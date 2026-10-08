Son CHP’li belediye kalana kadar!

İktidar kararlı. Yerel yönetimlerde CHP/Yeni Parti ağırlığını bitirmek istiyor. Bence hedefi bununla sınırlı değil, çok daha büyük…

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’nin açılış konuşmasında amaçlarını, hedeflerini anlattı. Dedi ki; “mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye’ye hakim kılacağız.”

Hakim kılma işine belediyelerden başladılar. Gözaltılar, tutuklamalar, transferler yeni siyasetin kilometre taşlarıdır…

İddiam şu; 2028 seçimlerine kadar CHP’li belediye kalmayacak gibi… Göstermelik olsun diye bizimde de muhalefet var diye iki üç belediye bırakabilirler. Ama kahir ekseriyeti AKP’li olacak…

Kaçınılmaz!..

Ataşehir ve Eyüp bu hafta sonu AKP’ye geçecektir. Belediye başkanları suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuyla tutuklandı. Mersin ve ilçelerinde de salı günü seçim var. Onlar da AKP’ye geçebilir. Salı günü muhalif vekil seçilse de fark etmez. Bir ay içinde hallolur!

Adalar da olduğu gibi. Ataşehir’de olacağı gibi!...

(Burada bir parantez açıp sormak istiyorum. 2024 yılının 31 Mart günü seçilen CHP’li belediye başkanları yememiş içmemiş ilk işleri suç örgütü kurmak mı olmuş? Belediye başkanları suç örgütü lideri olarak yargılandığına göre müdür düzeyindeki belediye çalışanları da doğal olarak suç örgütünün üyesi mi oluyor? Kapattım parantezi)

Belediye halledildikten sonra sıra merkezi yönetime gelecek… Ankara’ya gelecek. MHP Genel Başkanı nasıl bir yapı planladıklarını anlattı.

Yürütmede Erdoğan yasamada Cumhur İttifakı olmalı dedi… Denetim için MHP’nin gücü artmalıymış…

Bugünkü siyasi yapı böyle değil mi? Erdoğan yürütme Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğuna sahip. İstedikleri yasayı geçirebiliyorlar ama yürütmeyi denetleyemiyorlar…

MHP daha da güçlü olsa yine denetleyemeyecekler…

Niye mi?

Anayasa izin vermiyor da ondan…

1982 Anayasa’sında, asker kokuyor dedikleri Anayasa’da yasama yürütmeyi denetliyordu. Bakanlar sorguya çekiliyordu. 2017 referandumuyla gelen Anayasa yasamanın bu hakkını elinden alındı. Hem de milletvekillerinin alkışlarıyla…

Hakim kılmak istedikleri yeni siyaset modelinde de denetim olmayacak. Şeffaflık olmayacak. Her parti, her sivil toplum kuruluşu, her dernek hatta her birey mutabakata uygun davranacak…

Mutabakatın sınırlarını iktidar belirleyecek…

Uymak zorunda olacaksın…

Azerbaycan’da olduğu gibi…

Tahkim etmeye çalıştıkları yeni rejim bu…

Tek parti devleti…

Tek lider/tek parti/tek ideoloji…