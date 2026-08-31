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Halk TV Ekonomi Dolar rekor kırarken euro ve sterlin çekildi: Fed'in faiz sinyali kurları vurdu

Dolar rekor kırarken euro ve sterlin çekildi: Fed'in faiz sinyali kurları vurdu

Fed Başkanı Warsh'ın şahin mesajları döviz kurlarındaki dengeleri altüst etti. Gelen faiz sinyalleri sonrası dolar uçuşa geçerken, euro ve sterlinde çekilme yaşandı.

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Dolar rekor kırarken euro ve sterlin çekildi: Fed'in faiz sinyali kurları vurdu

Altın ve gümüş piyasalarında olduğu gibi döviz tarafında da yatırımcıların ana gündem maddesi, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumundaki açıklamaları oldu. Warsh'ın enflasyonu yüzde 2'lik hedefe indirme noktasında kararlılık vurgusu yapması ve faiz artışlarının masada kalabileceğine dair sinyal vermesi küresel piyasalarda dalgalanmayı artırdı.

Warsh'ın şahin tonlu konuşması sonrası cuma günü 500 puanlık sert bir sıçrama kaydeden Dolar Endeksi, haftanın ilk işlem gününde bir miktar gevşeyerek 99,600 puan seviyesine geriledi. Uluslararası piyasalardaki bu dengelenmeye rağmen iç piyasada yukarı yönlü ivmesini sürdüren dolar kuru 48,36 TL'ye tırmanarak yeni bir tarihi zirveye imza attı.

Jackson Hole sempozyumu sonrası sert bir değer kaybı ile 19 Ağustos'tan bu yana ilk kez 56 TL bandının altına inen euro kuru, bugün 55,98 TL'den işlem görüyor. Güçlenen dolar karşısında geri çekilen bir diğer kur olan sterlin ise 65,42 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

31 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,25₺ 48,26₺ %0.03 07:40
Euro (EUR) 55,95₺ 55,98₺ %0.15 07:40
Sterlin (GBP) 65,39₺ 65,43₺ %0.00 07:40
Kanada Doları 34,40₺ 34,57₺ %0.09 07:40
İsviçre Frangı 59,67₺ 59,70₺ %0.14 07:40
Japon Yeni 0,30₺ 0,30₺ %0.17 07:37
Avustralya Doları 34,24₺ 34,41₺ %0.05 07:40
Danimarka Kronu 7,41₺ 7,45₺ %0.06 07:40
Norveç Kronu 5,10₺ 5,13₺ %0.15 07:40
İsveç Kronu 4,97₺ 5,00₺ %-0.02 07:40
Çin Yuanı 7,18₺ 7,18₺ %0.17 07:40
Rus Rublesi 0,56₺ 0,56₺ %0.03 07:40
BAE Dirhemi 13,14₺ 13,14₺ %0.05 07:40
Suudi Arabistan Riyali 12,65₺ 12,72₺ %-0.63 07:39

31 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,25₺
Satış 48,26₺

31 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,95₺
Satış 55,98₺

31 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,39₺
Satış 65,43₺

31 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.834,55₺
Satış 6.842,22₺
Altın fiyatları son iki haftanın dibini gördü: Enflasyon sinyalleri piyasaları sarstıAltın fiyatları son iki haftanın dibini gördü: Enflasyon sinyalleri piyasaları sarstı

31 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,86₺
Satış 102,89₺
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31 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.34
Motorin 77.48
LPG 33.79

31 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.642
Değişim %0,45

31 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.583$
Değişim %-0,89
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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