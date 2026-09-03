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Hürmüz kilitlendi, petrol çalkalandı: Akaryakıtta rekor zam için saatler kaldı
Motorine tarihin en büyük zammı geliyor. Sektör kaynakları litre fiyatına tam 8 TL 24 kuruşluk dev bir artış beklendiğini duyurdu. Pompadaki rekor yükselişle birlikte motorinin litresi Anadolu'da 90 lirayı aşacak.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında bugün için herhangi bir değişiklik yaşanmazken, sürücüleri tedirgin eden çok kritik bir son dakika zam haberi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubuna tam 8 TL 24 kuruşluk dev bir zam bekleniyor. Bu rekor artışın pompaya yansımasıyla birlikte, İstanbul haricindeki 80 ilimizde motorinin litre fiyatı 90 TL barajını aşmış olacak.
Küresel tarafta ise ABD ile İran arasındaki askeri çatışmaların arz üzerindeki belirsizlikleri sürmesine rağmen, Brent petrolün varil fiyatı Perşembe günü bir miktar çekilerek 93 dolar civarında dengelendi.
Petrol fiyatlarındaki bu hassas dengede, ABD ve İran arasında başlayan ve 7'nci ayına giren savaşın son zamanlardaki en şiddetli karşılıklı saldırı sürecinin ardından gelen açıklamalar etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü yaptığı değerlendirmede, İran'a yönelik başlatılan yeni askeri harekatın "çok uzun sürmeyeceğini" belirterek Amerikan güçlerinin ağırlıklı olarak İran'ın radar ve füze sistemlerini hedef aldığını açıkladı.
Öte yandan Orta Doğu'daki arz hatlarında sıkıntı derinleşmeye devam ediyor. Denizcilik veri platformu Kpler'in verilerine göre, çarşamba günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi sayısı 4'e kadar düşerek 10 günlük ortalama olan 13 geminin oldukça altında kaldı. Bölgedeki gerilimi tırmandıran bir diğer gelişme ise Tahran yönetiminin, boğazdan geçmeye çalışan ve kurallara uymadığını iddia ettiği gemilerin listesini genişletmesi oldu. İran, bu listedeki gemilerin boğazı kullanmaya çalışması halinde para cezası, el koyma veya alıkoyma yaptırımlarıyla karşılaşacağını duyurarak küresel petrol nakliyesindeki riskleri artırmayı sürdürdü.