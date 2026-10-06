Mutlu ve sağlıklı bir ilişkinin arkasında sürekli devam eden yoğun bir cinsel hayat olduğu yönündeki yaygın inanış, gerçek çiftlerin deneyimleriyle örtüşmeyebiliyor. Son dönemde konuya ilişkin değerlendirmeler, cinsel ilişki sıklığının tek başına ilişkinin kalitesini göstermediğine işaret etti.

Çiftlerin gerçek yaşam deneyimleri, cinselliğin belirli bir takvime bağlı olmadığını ortaya koydu. Bazı çiftler haftada birkaç kez birlikte olurken, bazıları ayda bir kez seks yapıyor. Buna rağmen her iki grup da ilişkilerinden memnun olabiliyor.

BİRDEN FAZLA ÇİFT KARŞILAŞTIRILDI

Yabancı basında yer alan örneklerde, 59 yaşındaki Elizabeth ile 54 yaşındaki Aaliyah'ın haftada dört kereden fazla seks yaptıkları belirtildi. Çift, çocuklarının okulda olduğu saatlerde daha uzun bir birliktelik yaşarken, diğer zamanlarda daha kısa cinsel birliktelikler yaşadıklarını anlattı.

Buna karşılık 32 yaşındaki Jessy ile 46 yaşındaki Steven ise ayda bir kez seks yapmanın kendileri için yeterli olduğunu ifade etti. Çift, yoğun çalışma saatlerinin cinsel yaşamlarını etkilediğini belirtirken, seks sıklığının birbirlerine duydukları sevginin bir göstergesi olmadığını özellikle vurguladı.

“SEKS SIKLIĞI İLİŞKİNİN KARNESİ DEĞİL”

Psikoseksüel ve ilişki terapisti Kate Moyle, cinsel ilişkinin sağlıklı bir ilişkinin önemli parçalarından biri olabileceğini ancak ilişkinin kalitesini ölçmek için tek başına kullanılamayacağını belirtti.

Moyle'a göre yalnızca “Ne kadar sık seks yapıyorsunuz?” sorusuna odaklanmak, yaşanan cinselliğin niteliği, çiftlerin bundan aldığı haz ve ilişkideki genel memnuniyet hakkında yeterli bilgi vermiyor. Çiftlerin ihtiyaçlarının zaman içinde değişebileceğine dikkat çeken uzman, dolayısıyla herkes için geçerli bir “normal” sıklık belirlemenin mümkün olmadığını savunuyor.

Uzmanların özellikle karşı çıktığı noktalardan biri de çiftlerin kendilerini başka ilişkilerle kıyaslaması. Sosyal medya, filmler ve popüler kültür, mutlu çiftlerin sürekli tutku yaşayan ve neredeyse her fırsatta seks yapan insanlar olduğu algısını güçlendirirken, gerçek yaşam çok daha farklı bir tablo ortaya koyuyor.

UZMANLAR SEBEPLERE DİKKAT ÇEKTİ

Seksolog Dr. Tara Suwinyattichaiporn, cinsel isteğin ve ilişkinin sıklığının çok sayıda dış etkenden değişebildiğine dikkat çekti.

Çocukların bakımı, yoğun iş temposu, kariyer stresi, maddi sorunlar ve hasta aile bireyleriyle ilgilenme gibi sorumlulukların cinsel hayatı doğrudan etkileyebildiğini belirten Suwinyattichaiporn, çiftlerin hayatındaki koşullar değiştikçe cinsel yakınlığın da değişebileceğini ifade etti.

Uzman ayrıca cinsellik konusunda çiftlerin birbirleriyle konuşmasının önemine dikkat çekti. Ona göre mesele yalnızca kaç kez seks yapıldığı değil, çiftlerin beklentilerini, isteklerini ve memnuniyetlerini birbirleriyle açıkça konuşabilmesi.

"AYDA BİR DE HAFTADA BİR KAÇ KEZ DE MÜMKÜN"

Bu nedenle mutlu bir ilişki için haftada bir, iki ya da üç kez seks yapılması gerektiğini söyleyen evrensel bir kural bulunmuyor.

Kimi çift için haftada birkaç kez cinsel birliktelik ilişkinin doğal bir parçasıyken, kimi çift için ayda bir kez yeterli olabiliyor. Asıl belirleyici olan ise taraflardan birinin kendisini ihmal edilmiş hissetmesi ya da cinsel yaşamdan memnun olmaması durumunda bunun çift arasında konuşulabilmesi.

UZMANLAR TEK GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ

Uzmanların ortaklaştığı nokta da burada ortaya çıkıyor: İlişkinin sağlığını belirleyen şey yalnızca seksin ne kadar sık yaşandığı değil, çiftlerin birbirleriyle ne kadar bağlantı kurduğu, ihtiyaçlarını paylaşabildiği ve mevcut cinsel yaşamlarından memnun olup olmadığı.

Dolayısıyla “Mutlu çiftler haftada kaç kez seks yapıyor?” sorusunun tek bir cevabı bulunmuyor. Araştırma ve uzman görüşleri, mutlu bir ilişkinin ölçüsünün yatak odasındaki sayıdan çok, çiftlerin kendi ihtiyaçlarıyla kurduğu dengede aranması gerektiğini gösteriyor.