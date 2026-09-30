Kadınların yaş aldıkça cinsel ilişkiden daha çok zevk aldıkları ortaya çıktı

Kadınlarda cinsel isteksizliğin yaygınlığı ve menopoz sonrası cinsel yaşam, uzun süredir bilim dünyasının araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bazı araştırmalar kadınların önemli bir bölümünde cinsel işlev bozuklukları bulunduğunu öne sürerken, ABD’de gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma, ileri yaşlarda cinsel haz konusunda daha farklı bir tablo ortaya koydu.

806 KADIN İNCELENDİ

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları ile ABD Gazi İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen çalışmada, ortalama yaşı 67 olan 806 kadının cinsel yaşamı ayrıntılı biçimde incelendi. Bulgular American Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.

Araştırmaya katılan kadınlar yaklaşık 40 yıldır sürdürülen bir çalışma kapsamında takip edilen kişilerden oluştu. Katılımcılara cinsel ilişki sıklığından ilişki sırasında yaşanan ağrıya, cinsel isteğin düzeyinden orgazm sıklığına ve genel cinsel tatmine kadar çok sayıda soru yöneltildi. Bunun yanı sıra vajinal bölgedeki kayganlaşma durumu ve libido amacıyla hormon kullanımı gibi bilgiler de değerlendirildi.

CİNSEL İSTEK AZALIYOR AMA...

Katılımcıların yüzde 63’ünün menopoz döneminde olduğu belirlendi. Kadınların yaklaşık yarısı, araştırma anketinden önceki dört hafta içerisinde en az bir kez cinsel ilişkiye girdiğini bildirdi.

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri ise cinsel isteğin yaş ilerledikçe azalması oldu. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ı hiç cinsel istek duymadığını ya da çok az cinsel arzu yaşadığını belirtti. Ancak bu grubun yaklaşık üçte birinin hâlâ cinsel olarak aktif olması, cinsel isteğin tek başına cinsel yaşamı belirleyen unsur olmadığını gösterdi.

Cinsel yaşamını sürdüren kadınlar arasında orgazm oranları da dikkat çekti. Bu kadınların yüzde 67’si her cinsel ilişkide veya neredeyse her ilişkide orgazm yaşadığını ifade etti. Araştırmada 4. yaş grubundaki kadınların ise yüzde 47,5’inin benzer şekilde orgazma ulaştığı görüldü.

GENÇ KADINLARDA ARZU FAZLA AMA MEMNUNİYET AZ

Araştırmada daha genç katılımcıların cinsel arzularının daha yüksek olduğu belirlendi. Ancak yüksek cinsel isteğin otomatik olarak daha yüksek cinsel tatmin anlamına gelmediği görüldü. Araştırmaya göre daha genç kadınlar, cinsel istekleri daha fazla olmasına rağmen cinsel yaşamlarından daha fazla memnuniyetsizlik bildirdi.

Öte yandan cinsel ilişkinin sıklığının yaşla birlikte azaldığı tespit edildi. Cinsel olarak aktif kadınların ortalama yaşı 59 iken, cinsel açıdan aktif olmayan kadınların ortalama yaşı yaklaşık 75 olarak hesaplandı.

Araştırmacılar, cinsel ilişkiye girme kararının yalnızca cinsel arzuyla açıklanamayacağına da dikkat çekti. Bazı kadınlar partnerleriyle ilişkilerindeki uyumu korumak veya kendilerini daha iyi hissetmek gibi nedenlerle cinsel yakınlığı sürdürdüklerini belirtti.

“CİNSEL AKTİVİTE HER ZAMAN GEREKLİ DEĞİL”

Araştırmanın başyazarı Susan Trompeter, elde edilen sonuçların cinsel aktivite ile cinsel tatminin aynı şey olmadığını gösterdiğini belirtti.

Trompeter'a göre bir kadının cinsel ilişki yaşamıyor olması, cinsel hazdan tamamen uzak olduğu anlamına gelmiyor. Cinsel olarak aktif olmayan kadınların da mastürbasyon yoluyla cinsel haz yaşayabileceği ifade edildi.

Araştırmada ayrıca partnerle kurulan duygusal ve fiziksel yakınlığın, bazı kadınlar açısından orgazmdan daha önemli olabileceği görüldü. Bu nedenle kadınların cinsel yaşamındaki memnuniyeti yalnızca orgazm sıklığı veya cinsel ilişki sayısı üzerinden değerlendirmek yerine, duygusal yakınlık ve genel ilişki memnuniyetinin de dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMLİ BİR SINIRI VAR

Bilim insanları ise sonuçların değerlendirilmesinde araştırmanın yönteminin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti. Çalışmada kadınların kendi beyanlarına dayanan bilgiler kullanıldı. Cinsel yaşam gibi oldukça özel bir konuda katılımcıların verdikleri yanıtların her zaman gerçeği eksiksiz yansıtmayabileceği belirtildi.

Buna rağmen araştırma, menopoz sonrası dönemde cinsel yaşamın otomatik olarak sona erdiği yönündeki yaygın varsayımı sorgularken, kadınlarda cinsel tatminin yalnızca libido, cinsel ilişki sıklığı veya orgazmla ölçülemeyeceğini ortaya koydu.