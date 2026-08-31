Dolar rekor kırarken euro ve sterlin çekildi: Fed'in faiz sinyali kurları vurdu

Altın ve gümüş piyasalarında olduğu gibi döviz tarafında da yatırımcıların ana gündem maddesi, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumundaki açıklamaları oldu. Warsh'ın enflasyonu yüzde 2'lik hedefe indirme noktasında kararlılık vurgusu yapması ve faiz artışlarının masada kalabileceğine dair sinyal vermesi küresel piyasalarda dalgalanmayı artırdı.

Warsh'ın şahin tonlu konuşması sonrası cuma günü 500 puanlık sert bir sıçrama kaydeden Dolar Endeksi, haftanın ilk işlem gününde bir miktar gevşeyerek 99,600 puan seviyesine geriledi. Uluslararası piyasalardaki bu dengelenmeye rağmen iç piyasada yukarı yönlü ivmesini sürdüren dolar kuru 48,36 TL'ye tırmanarak yeni bir tarihi zirveye imza attı.

Jackson Hole sempozyumu sonrası sert bir değer kaybı ile 19 Ağustos'tan bu yana ilk kez 56 TL bandının altına inen euro kuru, bugün 55,98 TL'den işlem görüyor. Güçlenen dolar karşısında geri çekilen bir diğer kur olan sterlin ise 65,42 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

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