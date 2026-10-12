Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Fikret Bila Ders çıkarılmalı
Fikret Bila

Ders çıkarılmalı

YÖN/FİKRET BİLÂ

Bazı fon şirketlerinin borsada yaptıkları vurgunla ilgili İstanbul Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürüyor.

Bu soruşturma sonunda borsada oynanan oyunun tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması ve sorumluların da yargılanması gerekir.

Ayrıca 455 bin vatandaşımızı mağdur eden bu borsa dolandırıcılığından ders çıkarılması da gerekiyor.

Ders çıkarması gereken kurumların başında Borsa İstanbul Yönetimi geliyor.

Borsa oyununa girişen şirket hisselerinde kısa sürede meydana gelen fahiş fiyat artışı Borsa İstanbul yetkililerinin dikkatini çekmeliydi.

Borsa İstanbul Yönetimi bu şirketleri ve hisselerin nasıl yükseldiğini incelemeli, sorumluları da yargıya teslim etmeliydi.

Bunun yapılmamış olması büyük bir ihmaldir.

Eğer İstanbul Borsa Yönetimi bunu fark etmiş ancak müdahale etmesi engellenmemişse bu daha büyük bir skandaldır.

Böyle bir durum varsa engelleyenlerin kim ve kimler olduğu da açığa çıkarılmalıdır.

Bu olaydan ders çıkarması gereken bir diğer kurum da Sermaye Piyasası Kurulu’dur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) görevi borsada hisse senedi değerlerindeki önemli artış ve düşüşleri incelemek ve nedenlerini ortaya çıkarmaktır.

Yapılan işlemlerin suç oluşturması halinde konuyu yargıya taşımak da SPK’nın görevleri arasındadır.

Mutlaka araştırılması gereken bir husus da yasa dışı şekilde insader trading (içerden bilgi almak) yapanların kimler olduğudur.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi, borsalarda ve sermaye piyasalarında güveni ve şeffaflığı bozan piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunu düzenler.

Bu madde hükmüne göre suç oluşturan işlemler şunlardır:

- Alım-satım, emir verme/iptal etme veya hesap hareketleriyle yapay fiyat/arz-talep görüntüsü yaratmak. Bu suçun cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapistir.

- Yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi yayarak, söylenti çıkararak yatırımcı kararlarını etkilemek ve menfaat sağlamak. Bu suçun cezası da 3 yıldan 5 yıla kadar hapistir.

Etkin Pişmanlık Hükümleri’nden yararlanabilmek için elde edilen paranın iki katını Hazine hesabına yatırmak gerekiyor.

Vurgunun boyutuna bakalım:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, 3 fondan 100 milyon üzeri kâr sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancının iadesi istendi.

Başsavcılık, 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına bloke koydu.

Kişi ve şirket yöneticilerine ise yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

Borsadaki dolandırıcılıktan elde edilen para 187 milyar 653 milyon gibi çok yüksek bir rakam.

Bloke edilen bu paralardan mağdur edilen 455 bin vatandaşın zararı karşılanmalı, Hazine’ye ilave bir yük bindirilmemelidir.

Umarım ilgili kurumlar bu dolandırıcılıktan gereken dersleri çıkarır ve tekrarlanmasını önlerler.

Yazarlar
Diğer Yazıları
İdeolojisiz ve ilkesiz siyasetçi

YÖN/FİKRET BİLÂİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da AK Parti’ye geçti.CHP’den seçilmişti, CHP’nin bölünmesinden sonra CHP’den istifa etti.AK Parti’ye geçeceği söylentilerini...
Yapılması gerekenler

YÖN/FİKRET BİLÂFon şirketlerinin borsada yaptıkları vurgun gündemdeki yerini koruyor.Hisse senedi değeri oyunlarıyla yapılan bu vurgundan 455 bin vatandaşımız mağdur oldu, paraları uçtu.Aileleriyle...
Hedefte İBB var

YÖN/FİKRET BİLÂİktidar, 1,5 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından bugüne kadar CHP’li belediyelere operasyonları sürdürdü.Son olarak CHP’li Mersin...
Siyasilerin fon işleri

YÖN/FİKRET BİLÂBorsada dolandırıcılık yaparak milyarlarca lirayı yurtdışına kaçıran fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri göz atına alındı ve tutuklandılar.Yargı önüne çıkarılacaklar.Bu fon...
Borsa olayı siyasete de ulaştı

YÖN/FİKRET BİLÂFon şirketlerinin, borsada hisse senetlerinin değerini yapay olarak yükseltip sonra paraya çevirerek vatandaşlara oynadıkları oyun siyasete de ulaştı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı...
Mansur Yavaş'ın kararı

YÖN/FİKRET BİLÂAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP’den istifa etti.İstifa kararı CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın arka arkaya yaptıkları açıklamalardan...
Sorumlular kimler?

YÖN/FİKRET BİLÂBorsada yapılan dolandırıcılık skandalının boyutları büyüyor.Vatandaşın parsını çarpan fon şirketlerinin yaptıkları işlemlerin incelenmesi için İstanbul Başsavcılığı’nın Sermaye...
Denetim eksikliği

YÖN/FİKRET BİLÂBazı fon şirketlerinin borsada yaptıkları oyunlarla milyarlarca lira kaldırdıkları ortaya çıktı.Bu şirketlerin işlemlerle 517 bin vatandaşımız mağdur edildiği ortaya çıktı. Fona...
Çocuk işçiler

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri çocuk işçilerdir.İktidarların ilgilenmediği bir sorundur çocuk işçiler ve çocuk işçi ölümleri.Çocuk işçilerin büyük çoğunluğu 15-17 yaş arasında.14 yaş ve...
Ortak aday

İktidarın önümüzdeki seçimleri kazanabilmek için muhalefeti bölmeyi amaçladığı çok açık.CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmalarının aynı amaca yönelik olduğu da çok belli.İstanbul Büyükşehir...
İlkesizlik

Siyasetçilerde aranan en temel özellik ilkeli olmalarıdır.Seçildiği partinin ideolojisine, politikalarına uygun şekilde halka hizmet etmeleri gerekir.Siyasetçilerin parti değiştirmesi...
Mansur Yavaş'ın konumu

YÖN/FİKRET BİLÂAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesi gündemde önemli yer tuttu.Erdoğan-Yavaş görüşmesiyle ilgili olarak çeşitli yorumlar...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro