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Uğur Ergan

S-400'de soru var cevap yok

Uğur ERGAN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nden dönerken uçakta yapacağı açıklamayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinden dolayı önemli bulduğum için merakla bekliyordum.

Merak ettiğim konu, Putin’le görüşmede S-400’lerin satışının gündeme gelip gelmediğiydi.

Erdoğan Bişkek’ten geç vakit döndüğü için belli ki, İletişim Başkanlığı’nın da soru ve cevaplara onayı (!) biraz gecikti.

O nedenle açıklama dün saat 13.00 itibariyle servis edildi.

Neyse, biz dönelim asıl meseleye.

Yukarıda Allah var, Putin’le görüşmede S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devri konusunun gündeme gelip, gelmediği sorulmuş.

Yalnız bu kez soru var, cevap yok.

Verilen cevap tam anlamıyla geçiştirme:

“Sayın Putin’le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Biliyorsunuz, Türkiye, F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye’nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika’daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz. Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de KAAN’dan vazgeçmiyoruz. Kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten vazgeçmiyoruz. Aksine Türkiye’nin seçeneklerini artırıyoruz. İşte güçlü Türkiye budur. Güçlü Türkiye’nin yol haritası budur.”

Erdoğan, her konuyu görüştük dediğine göre, bundan S-400’lerin de konuşulduğunu anlayabiliriz.

Ama Putin S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı için ne dedi, cevapta yok!

Soruyu soranın aklına da, S-400’leri ısrarla hatırlatmak nedense gelmemiş!

Erdoğan, S-400’ü ağzına almadan F-35’den, KAAN’dan ve Türkiye’nin kendi hava savunma sistemlerinin geliştirmesinden bahsediyor.

Bu cevaptan benim anladığım, Rusya’nın S-400’lerin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda “şu aşamada” bir onayı söz konusu değil.

Bir ara Rusya’nın sistemi geri alableceği ancak karşılığında Türkiye’ye peşin 2.5 milyar dolar ödeme yerine karşılığında doğalgaz vermeyi önerdiği iddia edildi ama kimse doğrulamadı.

Dikkat edilirse Erdoğan “Türkiye’nin KAAN’dan vazgeçmeyeceğini” vurguluyor.

S-400’ler Türkiye’nin elinde kaldığı sürece F-35’leri satın alması mümkün olmayacağı için, günümüz şartlarında Türkiye’nin önceliğinin KAAN olması gayet mantıklı. Bu arada S-400 sorunu çözülürse ne ala. (S-400’lerin satış anlaşmasının 10 Temmuz’da açıklanacağını yazanın kulakları çınlasın.)

Zaten hatırlarsanız, KAAN için ABD’den ilk etapta alınacak 80 adet F-110 motorunun satış süreciyle ilgili Kongre’den onay çıkmış durumda.

Onayın ardından , motorların teslimat takvimi ve sertifikasyon süreçlerine ilişkin Türk ve ABD’li yetkililer arasında görüşmeler de devam ediyor.

Bu kapsamda 2030’ların başından itibaren 40 adet KAAN’ın Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.

Bakalım, bekleyip göreceğiz.



S-400 Putin
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