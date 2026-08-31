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Halk TV Ekonomi Fed Başkanı konuştu, piyasa sallandı: Gümüş fiyatları tepetaklak oldu

Fed Başkanı konuştu, piyasa sallandı: Gümüş fiyatları tepetaklak oldu

Fed Başkanı Warsh’ın Jackson Hole’daki şahin mesajları gümüş fiyatlarını tepetaklak etti. Gram gümüş 102 TL’ye gerilerken, ons gümüş 66 dolara kadar çekildi. Piyasalar faiz artışı sinyalleriyle sarsıldı.

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Fed Başkanı konuştu, piyasa sallandı: Gümüş fiyatları tepetaklak oldu
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Altın tarafındaki satış baskısına paralel olarak gümüş piyasasında da Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumundaki şahin açıklamalarının yankıları hissediliyor. Enflasyonu yüzde 2'lik hedefe çekebilmek adına faiz artışlarının masada kalabileceğine yönelik verilen sinyaller, gümüş fiyatlarında da sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Jackson Hole sempozyumusonrası altınla birlikte kayıplarını derinleştiren gümüş, haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdürdü. Warsh'ın konuşması öncesinde 109 TL seviyelerinde seyreden gram gümüş 102 TL'ye kadar gerilerken; 17 Haziran'dan bu yana ilk kez geçtiğimiz cuma günü 70 doları test eden ons gümüş ise 66 dolara kadar geri çekildi.

31 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 102,86₺ 102,89₺ %-0.03 07:40
Ons Gümüş $ 66,30$ 66,32$ %-0.06 07:40

31 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,86₺
Satış 102,89₺

31 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 66,30$
Satış 66,32$

31 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.834,55₺
Satış 6.842,22₺
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31 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,25₺ 48,26₺ %0.03 07:40
Euro (EUR) 55,95₺ 55,98₺ %0.15 07:40
Sterlin (GBP) 65,39₺ 65,43₺ %0.00 07:40
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31 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.34
Motorin 77.48
LPG 33.79

31 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.642
Değişim %0,45

31 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.583$
Değişim %-0,89
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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