Gümüş fiyatları atağa kalktı: Dün battı, bugün yatırımcının yüzünü güldürdü

ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları ve Tahran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan askeri gerginlik, geçtiğimiz günlerde petrol fiyatlarını yükseltip ABD Hazine tahvil getirilerini tırmandırmış ve faiz artırımı endişelerini canlandırarak gümüş piyasalarında sert kayıplara yol açmıştı.

Bugün Dolar Endeksi ve tahvil getirilerindeki hafif gevşemenin yanı sıra petrolün yarattığı enflasyonist baskılar, altın tarafında olduğu gibi gümüş fiyatlarında da güçlü tepki alımlarının gelmesini sağladı.

Yatırımcılar, Fed'in Eylül ortasındaki faiz kararına yön vermesi beklenen cuma günkü kritik ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanırken, dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin ve Bej Kitap raporunun ekonomide ılımlı bir tablo çizmesi piyasaları destekledi.

Bu gelişmelerin etkisiyle gümüş fiyatları da kayıplarını telafi ederek yönünü yukarı çevirdi. Dün 98,51 TL'ye kadar gerileyen gram gümüş bugün 102 TL seviyesine yükselirken, dün 63,39 dolara kadar düşen ons gümüş ise uluslararası piyasalarda yeniden 66 dolar seviyesine tırmandı.

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