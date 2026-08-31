Fed Başkanı konuştu, piyasa sallandı: Gümüş fiyatları tepetaklak oldu

Altın tarafındaki satış baskısına paralel olarak gümüş piyasasında da Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumundaki şahin açıklamalarının yankıları hissediliyor. Enflasyonu yüzde 2'lik hedefe çekebilmek adına faiz artışlarının masada kalabileceğine yönelik verilen sinyaller, gümüş fiyatlarında da sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Jackson Hole sempozyumusonrası altınla birlikte kayıplarını derinleştiren gümüş, haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdürdü. Warsh'ın konuşması öncesinde 109 TL seviyelerinde seyreden gram gümüş 102 TL'ye kadar gerilerken; 17 Haziran'dan bu yana ilk kez geçtiğimiz cuma günü 70 doları test eden ons gümüş ise 66 dolara kadar geri çekildi.

31 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

31 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

31 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

31 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

31 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

31 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.34 Motorin 77.48 LPG 33.79

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