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Halk TV Ekonomi Hürmüz Boğazı'nda füzeler konuştu: Petrol fiyatları kontrolden çıktı

Hürmüz Boğazı'nda füzeler konuştu: Petrol fiyatları kontrolden çıktı

Bugün istasyonlarda akaryakıt sabit kalsa da Hürmüz Boğazı'nda füzeler konuşunca Brent petrol 90 doların üstüne tırmandı.

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Hürmüz Boğazı'nda füzeler konuştu: Petrol fiyatları kontrolden çıktı
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Akaryakıt fiyatlarında, geçtiğimiz hafta çarşamba günü motorine yapılan dev indirimin ardından yeni haftanın ilk gününde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Sürücüler güne sabit fiyatlarla başlarken, küresel tarafta ise Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimlerin etkisiyle yükselişe geçerek 90 doların üzerini gördü.

Petrol fiyatlarındaki bu sert tırmanışta, ABD ile İran arasında altıncı ayına giren çatışmaların Hürmüz Boğazı'na sıçraması ve karşılıklı saldırıların yaşanması etkili oldu. ABD güçlerinin pazar günü Hürmüz Boğazı'nda bulunan İran'a ait Larak Adası'ndaki iki füze fırlatma tesisini vurması, Temmuz sonundan bu yana İran topraklarına düzenlenen bilinen ilk Amerikan saldırısı oldu. Bu hamleye karşılık veren Tahran yönetimi ise pazar gecesi Ürdün'deki iki ABD hava üssünü hedef aldığını duyurdu.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pazar günü sosyal medyada yapay zeka ile üretilmiş bir klip eşliğinde İran'ın ana enerji merkezi olan Hark Adası'nın vurulduğuna dair yaptığı paylaşım piyasalardaki tedirginliği artırsa da, adaya yönelik doğrudan bir saldırı gerçekleştiğine dair resmi bir kanıt bulunmuyor.

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Değer 89,68$
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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