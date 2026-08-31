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Halk TV Ekonomi Hürmüz'deki kıvılcımlar kriptoyu vurdu: Milyonlarca dolar buhar oldu

Hürmüz'deki kıvılcımlar kriptoyu vurdu: Milyonlarca dolar buhar oldu

ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki İran füze tesislerini vurması kripto piyasasını sarstı. Saldırı sonrası bir saatte 180 milyon dolarlık pozisyon likide oldu. Toplam pazar değeri 2,61 trilyon dolara gerilerken Bitcoin 77,7 bin dolara çekildi.

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Hürmüz'deki kıvılcımlar kriptoyu vurdu: Milyonlarca dolar buhar oldu
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ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan askeri gerilimin tırmanışının ardından kripto para piyasalarında sert bir gerileme kaydedildi. Küresel makroekonomik ve jeopolitik şoklara karşı hassasiyetini koruyan piyasada, toplam değer son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,3 oranında azalarak 2,61 trilyon dolara geriledi.

Lider kripto para Bitcoin, gün içerisinde 79,3 bin dolar seviyesini test ettikten sonra geri çekilerek 77,7 bin dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Orta Doğu'da derinleşen çatışmaların olası ikincil etkilerini ve küresel piyasalardaki yansımalarını takip eden yatırımcılar temkinli duruşunu sürdürüyor.

Piyasayı doğrudan sarsan en kritik gelişme ise türev tarafta yaşanan sert tasfiyeler oldu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki füze tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı haberlerinin hemen ardından, sadece bir saat içerisinde 180 milyon doların üzerinde kripto pozisyonu likide edildi.

31 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 78.208$ %-0.09 77.050$ 78.804$ -
Ethereum (ETH) 2.440$ %-1.01 2.388$ 2.489$ -

31 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Mantle (MNT) 0,5691 $ +%8,90
Monero (XMR) 514,07 $ +%8,55
Lighter (LIT) 3,70 $ +%6,45

31 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Pump.fun (PUMP) 0,004311 $ -%11,70
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 2,36 $ -%9,12
Polygon (POL) 0,09552 $ -%7,60

31 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.834,55₺
Satış 6.842,22₺
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31 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,87₺
Satış 103,89₺
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31 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,26₺ 48,26₺ %0.05 10:49
Euro (EUR) 56,03₺ 56,03₺ %0.26 10:50
Sterlin (GBP) 65,42₺ 65,44₺ %0.03 10:50
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31 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.34
Motorin 77.48
LPG 33.79
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31 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.562
Değişim %-0,54
Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladıBorsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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