NASA, NATO, G20, Putin ve Amerika...

Bugün kısa kısa gündeme bakıyoruz.

ABD'de ordunun en üst düzey sivil yöneticisi olan Ordu Bakanı Daniel P. Driscoll Pazartesi günü istifasını sundu.

Driscoll savaş tecrübesine sahip çok sayıda komutanın görevden alınması konusunda Savunma (Savaş) Bakanı Pete Hegseth ile defalarca karşı karşıya gelmişti.

Bu durum, ABD Kara Kuvvetleri'ni Senato tarafından onaylanmış hiçbir sivil veya askeri liderlik olmadan bırakacak…

Driscoll, Ordu’nun dönüşümü ve savaşa hazırlık düzeyi konusunda endişelerini dile getirmekteydi.

Hegseth bu çalışmalardan sorumlu ve Driscoll ile yakınlığı bilinen generalleri görevden almıştı.

İran Savaşı ile ilgili de stok durumu vs konularında olumsuz haberler basına sızdırılmaktaydı.

Bu arada CENTCOM ve Hegseth,Trump'a İran'ın radar ve füze kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla sınırlı saldırılardan oluşan bir operasyon düzenlenmesini önerdi.

Dün uzun aradan sonra yeniden İran'a "mayın döşeme" gerekçeli saldırıları konuştuk.

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Salı sabahı ise dünya genelinde piyasalardan son dakika haberi geldi.

Devlet tahvil satışları hızlandı.

ABD ve diğer büyük ekonomilerde devletlerin borçlanma maliyetleri son yılların en yüksek seviyelerine çıktı.

ABD'de 10 yıllık Hazine tahvili faizi Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

30 yıllık tahvil faizi ise yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.

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Çin, Rusya, Hindistan, İran ve diğer bazı ülkelerin liderleri, ABD'nin küresel etkisine karşı koymayı amaçlayan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) toplantısında Kırgızistan'da bir araya geldi.

ŞİÖ Zirvesi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Belarus liderleri Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko ile gayriresmî görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, ateşkes müzakereleri ve Türkiye'nin ŞİÖ'ye katılım süreci ele alındı.

Erdoğan, zirvedeki konuşmasında Türkiye'nin bölgesel çatışmaları diplomasi ve diyalog yoluyla çözme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Bunun yanı enerji güvenliğini ve ulaşım bağlantılarını güçlendirmek amacıyla Hazar Denizi üzerinden geçen “Orta Koridor” girişiminin, Çin'in “Kuşak ve Yol” girişimiyle uyumlu hale getirilmesi çağrısında bulundu.

ABD'de bazı yorumcular Erdoğan'ın NATO ile birlikte anılmasını hata olduğunu ifade ederken bazılarıysa Trump'ın da farklı olmadığını iddia etti.

Bazı yorumcular Cumhuriyetçilerin genel olarak bir NATO müttefikini değerli bulacağıni hatırlatıyor.

"Demokratlar ise, bugünlerde partide rağbet gören "Netanyahu'ya mesafeli" tavırda duran bir hükümete, zamanla ısınabilir..."

ABD'deki ara seçimlere dair Türkiye'nin beklentileri yarınki yazı konusu...

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Başkan Yardımcısı JD Vance, pazartesi günü Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nda yaptığı konuşmada İsrail yanlısı tutumunu sürdürdü ve antisemitizmi reddetti.

Geçmişte yaptığı bazı açıklamalar ve Tucker Carlson ile olan ilişkileri de dahil olmak üzere bağlantıları hakkında kendisine doğrudan soru yöneltilmemesi sayesinde, yeni bir tartışmaya yol açmadan konuşmasını tamamladı.

Başkan Yardımcısı JD Vance dün Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nda bir konuşma yaptı.

Vance ayrıca Michigan'daki seçim mitinginde, eyaletin Demokrat Senato adayı Abdul El-Sayed'i “çok kötü biri” olmakla suçladı.

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kahire'ye üç günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıkıyor.

Bu, Xi'nin Mısır'a 10 yıl aradan sonra gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.

Mısır uzun yıllara dayanan Washington ilişkilerini, giderek güçlenen Pekin ortaklığıyla dengeliyor.

Çin şu anda Mısır'ın en büyük ticaret ortağı konumunda.

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G20 ülkelerinin maliye bakanları, Kuzey Carolina'nın Asheville kentindeki zirvenin son toplantılarını gerçekleştiriyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerinde ABD'nin İran'a yönelik ekonomik izolasyon kampanyasına desteği güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

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NASA Başkanı Jared Isaacman tarafından pazartesi günü Washington'daki kurum merkezinde düzenlenen törende Türkiye Cumhuriyeti, Artemis Anlaşmaları'nı imzaladı.

Böylece Türkiye, uzayın barışçıl ve şeffaf şekilde keşfedilmesine bağlı, aynı görüşleri paylaşan ülkelerden oluşan ve giderek genişleyen uluslararası koalisyona katıldı.

Türkiye adına anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır imzaladı.

Törene ayrıca Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ve ABD Dışişleri Bakanlığı Uzay ve Çevre İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Yardımcısı Connor Tomlinson katıldı.