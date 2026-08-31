Hürmüz'deki kıvılcımlar kriptoyu vurdu: Milyonlarca dolar buhar oldu
ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki İran füze tesislerini vurması kripto piyasasını sarstı. Saldırı sonrası bir saatte 180 milyon dolarlık pozisyon likide oldu. Toplam pazar değeri 2,61 trilyon dolara gerilerken Bitcoin 77,7 bin dolara çekildi.
ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan askeri gerilimin tırmanışının ardından kripto para piyasalarında sert bir gerileme kaydedildi. Küresel makroekonomik ve jeopolitik şoklara karşı hassasiyetini koruyan piyasada, toplam değer son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,3 oranında azalarak 2,61 trilyon dolara geriledi.
Lider kripto para Bitcoin, gün içerisinde 79,3 bin dolar seviyesini test ettikten sonra geri çekilerek 77,7 bin dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Orta Doğu'da derinleşen çatışmaların olası ikincil etkilerini ve küresel piyasalardaki yansımalarını takip eden yatırımcılar temkinli duruşunu sürdürüyor.
Piyasayı doğrudan sarsan en kritik gelişme ise türev tarafta yaşanan sert tasfiyeler oldu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki füze tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı haberlerinin hemen ardından, sadece bir saat içerisinde 180 milyon doların üzerinde kripto pozisyonu likide edildi.
31 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|78.208$
|%-0.09
|77.050$
|78.804$
|-
|Ethereum (ETH)
|2.440$
|%-1.01
|2.388$
|2.489$
|-
31 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Mantle (MNT)
|0,5691 $
|+%8,90
|Monero (XMR)
|514,07 $
|+%8,55
|Lighter (LIT)
|3,70 $
|+%6,45
31 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Pump.fun (PUMP)
|0,004311 $
|-%11,70
|OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
|2,36 $
|-%9,12
|Polygon (POL)
|0,09552 $
|-%7,60
31 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
31 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
31 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,26₺
|48,26₺
|%0.05
|10:49
|Euro (EUR)
|56,03₺
|56,03₺
|%0.26
|10:50
|Sterlin (GBP)
|65,42₺
|65,44₺
|%0.03
|10:50
31 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.34
|Motorin
|77.48
|LPG
|33.79