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Uğur Ergan

Halk doğru yolu sahiplendi

Uğur ERGAN

Yeni Parti’yi oluşturan kadroların söylediği gibi, butlan CHP’si artık “İşgal edilmiş” bir parti.

Güya Yeni Parti’ye karşı gövde gösterisi yapmak için düzenlenen toplantı kalabalık görünsün diye figüranlardan medet uman bir yönetim anlayışı, memleket sorunlarına çözüm getirecek öyle mi?

Dün gördük işte partide kalanların neredeyse yarısı grup toplantısına katılmamış.

Biraz daha silkeleseniz, TBMM’deki grubundan da olacak bir partiyi saatlerce konuşmak, hatta bununla ilgili yazıp, çizmek bile boşa harcanan bir zaman.

İlk seçimde alacağı oy oranı “Diğerleri” bölümüne eklenecek butlan CHP’si ile genel başkanlık koltuğuna iktidar tarafından oturtulmuş ismi muhatap almanın bir anlamı yok.

Aslında butlan CHP’sinde ne olup bittiğini sürekli konuşmak, tam da Saray’ın arzuladığı şey.

Çünkü iktidar,

Türkiye'de dört kişilik bir ailenin aylık açlık sınırının 37 bin lira olmasının,

En düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 lira geçinmek zoruna kalan milyonların ay sonunu nasıl getireceklerinin,

Şişe başına 1 lira alabilmek için insanların sabahın köründe itiş, kakış şişe iade makineleri önünde uzun kuyruklar oluşturmasının,

Bağımsız ve sendikal verilere göre 11 milyondan fazla işsizin,

Sonbaharda başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarının ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını şimdiden düşünmeye başlayan anne babaların,

Artan kiralar nedeniyle sadece üniversite öğrencilerinin değil, toplumun çok büyük bir kesiminin kabusu haline gelmiş barınma sorununun,

Hastane kapılarında çekilen çilelerin,

İktidardan yana olmayan belediyelere yönelik operasyonlar ve haklarındaki suçlamalar daha nedir bilinmeden yapılan tutuklamaların,

Liyakatsizlik, yargıya güvensizlik, asayiş gibi artık aklınıza ne geliyorsa karşılaştığımız tüm sorunların konuşulmasını is-te-mi-yor.

İstedikleri tek şey “Ne olacak bu CHP’nin halleri”nin konuşulması.

Sorarsanız, onlara göre CHP’nin bu halinden CHP’liler sorumlu.

Bu kafaya göre, CHP’de Özgür Özel yönetimi 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde partiyi birinci sıraya yerleştirdiği için rahatsız oldu ve parti içinde karışıklıktan yana tavır aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına kayyum olarak da CHP yargısı atadı, CHP Genel Merkezi’ne CHP’nin güvenlik birimleri göz yaşartıcılar ve plastik mermilerle girdi.

İroniyi bırakıp, ne demek istediğimize gelince:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, ülkenin ve toplumun sorunlarını çözmek için arkasına hiç bakmadan yola koyulması doğru bir tutumdur.

Yargıtay bundan sonra istediği kararı versin, iktidara gidecek yolu Yeni Parti çizmelidir.

Halkın talebi de budur.

Halk, gidilen yolun doğru yol olduğunu daha açıklanır açıklanmaz Yeni Parti’ye bağış yapmak için birbiriyle yarışarak göstermiştir.

CHP Yeni Parti Mutlak butlan
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