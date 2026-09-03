Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Altın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdi

Altın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdi

Orta Doğu’daki askeri gerilimin hafiflemesi altın piyasasına nefes aldırdı. Kritik ABD istihdam verisi öncesinde yönünü yukarı çeviren ons altın ise 4 bin 425 dolara tırmandı, gram altın ise 6 bin 875 TL'den işlem görüyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Altın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdi
Son Güncelleme:

Altın piyasaları, dün yaşanan sert kayıpların ardından bugüne gününe tepki alımlarıyla ve yönünü yukarı çevirerek başladı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve Tahran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi, ABD Hazine tahvil getirilerini tırmandırmış ve faiz artırımı endişelerini canlandırarak altını üç haftanın en düşük seviyelerine çekmişti. Yeni günde ise Dolar Endeksi (DXY) ve ABD tahvil getirilerindeki hafif gevşeme ile yükselen petrol fiyatlarının yarattığı enflasyonist baskılar, altın fiyatlarının yeniden güç kazanmasını sağladı.

Yatırımcılar, Fed'in 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği kritik faiz toplantısı öncesinde politika adımlarını şekillendirmesi beklenen cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verisine kilitlenmiş durumda. Öte yandan Çarşamba günü açıklanan özel sektör istihdamı (ADP) verisi istihdamın Ağustos ayında ılımlı düzeyde arttığını gösterirken, Fed'in yayınladığı Bej Kitap raporu da ekonomik aktivitenin sınırlı tırmandığına ve fiyat artışlarının makul düzeyde kaldığına işaret etti. Karışık gelen bu sinyaller, beklentileri dengede tutarak veriler öncesi altını destekledi.

Bu gelişmelerle birlikte, dün 6 bin 658 TL'ye kadar gerileyen gram altın bugün 6 bin 875 TL seviyesine tırmanırken, dün 4 bin 293 dolara gerileyen ons altın ise uluslararası piyasalarda 4 bin 425 dolardan işlem görüyor.

3 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.882,76₺ 6.883,49₺ %1.01 08:10
Ons Altın $ 4.431,87$ 4.432,26$ %1.00 08:10
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 139.500,00$ 139.600,00$ %0.00 16:59

3 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.773,11₺
Satış 6.780,77₺

3 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.431,87$
Satış 4.432,26$

3 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 139.500,00$
Satış 139.600,00$

3 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,42₺
Satış 102,43₺
Gümüş fiyatları atağa kalktı: Dün battı, bugün yatırımcının yüzünü güldürdüGümüş fiyatları atağa kalktı: Dün battı, bugün yatırımcının yüzünü güldürdü

3 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,31₺ 48,32₺ %0.04 08:09
Euro (EUR) 56,19₺ 56,20₺ %0.39 08:10
Sterlin (GBP) 65,37₺ 65,42₺ %0.30 08:10
Doların ateşi düştü: Euro ve sterlin tekrar yükselişteDoların ateşi düştü: Euro ve sterlin tekrar yükselişte

3 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.10
LPG 34.99

3 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.051
Değişim %0,00

3 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.712$
Değişim %0,45
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın Gram Altın Ons Altın Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro