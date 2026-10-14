Son Dakika | Polis Halk TV binasında! Kayyum atandı binaya girişlere izin verilmiyor

Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız haber kanalı Halk TV'ye kayyum atandı.

Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekipleri girdi. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu haberi sosyal medyadan paylaştı. Polis ekiplerinin binada aramaları devam ederken Halk TV'nin yayını durduruldu. Kanala kayyum atandı. Kanalın bulunduğu yol polis tarafından kapatıldı, çalışanlar binaya alınmıyor.

Mahiroğlu polis ekiplerinin binaya girdiğini duyurduğu paylaşımında "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de." dedi.

Butlan lideri Kılıçdaroglu ve ekibi mutlu olabilir.Polis Halk TV’de. — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) October 14, 2026

Halk TV aylardır çeşitli yollarla tehdit altında tutuluyordu. Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun da hiç tanımadığı isimlerin verdiği ifadeler nedeniyle hakkında yakalama kararı verilmişti.

KAYYUM ATANDI YAYIN DURDURULDU

Halk TV'ye polis ekiplerinin girmesinin ardından binadaki son gelişmeleri aktaran Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu yayının durdurulmasına ilişkin süreci şöyle aktardı:

"Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kayyum heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Halk TV yayını durduruldu."

(Halk TV İstanbul merkez binasında polis ekipleri)

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

Halk TV binasına polisin girmesine tepki gösteren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir.

Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler.

Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken….

Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken…

Tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar.

Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar.

Çünkü ACİZ ve KORKAKLAR!

Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız.

Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler.

Türkiye bu kötülüğü yenecek.

Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler YENİLECEK!"

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