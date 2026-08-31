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Halk TV Ekonomi Altın fiyatları son iki haftanın dibini gördü: Enflasyon sinyalleri piyasaları sarstı

Altın fiyatları son iki haftanın dibini gördü: Enflasyon sinyalleri piyasaları sarstı

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz artırımı sinyali altın piyasasını salladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 4 bin 415 dolara gerilerken, gram altın 6 bin 850 TL'ye düşerek kayıplarını derinleştirdi.

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Altın fiyatları son iki haftanın dibini gördü: Enflasyon sinyalleri piyasaları sarstı
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Altın piyasasında, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumundaki açıklamalarının yankıları sürüyor. Warsh'ın enflasyonu yüzde 2'lik hedefe düşürmek için faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etmesi, ons altın fiyatlarını son iki haftanın en düşük seviyesine geriletti.

Açıklamalar sonrasında başlayan sert satış dalgasıyla birlikte geçtiğimiz hafta gram altın 7 bin 140 TL seviyelerinden 6 bin 900 TL'ye, ons altın ise 4 bin 600 dolardan 4 bin 450 dolara kadar çekilmişti. Piyasa aktörleri ise bu hafta ABD'de açıklanacak olan istihdam, ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları ve tarım dışı istihdam verilerine kilitlenmiş durumda.

Jackson Hole sempozyumu sonrasında kayıplarını telafi etmekte zorlanan altın, yeni haftaya da düşüşle başladı. Gerilemesini sürdüren ons altın 4 bin 415 dolar seviyesine kadar düşerken, iç piyasada gram altın ise 6 bin 850 TL bandına gerileyerek kayıplarını derinleştirdi. Enflasyon baskıları karşısında Fed'in faiz artırımı ihtimalinin masada kalması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

31 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.857,18₺ 6.858,60₺ %-0.75 07:40
Ons Altın $ 4.419,87$ 4.420,39$ %-0.79 07:40
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 142.000,00$ 142.100,00$ %0.00 12:56

31 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.834,55₺
Satış 6.842,22₺

31 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.419,87$
Satış 4.420,39$

31 AĞUSTOS 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 142.000,00$
Satış 142.100,00$

31 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,86₺
Satış 102,89₺
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31 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,25₺ 48,26₺ %0.03 07:40
Euro (EUR) 55,95₺ 55,98₺ %0.15 07:40
Sterlin (GBP) 65,39₺ 65,43₺ %0.00 07:40
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31 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.34
Motorin 77.48
LPG 33.79

31 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.642
Değişim %0,45

31 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.583$
Değişim %-0,89
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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