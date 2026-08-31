Hürmüz'deki kıvılcımlar kriptoyu vurdu: Milyonlarca dolar buhar oldu

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan askeri gerilimin tırmanışının ardından kripto para piyasalarında sert bir gerileme kaydedildi. Küresel makroekonomik ve jeopolitik şoklara karşı hassasiyetini koruyan piyasada, toplam değer son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,3 oranında azalarak 2,61 trilyon dolara geriledi.

Lider kripto para Bitcoin, gün içerisinde 79,3 bin dolar seviyesini test ettikten sonra geri çekilerek 77,7 bin dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Orta Doğu'da derinleşen çatışmaların olası ikincil etkilerini ve küresel piyasalardaki yansımalarını takip eden yatırımcılar temkinli duruşunu sürdürüyor.

Piyasayı doğrudan sarsan en kritik gelişme ise türev tarafta yaşanan sert tasfiyeler oldu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki füze tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı haberlerinin hemen ardından, sadece bir saat içerisinde 180 milyon doların üzerinde kripto pozisyonu likide edildi.

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