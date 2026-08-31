Altın fiyatları son iki haftanın dibini gördü: Enflasyon sinyalleri piyasaları sarstı

Altın piyasasında, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumundaki açıklamalarının yankıları sürüyor. Warsh'ın enflasyonu yüzde 2'lik hedefe düşürmek için faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etmesi, ons altın fiyatlarını son iki haftanın en düşük seviyesine geriletti.

Açıklamalar sonrasında başlayan sert satış dalgasıyla birlikte geçtiğimiz hafta gram altın 7 bin 140 TL seviyelerinden 6 bin 900 TL'ye, ons altın ise 4 bin 600 dolardan 4 bin 450 dolara kadar çekilmişti. Piyasa aktörleri ise bu hafta ABD'de açıklanacak olan istihdam, ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları ve tarım dışı istihdam verilerine kilitlenmiş durumda.

Jackson Hole sempozyumu sonrasında kayıplarını telafi etmekte zorlanan altın, yeni haftaya da düşüşle başladı. Gerilemesini sürdüren ons altın 4 bin 415 dolar seviyesine kadar düşerken, iç piyasada gram altın ise 6 bin 850 TL bandına gerileyerek kayıplarını derinleştirdi. Enflasyon baskıları karşısında Fed'in faiz artırımı ihtimalinin masada kalması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

31 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

31 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

31 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

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31 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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