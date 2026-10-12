Eğitim ekonomisine farklı bir yaklaşım: Davranışsal eğitim ekonomisi

“Gelişmiş ülkelerin çok önemli bilimsel araştırma ve uygulama konuları olmasına karşın eğitim planlaması, eğitim ekonomisi, eğitim finansmanı, eğitimde bütçe yönetimi, davranışsal eğitim ekonomisi bilim alanlarının kısaca Eğitim Ekonomisi ve Planlaması olarak Türkiye’de kabul gören bilim alanının yeterli ilgiyi gördüğü söylenemez.”

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Karakütük ile kavramsal olarak davranışsal eğitim ekonomisinin ortaya çıkışını ve geleneksel eğitim ekonomisi modellerine katkısını, kamusal eğitim politikalarının geliştirilmesinde yeni açılımlara etkisini konuştuk.

Eğitim sisteminin-okulun ekonomik görevleri kısaca nasıl açıklanabilir?

Bazı kaynaklarda eğitim sisteminin işlevleri (fonksiyonları) olarak da belirtilen eğitim sisteminin-okulun görevleri başlıca üç başlık altında incelenebilir: Eğitim sisteminin toplumsal görevleri, eğitim sisteminin siyasal görevleri, eğitim sisteminin ekonomik görevleri. Eğitimin toplumsal görevi, toplumun sürekliliğini sağlamak, yurttaşları birbirine benzeterek birleştirip bütünleştirmek, aynı zamanda farklı eğitim tür ve düzeyleri ile de bireyleri birbirinden farklılaştırmak, ayrıca evrensel değerlerin verilmesine odaklanır. Eğitimin siyasal görevi, ülkenin yönetim biçimi eğitim sisteminin yetiştireceği insanın niteliklerini de büyük ölçüde belirleyeceğinden demokratik bir ülkede eğitim sisteminin öğrencilere demokrasinin eğitim sisteminde içselleştirilmesi, toplumda önderlik (liderlik) edecek kişilerin eğitim sisteminde yetiştirilmesi beklenir. Eğitim sisteminin ekonomik görevi de eğitim ile ekonomi arasındaki ilişkiden kaynaklanır. Çünkü eğitim kişinin verimliliğini, dolayısıyla ekonomide verimliliğinin ve üretimin artmasını sağlar. Ekonomik sistemin işlemesi için gerekli insangücünü, eğitim sisteminin yetiştirmesi beklenir. Üretken bireyler yetiştirilmesi, kişilerin ve ülkenin kaynaklarının savurganlık edilmeden kullanılması, aynı zamanda doğru tüketim davranışlarının kazandırılması eğitimin ekonomik görevleri içinde yer alır. Eğitim sisteminin ekonominin ilke ve kurallarına göre işlemesi beklenir.

Ekonomi ile eğitim etkileşimi konusunda ne söylenebilir?

Bilindiği gibi ekonomi, insan davranışlarını konu edinen toplumsal bir bilimdir. Klasik ekonomi bilimi kaynakların kıt, insan gereksinimlerinin sonsuz olduğunu, dolayısıyla ortaya çıkan gerginliği, sorunları inceleyerek olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini kurmaya çalışır, kaynakların dengeli dağılımında planlamayı araç olarak kullanır.

Ekonomi-eğitim etkileşimi, ekonomistlerin eğitime ilgi göstermeleri, ekonomi ile eğitim arasında bağ kurmaya çalışmalarıyla başlamıştır. Bu ise eğitim ekonomisinin bilimleşmesi sürecini başlatmıştır. Ekonominin kavram ve kuramlarıyla eğitimbiliminin incelenmesiyle eğitim ekonomisi bilim dalı doğmuştur. Eğitimin ekonomik gelişmeye yaptığı etki ile ilgili araştırma ve incelemeler, eğitim ekonomisinin bilimleşmesine önemli katkıları olmuştur.

Eğitim ekonomisi ve planlaması bilim alanının ele aldığı başlıca konu ve kavramlar nelerdir?

Eğitim ekonomisi, eğitim ve yetiştirme olanaklarının üretilmesinde kullanılacak kaynakların elde edilmesi, söz konusu olanakların çeşitli nicelik ve nitelikte üretilmesi ve tüketilmesi konusunda, toplumun çeşitli kesimlerinin yaptıkları seçimleri (tercihleri) inceleyen bilim dalıdır (Ünal, 1996). Eğitime ayrılan kaynakların belirlenmesi ve ayrılan kaynakların etkili kullanılması konusunda eğitim planlaması gerekir. Bu nedenle eğitim ekonomisi ve planlaması içiçedir.

Eğitim bilimleri içinde bugün eğitim ekonomisi ve planlaması konuları, eğitim yönetimi lisansüstü programları içinde yer almaktadır. Ancak eğitim ekonomisini, genel ekonomi dizgesi içinde kamu ekonomisinin bir parçası olarak görenler olduğu gibi, işgücü piyasası ile ilgili bölümüyle çalışma ekonomisiyle de ilişkili bulanlar bulunmaktadır.

Eğitim ekonomisi ve planlaması bilim alanının ele aldığı başlıca konu ve kavramlar şunlardır (Karakütük, 2026, 4): Eğitimin ekonomik işlevi, gereksinim, mal-hizmet, yarar, tüketim-yatırım, üretim, istem-sunum (talep-arz) gibi ekonominin temel kavramları ile eğitim arasındaki ilişki, eğitim hizmetinin özellikleri (kamusal, yarı kamusal, özel), eğitimin ekonomik sonuçları, eğitimin kalkınmaya etkisi, ekonomik sistemler ile eğitim ve yönetim ilişkisi, eğitimde üretim süreci ve üretim etmenleri, eğitimde kaynak kavramı ve kaynakların kullanımı sorunu, kaynak dağılımı ve eğitim hizmeti, eğitimin finansmanı, işgücü piyasasının çözümlenmesine dayanan bazı konular; eğitim-insangücü-istihdam ilişkisi, eğitimde insangücü planlaması, eğitim harcamaları, eğitim istemi, eğitim sunumu, eğitim yatırımı, eğitimin yararları, eğitimin getirileri, eğitimin dışsallıkları, eğitim maliyetleri ve öğretmen aylıkları, eğitim bütçesinin yönetimi (eğitimin giderleri ve eğitimin gelir kaynakları), eğitimin verimliliği, eğitimin niteliği, eğitimde maliyet-yarar çözümlemesi, eğitim ekonomisi kuramları, eğitim planlaması, eğitimde fırsat ve olanak eşitliği, eğitim planlaması modelleri ve teknikleri.

Peki eğitim bilimleri alanında davranışsal eğitim ekonomisi kavramı neden doğmuştur?

Son yıllarda insan davranışlarıyla ilgili bilim dallarında (psikoloji, sosyoloji, nöroloji, ekonomi, antropoloji vd.) önemli gelişmeler olmuştur. Bireylerin bilişsel ve kişilik özelliklerinin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik yönleriyle ilgili araştırma sonuçları, bireysel davranışlara odaklanılmasına bunun sonucunda ekonomi alanında davranışsal ekonomi bilim dalının doğmasına yol açmıştır. Davranışsal ekonomi (behavioral economics) , geleneksel (klasik) ekonomik modellerden farklı olarak “öz kontrol, içsel güdülenme ve özgüven” gibi kişilik özelliklerine odaklanmış, davranışsal ekonomi modelleri, kamusal eğitim politikalarının geliştirilmesinde etkili olmaya başlamıştır.

Davranışsal ekonomi, eğitim bilimlerini de etkileyerek davranışsal eğitim ekonomisi bilim alanının oluşmasına yol açmıştır. Eğitim alanında davranışsal ekonominin, bireylerin eğitim seçimlerini biçimlendiren psikolojik etmenleri tanımlayarak geleneksel (klasik) yaklaşımı zenginleştirdiği belirtilmektedir.

İnsan davranışları konusundaki bilimsel araştırma sonuçları ekonomi alanında giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle psikoloji bilimindeki gelişmeler bireylerin ekonomik davranışlarının anlaşılmasında daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Davranışsal ekonomi yaklaşımları bireysel ve toplumsal davranışları anlamada yaygınlaşırken son dönemlerde eğitim ekonomisi alanında da dikkat çekmeye başladığı gözlenmektedir.

Geleneksel ekonomi ile davranışsal ekonominin akılcı (rasyonel) davranış kavramına yaklaşımının farkı nedir?

Bunu yanıtlarken öncelikle geleneksel (klasik) ekonominin varsayımları ile davranışsal ekonominin yaklaşımlarının karşılaştırılmasını gerektirir. Geleneksel (klasik) ekonominin temel varsayımları şunlardır (Üstünel, 1997, s. 47): Kapalı ekonomi, diğer koşulların değişmemesi (ceteris paribus), para kullanılmıyor, tam ve mükemmel piyasalar, ölçeğe göre değişmeyen getiri, teknolojinin değişmediği, akılcı (rasyonel) davranış. Bu varsayımlardan akılcı (rasyonel) davranış varsayımı tüketiciler için yararın ençoklaştırılması (maksimizasyonunu), üreticiler için ise kârın ençoklaştırılması anlamına gelir. Bu varsayımlar karar birimlerinin (ev halkı, firma ya da bir örgüt olabilir ve bunlar tüketici, üretici, işçi ya da işveren olarak karar alıyor olabilirler) her zaman akılcı davrandıklarını kabul eder.

Geleneksel (klasik) eğitim ekonomisi ile davranışsal eğitim ekonomisinin ele aldıkları konu ve yaklaşımlar nasıl karşılaştırılabilir?

Eğitim ekonomisi modellerinin temel varsayımı, bireylerin olası eğitimsel çıktıları hesaba katarak seçenekler hakkında karmaşık çözümlemeler yapma yeteneklerini kullanabildikleri sınırsız bir akılcılığa (rasyonelliğe) sahip olduklarıdır. Bireylerin eğitimsel davranışlarını yönlendiren psikolojik, toplumsal ve politik etmenlerin çok boyutlu anlaşılmasını engellediği gerekçesiyle davranışsal eğitim ekonomisi, geleneksel eğitim ekonomisinin dayandığı bu akılcı (rasyonel) davranış varsayımına itiraz etmekte (Goncalves, 2015; akt: Tunç ve Karakütük, 2022), “sınırlı akılcılık” kavramını getirmektedir. “Sınırlı akılcılık, karar vericilerin hedef odaklı olduğunu varsayar, ancak bu hedeflere ulaşma girişiminde karar vericilerin bilişsel sınırlamalarını dikkate alır” (Bülbül ve Kurum Tiryakioğlu, 2022, s. 65)

Bireylerin eğitim tercihlerini anlamada tek bir yaklaşım yeterli görünmediğinden eğitim ekonomisinde gelişen bir araştırma alanı olarak davranışsal eğitim ekonomisi, eğitim çıktılarında etkili olan davranış veya bilişsel becerilerdeki düzenliliklerin belirli çevresel etmenlerle ilişkisini ortaya koyabilmektedir. Davranışsal ekonomi, geleneksel ekonomi kuramının ilkelerinin yanı sıra (tercihlerin istikrarı, yararın ençoklaştırılması), psikoloji, sosyoloji ve sinirbilim gibi diğer davranış bilimlerindeki gelişmeleri bütünleştirerek, bireylerin nasıl karar verdiğini araştırır. Psikolojiden farklı olarak, davranışsal ekonomi, bireylerin sabit tercihlere sahip olduğunu, ancak seçimlerinin bu tercihlerle birebir örtüşmediğini varsayar. Bunun yerine davranışsal ekonomi, ekonomik kararların davranışsal önyargılardan etkilendiğine ilişkin göstergeleri bütünleştirir. Tutarsız zaman tercihleri, öz kontrol sorunları, sosyal karşılaştırmalar ve aşırı güven gibi davranışsal önyargılar araştırmalarla ortaya konulmuştur. Karar sürecinde, çevresel etmenler, duygular, inançlar ve deneyimler gibi bireye özgü etmenlerin etkili olduğuna vurgu yapar. Bu kavramlar, farklı grupların eğitimsel yönelimlerinin anlaşılması için eğitim ekonomisine uyarlanmıştır. Bunu yapmak için davranışsal eğitim ekonomisi, çevresel (örneğin aile, okul ve kurumsal bağlam) ve psikolojik etmenler (örneğin güdülenme, istekler, kendine güven, risk tutumları ve kendini kontrol) arasındaki etkileşimin bireylerin eğitim seçimlerini nasıl biçimlendirdiğini araştırır (Tunç ve Karakütük, 2022, s. 23).

Geleneksel ekonomik modeller bireylerin eğitimsel seçenekler hakkında karmaşık çözümlemeler yapabilecek sınırsız bir akılcılığa sahip olduklarını varsayar. Akılcılık beklentisi eğitimsel kararları yönlendiren toplumsal, politik ve psikolojik etmenlerin çok boyutlu anlaşılmasını engellemektedir. Geleneksel ekonomi modelleriyle karşılaştırıldığında, davranışsal ekonomi öğrencilerin etkilendikleri davranışsal engellere odaklanarak eğitim araştırmalarına katkıda bulunur. İnsan davranışlarına ilişkin gerçekçi varsayımlardan hareketle uzun vadeli eğitim kararlarına ilişkin ekonomik modelleri geliştirmeye çalışır. Davranışsal eğitim ekonomisinin, eğitim bileşenlerine, eğitim kararlarına daha geniş bir bakış açısı ile bakma olanağı sağladığı belirtilmektedir. Davranışsal ekonomistler psikoloji ve sosyoloji bilgilerini kullanarak kamusal eğitim politikalarında yeni bir açılım sağlayabilir. Özellikle deneysel ve karma desenli araştırmalar, eğitimsel davranışa ilişkin daha derinlikli açıklamalar getirebilir (Tunç ve Karakütük, 2022, 23).

Davranışsal eğitim ekonomisinin ele aldığı başlıca kavramlar hangileridir?

Davranışsal eğitim ekonomisi kavramları beş başlık altında incelenebilir (Toptaş, 2022, s. 28):

* Karar Verme Yanlılıkları: Karar verme yanlılıkları iki başlık altında incelenebilir: Bilişsel yanlılıkları, duygusal yanlılıklar. Bilişsel yanlılıklar şu kavramları kapsamaktadır: Aşırı özgüven yanlılığı, batık maliyet yanlılığı, çerçeveleme etkisi, çıpalama/referans noktası yanlılığı, geri görüş yanlılığı, iyimserlik yanlılığı, kendine hizmet eden yanlılık, projeksiyon yanlılığı, tuzak/yemleme etkisi, zihinsel muhasebe yanlılığı. duygusal yanlılıklar ise kayıptan kaçınma yanlılığı, pişmanlıktan kaçınma yanlılığı, sahiplik etkisi/yanlılığı, statüko/varolan durumun korunması yanlılığı.

*Davranışsal Engeller: Süredurum (atalet), istenç (irade) kontrolü yanlılığı, sınırlı dikkat, sosyal öncelikler ve düzgüler (normlar), karar verme yorgunluğu.

*Etik Dışı Durumlar: Ayla etkisi, empati boşluğu, hazcı (hedonik) uyum.

*Olumlu Özellikler: Dürüstlük, özgecilik.

*Davranışsal Eğitim Ekonomisi ile ilgili diğer kavramlar: Eğitim planlaması, yatırım.

Davranışsal eğitim ekonomisinin temel kuramları ve yaklaşımları hangileridir?

Davranışsal eğitim ekonomisinin temelindeki bazı kuramlar ve yaklaşımlar şunlardır: Sınırlı Akılcılık (Rasyonellik), Beklenti Kuramı, İkili Sistem Yaklaşımı, Dürtme Yaklaşımı, Yalınlaştırma ve Bilginin Çerçevelenmesi, Fiziksel Çevredeki Değişiklikler, Varsayılan Politikadaki Değişiklikler, Toplumsal Düzgülerin (Normların) Kullanılması. Davranışsal eğitim ekonomisini etkileyen toplumsal etkenler; güven ve güvensizlik, adalet, toplumsal düzgüler (normlar), tutarlık ve bağlılık, zamansal etkenler (zaman indirgeme ve zaman tercihi, çeşitlendirme yanlılığı duygudaşlık (empati) boşluğu (Bülbül ve Kurum Tiryakioğlu, 2022, ss. 61-94).

Davranışsal eğitim ekonomisinde toplumsal beceriler nasıl açıklanabilir?

Davranışsal eğitim ekonomisinde toplumsal beceriler ise; farklı beceriler ve toplumsal beceriler, eğitim üretimi ve toplumsal beceriler, eğitim çıktılarını etkileyen davranışsal özellikler, özdenetim, rekabet ve cinsiyet farklılıkları, kimlik ekonomisi ve eğitim başlıkları altında incelenebilir. Toplumsal becerileri etkileyen çevresel etkenler de şunlardır: Aile girdileri, okul girdileri, akran girdileri (Karakütük ve Günbey, 2022, ss. 95-118).

Davranışsal eğitim ekonomisinde psikolojik etkenler nelerdir?

Davranışsal eğitim ekonomisinde psikolojik etkenler: Davranışsal eğitim ekonomisi; ekonomi alanına psikolojinin girmesinden çok etkilenmiştir. Davranışı (amacı) anlamak üzere geliştirilen kuramın dayandığı üç belirleyici etmen; davranışa ilişkin tutumlar, kişisel ölçünler ve algılanan davranıştır. Eğitim yatırımına karar verme süreci ve davranışsal etkenler; özdenetim sorunları, sınırlı dikkat ve bilişsel beceriler, kayıptan kaçınma davranışı, başlangıç yanlılığı (varolanı kabul etme eğilimi) toplumsal tercihler, önyargı ve inançlar, davranışsal eğitim ekonomisi ve dürtme (Çerçeveleme, akran grubu, teslim tarihi, hedef belirleme, anımsatıcılar, bilgi ve destek dürtmeleri, beceri artırma dürtmeleri, toplumsal karşılaştırma dürtmeleri, toplumsal aidiyet, kimlik ve zihniyet). (Kara, 2022, ss. 119-139).

Davranışsal eğitim ekonomisinde sinirbilimsel ekonominin etkisi nasıl açıklanabilir?

Davranışsal eğitim ekonomisinde; sinirbilimsel ekonominin (nöroekonominin) etkisi de önemli bir konudur. Sinirbilim çalışmaları, merkezi sinir sistemimizi yöneten beynin işleyişini ele almaktadır. Karar verme süreci ile beynin yapısı arasında önemli bir bağ vardır. Başlıca sinirbilim araştırma yöntemleri; göz izleme yöntemi, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemi, elektroansefalografi (EEG) yöntemidir (Özdem ve Kara, 2022, ss. 171-196).

Sonuç olarak neler söylemek istersiniz?

Geleneksel eğitim ekonomisi deneysel araştırma yerine daha çok bazı oran, ölçüt, gösterge ve istatistiklere göre incelemelerini yaparken, davranışsal eğitim ekonomisi araştırmalarında ağırlıklı olarak deneysel yöntemler kullanan (Günbey, Eriçok, 2022, 141-170); psikoloji, sosyoloji, antropoloji, politika gibi sosyal bilimlerdeki gelişmelerden etkilenen gelişmekte olan bir bilim alanıdır.

Gelişmiş ülkelerin çok önemli bilimsel araştırma ve uygulama konuları olmasına karşın eğitim planlaması, eğitim ekonomisi, eğitim finansmanı, eğitimde bütçe yönetimi, davranışsal eğitim ekonomisi bilim alanlarının kısaca Eğitim Ekonomisi ve Planlaması olarak Türkiye’de kabul gören bilim alanının yeterli ilgiyi gördüğü söylenemez.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...











