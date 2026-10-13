İBB davasında ikinci celsenin 33. günü: Ekrem İmamoğlu ve 9 kişi daha savunma yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında, ikinci celsenin 33'üncü günü henüz başlamadı. Silivri'de görülen davada gözler, bugün savunmalarına devam etmesi beklenen tutuksuz sanıklara çevrildi.

Davada dün tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması sürerken, Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ve ana davayla birleştirilen ek iddianame kapsamında haklarında ev hapsi kararı bulunan 7 kişiyle ilgili yeni bir karar verildi.

Mahkeme, Mustafa Atlı, Sezer Ada Ateş, Tuğba Ölmez Hancı, Yasin Çağatay Seçkin, Esra Köymen, Binali Sarıtaş ve Derya Dağdeviren hakkındaki ev hapsi tedbirini kaldırdı.

İMAMOĞLU NE ZAMAN SAVUNMA YAPACAK?

Davada 353 kişiden 334 kişi savunmasını tamamladı. Firari isimler hariç; Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, ⁠Ali Sukas, Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Fatih Temur, Murat Dağdeviren, Nilgün Cendek, Tolga Kılıç, Serkan Aydın'ın savunması kaldı. Mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun savunmasına çarşamba günü başlanacağını söyledi.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, Silivri'deki duruşma salonundan gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...