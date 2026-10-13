Cübbeli Ahmet'ten fon çıkışı

Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu fon iddialarını yanıtladı. Palazoğlu, sessizliğini bozdu.

180 milyon TL yatırım yaparak 1,8 milyar TL kazanç elde ettiği iddiasını reddeden Palazoğlu, “Ben de mağdurum” dedi. Bolu’daki projeyle ilgili de ortaklığının bulunmadığını söyledi.

Fon iddialarında adı geçen Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu, hakkındaki haberlerle ilgili Odatv’ye konuştu.

Palazoğlu, Pusula Portföy’e ait olduğu belirtilen fon üzerinden 180 milyon TL yatırım yaparak 1,8 milyar TL kazanç elde ettiği iddiasını reddetti. Fonlarda yatırımlarının bulunduğunu söyleyen Palazoğlu, söz konusu rakamlarınsa gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Palazoğlu ayrıca ESAM isimli şirketle herhangi bir ortaklığının bulunmadığını, Bolu Karacasu’daki projede de kendisinin ortak olmadığını söyledi.

'1,8 MİLYAR TL KAZANMADIM'

Palazoğlu hakkındaki fon iddiasını doğrudan kendisine sorduk.

180 milyon TL’lik yatırım ve bunun 1,8 milyar TL’ye ulaştığı yönündeki iddianın doğru olup olmadığını sorduğumuz Palazoğlu, böyle bir kazancının olmadığını belirtti.

Palazoğlu, çeşitli fonlara dönem dönem yatırım yaptığını ancak söz konusu rakamların kendisiyle ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Fon soruşturması kapsamında SPK ve savcılık tarafından gelir-gider kayıtlarının talep edildiğini ifade eden Palazoğlu, kendi hesaplarının incelenmesi halinde gerçek rakamların ortaya çıkacağını savundu.

Palazoğlu, fon yatırımları nedeniyle kendisinin de mağdur olduğunu dile getirdi, hiç kazancının olmadığını kaydetti.