Son Dakika | Arda Turan milli takım kararını resmen açıkladı

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası listenin ilk sırasında yer alan Arda Turan açıklamalarda bulundu.

Shakhtar Donetsk'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK'e karşı oynayacağı mücadelenin öncesinde konuşan genç teknik adam kararını da duyurdu.

"BU TEVECCÜH İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İlk olarak taraftarların desteğine teşekkür eden Arda Turan, "Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

"DAHA ÇOK SAHADA KALIP KENDİMİ GELİŞTİREBİLİRİM"

Yurt dışında görev yapmanın daha faydalı olacağını belirten genç teknik adam, "Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim" ifadelerini kullandı.

"SHAKHTAR'IN HAYALLERİNE SADAKATLE BAĞLIYIM"

Shakhtar Donetsk'te kalacağını aktaran Arda Turan, "En çok üzüldüğüm şeylerden biri ikna edilmek isteniyormuşum gibi' lanse edilmesi... Bir Türk vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok ve bu beni rahatsız ediyor. Bu teklifler insanın hayal edebileceği tekliflerdir ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bilir zamanlamayı. O yüzden Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyuncularıma sonsuz bir sadakatle bağlıyım" dedi.

DİĞER ADAYLAR

Arda Turan milli takım teklifine olumsuz dönüş yaparken listedeki diğer isimler de belli oldu. Yerli adaylar arasında Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın ismi öne çıkıyor. Yabancılarda ise Francesco Calzona'nın adı listede yer alıyor.