Araştırma için seks yaptılar gerçek kanıtlandı: 34 yaş üstü kadınlar avantajlı çıktı

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin “Çok sık seks yapmak sperm sayısını düşürür mü?” endişesine ilişkin dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Norveç'te yürütülen çalışmada 64 binden fazla kadının verileri incelendi ve cinsel ilişki sıklığı ile hamile kalma süresi arasındaki bağlantı araştırıldı.

34 YAŞ ÜZERİ AVANTAJLI

Araştırmanın sonucuna göre, hamile kalmadan önceki ayda haftada dört kereden fazla cinsel ilişkiye giren kadınlar daha kısa sürede hamile kaldı. En dikkat çekici sonuç ise bu ilişkinin 34 yaşın üzerindeki kadınlarda daha belirgin görülmesi oldu.

Araştırmacılar, sık cinsel ilişkinin doğrudan hamileliği hızlandırdığının söylenemeyeceğini özellikle vurguladı. Çünkü araştırmaya yalnızca doğal yollarla hamile kalan kadınlar dahil edildi. Dolayısıyla çalışma, daha fazla seksin gebelik şansını artırıp artırmadığından çok, hamileliğin ne kadar sürede gerçekleştiğini karşılaştırdı.

64 BİNDEN FAZLA KADIN İNCELENDİ

Araştırma, Norveç Anne, Baba ve Çocuk Kohort Çalışması'ndan elde edilen veriler üzerinden gerçekleştirildi. Yaklaşık 95 bin annenin yer aldığı araştırmadan, planlı gebelik yaşayan ve doğurganlık tedavisi kullanmadan hamile kalan 64 binden fazla kadın çalışmaya dahil edildi.

Kadınlara hamile kalmadan önceki dört hafta içerisinde ne sıklıkta cinsel ilişkiye girdikleri ve partnerleriyle kaç aydır çocuk sahibi olmaya çalıştıkları soruldu.

Katılımcıların yüzde 14'ü haftada bir kereden az, yüzde 36'sı haftada bir veya iki kez, yüzde 37'si haftada üç veya dört kez, yüzde 13'ü ise haftada dört kereden fazla cinsel ilişki yaşadığını bildirdi.

SIK SEKS YAPANLAR DAHA ÇABUK HAMİLE KALDI

Kadınların hamile kalması ortalama 4,5 ay sürdü.

Haftada bir kereden az cinsel ilişki yaşayan kadınlarda bu süre 4,8 ay olurken, haftada dört kereden fazla ilişki yaşayanlarda 3,7 aya indi.

Araştırmacılar yaş ve eğitim gibi faktörleri hesaba kattığında, haftada dört kereden fazla cinsel ilişki yaşayan kadınların herhangi bir adet döngüsünde hamile kalma ihtimalinin haftada bir veya iki kez ilişki yaşayanlara kıyasla yüzde 16 daha yüksek olduğunu belirledi.

Buna karşılık haftada üç veya dört kez cinsel ilişki yaşayanlarla haftada bir veya iki kez ilişki yaşayanlar arasında belirgin bir fark bulunmadı. Haftada bir kereden az ilişki yaşayanlarda da hamile kalma ihtimalinin daha düşük olduğuna dair anlamlı bir sonuç ortaya çıkmadı.

FARKLI YAŞ GRUPLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Araştırmacılar sonuçları farklı yaş gruplarında da değerlendirdi. 25 yaşın altından 34 yaş üzerindeki kadınlara kadar tüm yaş gruplarında sık cinsel ilişki ile daha kısa sürede hamile kalma arasında benzer bir ilişki görüldü.

Ancak çalışmanın başyazarı Kristina W. Dreiås, 34 yaş üzerindeki kadınlarda sık cinsel ilişkinin sağladığı görülen avantajın daha belirgin olmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

İlk kez anne olacak kadınlarda da ilişki daha güçlü bulundu. Bu grupta sık cinsel ilişki yaşayan kadınların herhangi bir adet döngüsünde hamile kalma ihtimali yüzde 23 daha yüksek çıktı.

Araştırmacılar vücut ağırlığı, daha önce doğum yapıp yapmama, düzensiz adet döngüsü ve endometriozis gibi faktörleri hesaba kattığında da ilişkinin devam ettiğini belirledi.

“SPERM SAYISI DÜŞER” ENDİŞESİNE DE YANIT

Çiftlerin sık seks yapmanın erkeklerde sperm sayısını azaltabileceği yönündeki endişesi de araştırmanın önemli başlıklarından biri oldu.

Sık boşalmanın sperm sayısını düşürebileceği bilinse de araştırmada daha sık cinsel ilişkinin daha düşük gebelik oranlarıyla bağlantılı olmadığı görüldü.

Ancak araştırmacılar erkeklerin sperm sayısı veya sperm kalitesi hakkında veri toplamadı. Bu nedenle çalışmanın, sık cinsel ilişkinin sperm üzerindeki etkisine doğrudan yanıt vermediği belirtildi.

NEDENİ HENÜZ KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Bilim insanları, sık cinsel ilişki ile daha hızlı hamilelik arasındaki bağlantının nedenini kesin olarak açıklayamadı.

Araştırmacılara göre daha sık seks yapan çiftlerin genel olarak daha sağlıklı veya daha doğurgan olması ihtimaller arasında bulunuyor. Bir diğer ihtimal ise sık cinsel ilişkiye giren çiftlerin yumurtlama dönemine denk gelme olasılığının daha yüksek olması.

Ancak araştırmada kadınların yumurtlama zamanları ve cinsel ilişkilerin adet döngüsünün hangi günlerinde gerçekleştiği kaydedilmedi.

Çalışmanın bir diğer önemli sınırlaması ise yalnızca sonunda hamile kalan kadınların incelenmiş olması. Hamile kalamayan veya doğurganlık tedavisine ihtiyaç duyan çiftler araştırmaya dahil edilmedi.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 82'si altı ay içinde, yüzde 93'ü ise bir yıl içinde hamile kaldı.

Araştırmanın başyazarı Kristina W. Dreiås, çocuk sahibi olmaya çalışan çiftlerin çok sık cinsel ilişkiye girmekten endişe etmesine gerek olmadığını söyledi.