Ders çıkarılmalı

YÖN/FİKRET BİLÂ

Bazı fon şirketlerinin borsada yaptıkları vurgunla ilgili İstanbul Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürüyor.

Bu soruşturma sonunda borsada oynanan oyunun tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması ve sorumluların da yargılanması gerekir.

Ayrıca 455 bin vatandaşımızı mağdur eden bu borsa dolandırıcılığından ders çıkarılması da gerekiyor.

Ders çıkarması gereken kurumların başında Borsa İstanbul Yönetimi geliyor.

Borsa oyununa girişen şirket hisselerinde kısa sürede meydana gelen fahiş fiyat artışı Borsa İstanbul yetkililerinin dikkatini çekmeliydi.

Borsa İstanbul Yönetimi bu şirketleri ve hisselerin nasıl yükseldiğini incelemeli, sorumluları da yargıya teslim etmeliydi.

Bunun yapılmamış olması büyük bir ihmaldir.

Eğer İstanbul Borsa Yönetimi bunu fark etmiş ancak müdahale etmesi engellenmemişse bu daha büyük bir skandaldır.

Böyle bir durum varsa engelleyenlerin kim ve kimler olduğu da açığa çıkarılmalıdır.

Bu olaydan ders çıkarması gereken bir diğer kurum da Sermaye Piyasası Kurulu’dur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) görevi borsada hisse senedi değerlerindeki önemli artış ve düşüşleri incelemek ve nedenlerini ortaya çıkarmaktır.

Yapılan işlemlerin suç oluşturması halinde konuyu yargıya taşımak da SPK’nın görevleri arasındadır.

Mutlaka araştırılması gereken bir husus da yasa dışı şekilde insader trading (içerden bilgi almak) yapanların kimler olduğudur.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi, borsalarda ve sermaye piyasalarında güveni ve şeffaflığı bozan piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunu düzenler.

Bu madde hükmüne göre suç oluşturan işlemler şunlardır:

- Alım-satım, emir verme/iptal etme veya hesap hareketleriyle yapay fiyat/arz-talep görüntüsü yaratmak. Bu suçun cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapistir.

- Yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi yayarak, söylenti çıkararak yatırımcı kararlarını etkilemek ve menfaat sağlamak. Bu suçun cezası da 3 yıldan 5 yıla kadar hapistir.

Etkin Pişmanlık Hükümleri’nden yararlanabilmek için elde edilen paranın iki katını Hazine hesabına yatırmak gerekiyor.

Vurgunun boyutuna bakalım:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, 3 fondan 100 milyon üzeri kâr sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancının iadesi istendi.

Başsavcılık, 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına bloke koydu.

Kişi ve şirket yöneticilerine ise yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

Borsadaki dolandırıcılıktan elde edilen para 187 milyar 653 milyon gibi çok yüksek bir rakam.

Bloke edilen bu paralardan mağdur edilen 455 bin vatandaşın zararı karşılanmalı, Hazine’ye ilave bir yük bindirilmemelidir.

Umarım ilgili kurumlar bu dolandırıcılıktan gereken dersleri çıkarır ve tekrarlanmasını önlerler.