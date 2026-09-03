Altın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdi

Altın piyasaları, dün yaşanan sert kayıpların ardından bugüne gününe tepki alımlarıyla ve yönünü yukarı çevirerek başladı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve Tahran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi, ABD Hazine tahvil getirilerini tırmandırmış ve faiz artırımı endişelerini canlandırarak altını üç haftanın en düşük seviyelerine çekmişti. Yeni günde ise Dolar Endeksi (DXY) ve ABD tahvil getirilerindeki hafif gevşeme ile yükselen petrol fiyatlarının yarattığı enflasyonist baskılar, altın fiyatlarının yeniden güç kazanmasını sağladı.

Yatırımcılar, Fed'in 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği kritik faiz toplantısı öncesinde politika adımlarını şekillendirmesi beklenen cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verisine kilitlenmiş durumda. Öte yandan Çarşamba günü açıklanan özel sektör istihdamı (ADP) verisi istihdamın Ağustos ayında ılımlı düzeyde arttığını gösterirken, Fed'in yayınladığı Bej Kitap raporu da ekonomik aktivitenin sınırlı tırmandığına ve fiyat artışlarının makul düzeyde kaldığına işaret etti. Karışık gelen bu sinyaller, beklentileri dengede tutarak veriler öncesi altını destekledi.

Bu gelişmelerle birlikte, dün 6 bin 658 TL'ye kadar gerileyen gram altın bugün 6 bin 875 TL seviyesine tırmanırken, dün 4 bin 293 dolara gerileyen ons altın ise uluslararası piyasalarda 4 bin 425 dolardan işlem görüyor.

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