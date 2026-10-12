AKP neden korkuyor?

AKP Grup Başkanı Güler’in açıklaması fon dolandırıcılığı örtbas mı edilecek, üstü örtülecek mi sorusunu gündeme düşürdü…

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve AKP ile iç içe olan yazarlar vurguncu listesinin açıklanmasını isterken, Güler ‘lekelenmeme ve masumiyet karinesine önem veriyoruz’ diyerek vurguncuların hakların savundu…

İnsanlar da ister iste

mez…

Vurguncunun, soyguncunun masumiyeti mi olur?

Vurguncunun soyguncunun masumiyetini kollamak AKP’ye mi kaldı?

Sorularını sordu…

Belediye başkanlarını ip gibi dizip görüntüleri servis edilirken masumiyet karinesi yoktu. Sanatçılar, şarkıcılar kokain kullandılar diye teşhir edildi. Yarısından fazlasının kullanmadığı Adli Tıp kurumu tarafından tespit edildi. AKP Grup Başkanı’nın aklına lekelememe şartı gelmedi…

Aksine kendilerine muhalif olanları lekelemek için ellerinden geleni yaptılar. Masumiyet karinesini rafa kaldırdılar, çöpe attılar…

İş 187 milyar doları kapıp kaçmaya çalışanlara gelince akıllarına masumiyet karinesi geldi. Yüzbinlerce kişiyi dolandıranlar ya yakın arkadaşları ya siyasi ortakları ya da ailelerinden birileri…

Çünkü Adalet Bakan Akın Gürlek’ in açıkladığına göre büyük vurgunu yapan 214 kişi… 141’i gerçek kişi 73’ü tüzel kişi. (Vakıf, şirket, fon, vs)

İktidardan istenen 214 soyguncunun açıklanması…

AKP Grup Başkanı ‘fona para yatıran 455 bin kişiyi mi açıklayayım, fona para yatırmak suç değil’ diyerek işi sulandırmaya kalktı. 214 soyguncuyu koruma altına aldı…

Neden mi soyguncu, vurguncu diyorum…

Hepsi belli ki içeriden bilgi almış, belli ki birileri tiyo vermiş, belli ki çıkın diye uyarmışlar… Hepsi birden tasfiye süreci başlamasına günler kala pata küte hisselerini satmış, 184 milyarı ceplerine koymuş…

TERA’ dan 102 gerçek 38 tüzel kişi 90 milyar kazanç sağlamış…

Pusula’ dan 19’u gerçek 20 tüzel kişi 80 milyar karla çıkmış…

Hedef en garibanı!.. 20 gerçek, 15 tüzel kişi 18 milyarcık(!) götürmüş…

AKP Grup Başkanı’ nın lekelenmemesini istediği kişiler bunlar. Pusula’ da 19 gerçek kişi var dedik ya bu 19 kişinin toplam kazancı 69,7 milyar lira…

Üç beş kuruş olanları, küçük yatırımcıları kazıklayarak elde ettikleri para kişi başına 3,66 milyar lira…

Başsavcılık mallarına tedbir, kendilerine yurt dışına çıkış yasağı koymasına rağmen AKP direniyor; isimlerini söyleyemeyiz masumiyet karinesi var diyor…

Ben de diyorum ki, soyguncunun masumiyeti mi olur?

Olmaz tabi de AKP ucu bana dokunacak diye vurgun yapan 214 kişilik listeyi açıklamıyor…

Korkuyorlar!..

Bakalım alttan gelen basıklara, taleplere direnebilecekler mi?

Er veya geç vurguncu/soyguncu listesi ortaya çıkacak…

Bundan kaçış yok!..