Altın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdi
Orta Doğu’daki askeri gerilimin hafiflemesi altın piyasasına nefes aldırdı. Kritik ABD istihdam verisi öncesinde yönünü yukarı çeviren ons altın ise 4 bin 425 dolara tırmandı, gram altın ise 6 bin 875 TL'den işlem görüyor.
Altın piyasaları, dün yaşanan sert kayıpların ardından bugüne gününe tepki alımlarıyla ve yönünü yukarı çevirerek başladı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve Tahran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi, ABD Hazine tahvil getirilerini tırmandırmış ve faiz artırımı endişelerini canlandırarak altını üç haftanın en düşük seviyelerine çekmişti. Yeni günde ise Dolar Endeksi (DXY) ve ABD tahvil getirilerindeki hafif gevşeme ile yükselen petrol fiyatlarının yarattığı enflasyonist baskılar, altın fiyatlarının yeniden güç kazanmasını sağladı.
Yatırımcılar, Fed'in 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği kritik faiz toplantısı öncesinde politika adımlarını şekillendirmesi beklenen cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verisine kilitlenmiş durumda. Öte yandan Çarşamba günü açıklanan özel sektör istihdamı (ADP) verisi istihdamın Ağustos ayında ılımlı düzeyde arttığını gösterirken, Fed'in yayınladığı Bej Kitap raporu da ekonomik aktivitenin sınırlı tırmandığına ve fiyat artışlarının makul düzeyde kaldığına işaret etti. Karışık gelen bu sinyaller, beklentileri dengede tutarak veriler öncesi altını destekledi.
Bu gelişmelerle birlikte, dün 6 bin 658 TL'ye kadar gerileyen gram altın bugün 6 bin 875 TL seviyesine tırmanırken, dün 4 bin 293 dolara gerileyen ons altın ise uluslararası piyasalarda 4 bin 425 dolardan işlem görüyor.
3 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Altın TL
|6.882,76₺
|6.883,49₺
|%1.01
|08:10
|Ons Altın $
|4.431,87$
|4.432,26$
|%1.00
|08:10
|Çeyrek Altın TL
|10.887,76₺
|11.519,53₺
|%0.00
|14:28
|Yarım Altın TL
|21.913,34₺
|23.108,04₺
|%0.00
|14:28
|Külçe Altın $
|139.500,00$
|139.600,00$
|%0.00
|16:59
3 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
3 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
3 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
3 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
3 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,31₺
|48,32₺
|%0.04
|08:09
|Euro (EUR)
|56,19₺
|56,20₺
|%0.39
|08:10
|Sterlin (GBP)
|65,37₺
|65,42₺
|%0.30
|08:10
3 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.35
|Motorin
|81.10
|LPG
|34.99