeğin tükürük testosteron düzeylerini her gün ölçtü ve aynı zamanda cinsel isteklerini değerlendirdi. Sonuçlar, testosteronun daha yüksek olduğu günlerde erkeklerin cinsel isteğinin de arttığını gösteren anlamlı bir ilişki ortaya koymadı.

Çalışmanın sonuçları, testosteron düzeyi normal aralıkta bulunan erkeklerde günlük testosteron değişimlerinin cinsel isteği doğrudan düzenlediği görüşünü desteklemedi.

Bu nedenle erkeklerde libido değerlendirilirken yalnızca testosteron düzeyine bakılmasının yeterli olmadığı vurgulandı.

BU FAKTÖRLER CİNSEL İSTEĞİ ETKİLİYOR

Cinsel istekteki değişimlerde;

ilişkinin niteliği ve kişinin içinde bulunduğu ilişki,

genel sağlık durumu,

uyku düzeni,

stres,

diğer hormonların üretimi gibi çok sayıda faktörün etkili olduğu belirtildi.

DÜŞÜK TESTOSTERON DÜŞÜK LİBİDO ANLAMINA GELMİYOR

Kadınların erkeklerden daha düşük miktarda testosteron üretmesi de uzun süredir cinsel isteğin daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Ancak bilimsel veriler bu varsayımı desteklemiyor.

2016 yılında yayımlanan sistematik bir derlemede, özellikle menopoz öncesi kadınlarda testosteron ile cinsel istek arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar değerlendirildi. Kandaki testosteron düzeyi ile cinsel yaşam arasındaki bağlantıyı araştıran 10 çalışmanın 6'sında anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Testosteron tedavisinin menopoz öncesinde düşük cinsel isteği bulunan kadınlar üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalarda da benzer şekilde sınırlı sonuçlar elde edildi. Dört çalışmadan yalnızca biri, orta düzeyde testosteron dozuyla belirgin bir iyileşme ortaya koydu.

Bununla birlikte testosteron tedavisinin bazı kadınlarda, özellikle menopoz sonrasında ortaya çıkan cinsel istek bozukluklarında yarar sağlayabildiği belirtildi. Ancak bu durum, doğal testosteron seviyesi normal olan tüm kadınlar için geçerli bir sonuç olarak değerlendirilmedi.

KADIN VE ERKEK CİNSELLİĞİ KARŞILAŞTIRILDI

Bilimsel çalışmalar, erkeklerin cinsel isteğinin yalnızca hormonlar tarafından belirlendiği görüşünü de desteklemiyor.

2020 yılında yayımlanan ve erkek cinsel isteği üzerine 169 bilimsel çalışmayı inceleyen araştırmada, biyolojik faktörlerin önemli olduğu ancak erkeklerdeki libidoyu tek başına açıklamaya yetmediği sonucuna ulaşıldı.

Araştırmacılar erkek cinsel isteğinin oluşumunda biyolojik unsurların yanı sıra psikolojik, ilişkisel, cinsel ve kültürel faktörlerin de etkili olduğunu ortaya koydu.

Başka bir araştırmada ise erkek cinsel isteğini açıklamak için biyolojik, tıbbi, psikolojik, bilişsel ve ilişkisel faktörleri aynı anda değerlendiren bir model kullanıldı. Çalışmada özellikle bilişsel faktörlerin dikkat çekici bir ağırlığa sahip olduğu ve tıbbi ile psikopatolojik faktörlerin de önüne geçtiği görüldü.

Kadın cinselliğinde de yalnızca psikolojik faktörlerin belirleyici olduğu düşüncesinin doğru olmadığı belirtildi. Kadınlarda cinsel istek; biyolojik, psikolojik ve kültürel unsurların birbirleriyle etkileşimi sonucunda şekillendi.

Yakın dönemde yayımlanan bir derlemede düşük cinsel istekle bağlantılı çok sayıda faktör sıralandı. Cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrı, uyku bozuklukları, genel sağlık durumu, kaygı, depresyon, beden algısı ve ilişkiden duyulan memnuniyetsizlik bunlar arasında yer aldı.

"LİBİDO TEK BİR HORMONA İNDİRGENEMEZ"

Bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu tablo, cinsel isteğin tek bir hormonun seviyesine bakılarak açıklanamayacağını gösterdi.

Testosteron hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel işlev açısından önemli bir biyolojik faktör olsa da kişinin cinsel isteği; hormonlar, sağlık, psikoloji, yaşam koşulları, uyku, stres ve ilişki dinamiklerinin birlikte etkisiyle ortaya çıktı.

Bu nedenle "çok testosteron, çok libido" ya da "kadında az testosteron, az cinsel istek" şeklindeki basit formüllerin bilimsel gerçekliği yansıtmadığı belirtildi.