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Halk TV Ekonomi Gümüş fiyatları atağa kalktı: Dün battı, bugün yatırımcının yüzünü güldürdü

Gümüş fiyatları atağa kalktı: Dün battı, bugün yatırımcının yüzünü güldürdü

ABD-İran gerilimiyle çakılan gümüş piyasalarında rüzgar tersine döndü. Dolar endeksindeki gevşeme ve enflasyonist baskılarla tepki alımları başlarken, ons gümüş 66 dolara, gram gümüş ise yeniden 102 TL seviyesine tırmandı.

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Gümüş fiyatları atağa kalktı: Dün battı, bugün yatırımcının yüzünü güldürdü
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ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları ve Tahran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan askeri gerginlik, geçtiğimiz günlerde petrol fiyatlarını yükseltip ABD Hazine tahvil getirilerini tırmandırmış ve faiz artırımı endişelerini canlandırarak gümüş piyasalarında sert kayıplara yol açmıştı.

Bugün Dolar Endeksi ve tahvil getirilerindeki hafif gevşemenin yanı sıra petrolün yarattığı enflasyonist baskılar, altın tarafında olduğu gibi gümüş fiyatlarında da güçlü tepki alımlarının gelmesini sağladı.

Yatırımcılar, Fed'in Eylül ortasındaki faiz kararına yön vermesi beklenen cuma günkü kritik ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanırken, dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin ve Bej Kitap raporunun ekonomide ılımlı bir tablo çizmesi piyasaları destekledi.

Bu gelişmelerin etkisiyle gümüş fiyatları da kayıplarını telafi ederek yönünü yukarı çevirdi. Dün 98,51 TL'ye kadar gerileyen gram gümüş bugün 102 TL seviyesine yükselirken, dün 63,39 dolara kadar düşen ons gümüş ise uluslararası piyasalarda yeniden 66 dolar seviyesine tırmandı.

3 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 102,42₺ 102,43₺ %0.98 08:10
Ons Gümüş $ 65,93$ 65,94$ %0.91 08:10

3 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,42₺
Satış 102,43₺

3 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 65,93$
Satış 65,94$

3 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.773,11₺
Satış 6.780,77₺
Altın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdiAltın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdi

3 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,31₺ 48,32₺ %0.04 08:09
Euro (EUR) 56,19₺ 56,20₺ %0.39 08:10
Sterlin (GBP) 65,37₺ 65,42₺ %0.30 08:10

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3 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.10
LPG 34.99

3 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.051
Değişim %0,00

3 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.712$
Değişim %0,45
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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