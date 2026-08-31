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Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı

Geçen haftaki dalgalanmanın ardından kapanışı artışla yapan Borsa İstanbul, yeni haftaya ve ağustos ayının son gününe kayıpla başladı. BIST 100 endeksi, pazartesi gününün açılışında yüzde 0,25 oranında gerileyerek 14.604,26 puana düştü.

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Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyerek adeta bir o yana bir bu yana savrulan Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününü pozitif bir kapanışla geride bırakmıştı. Cuma günü yüzde 0,45 oranında değer kazanan BIST 100 endeksi, 66,05 puanlık artışla seansı 14 bin 641,56 puandan tamamlamıştı. Bu kapanışın ardından endeks, haftalık bazda yüzde 0,97, aylık bazda ise yüzde 8,79 oranında getiri sağlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Ağustos ayının son gününe denk gelen yeni haftanın ilk işlem gününde ise Borsa İstanbul güne satıcılı bir başlangıç yaptı. Pazartesi gününün açılışında yüzde 0,25 oranında gerileyen BIST 100 endeksi, 37,30 puan kayıpla haftaya ve ayın son gününe 14 bin 604,26 puandan giriş yaptı.

31 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.567
Günlük değişim %-0.51
Gün içi düşük 14.537
Gün içi yüksek 14.663
Önceki kapanış 14.642
Saat 10:55

31 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BINBN 190,90 %5,18
MAALT 1.154,00 %4,91
KRDMA 63,45 %4,70
HKTM 15,50 %3,20
HATSN 90,00 %3,09

31 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
PEKGY 15,75 %-10,00
CITAS 128,00 %-9,99
KPEKS 122,50 %-9,99
CRDFA 23,50 %-9,96
AKSUE 33,66 %-9,95

31 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
DSTKF 1.773,00 8.899.006.140,00
HALKB 45,80 407.016.676,60
KARCL 129,10 380.360.100,40
TKNKA 166,00 271.682.240,00
ANELE 187,10 267.052.881,70

31 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.834,55₺
Satış 6.842,22₺
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31 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,82₺
Satış 103,84₺
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31 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,26₺ 48,26₺ %0.05 10:55
Euro (EUR) 56,03₺ 56,03₺ %0.26 10:55
Sterlin (GBP) 65,42₺ 65,43₺ %0.02 10:55
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31 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.34
Motorin 77.48
LPG 33.79
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31 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.203$
Değişim %-0,10
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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