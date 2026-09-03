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Halk TV Ekonomi Doların ateşi düştü: Euro ve sterlin tekrar yükselişte

Doların ateşi düştü: Euro ve sterlin tekrar yükselişte

Küresel piyasalarda gerileyen Dolar Endeksi ve sakinleşen ABD tahvil faizleri piyasaları rahatlatırken, Türkiye'de kur baskısı sürüyor. Dolar 48,32 TL'den işlem görürken euro 56,21 TL, sterlin ise 65,41 TL seviyelerinde seyrediyor.

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Doların ateşi düştü: Euro ve sterlin tekrar yükselişte

Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki karşılıklı füze ve hava saldırılarıyla derinleşen askeri kriz, petrol fiyatlarını sıçratıp ABD Hazine tahvil getirilerini tırmandırırken, faiz artışı endişelerini canlı tutarak döviz piyasalarında dolar lehine sert bir rüzgar estirmişti. Bugün ise Dolar Endeksi'ndeki geri çekilme ve tahvil faizlerindeki durulma, küresel ölçekte doların ateşini bir miktar düşürdü.

Fed’in 15-16 Eylül toplantısı öncesinde kritik ABD istihdam verileri beklenirken, dün açıklanan ADP raporu ve Bej Kitap'ın ılımlı bir ekonomik tabloya işaret etmesi döviz kurlarındaki dalgalanmayı dengede tutuyor. Bu çerçevede, dün 99,885 puana kadar tırmanan Dolar Endeksi bugün 99,425 puana geri çekildi.

Küresel piyasalarda dolar bir miktar ivme kaybetse de iç piyasada yukarı yönlü baskı devam ediyor ve dolar kuru 48,32 TL seviyesinden işlem görüyor. Doların küresel çapta durulmasıyla euro ve sterlin toparlanma çabasına girse de henüz yeni bir rekor seviye kaydedebilmiş değil. Yurt içi serbest piyasada euro 56,21 TL, sterlin ise 65,41 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

3 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,31₺ 48,32₺ %0.04 08:09
Euro (EUR) 56,19₺ 56,20₺ %0.39 08:10
Sterlin (GBP) 65,37₺ 65,42₺ %0.30 08:10
Kanada Doları 34,84₺ 35,02₺ %0.06 08:10
İsviçre Frangı 59,68₺ 59,72₺ %0.47 08:10
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %0.59 08:09
Avustralya Doları 34,53₺ 34,71₺ %-0.03 08:10
Danimarka Kronu 7,48₺ 7,51₺ %0.04 08:10
Norveç Kronu 5,18₺ 5,20₺ %0.07 08:09
İsveç Kronu 5,01₺ 5,04₺ %0.11 08:10
Çin Yuanı 7,19₺ 7,19₺ %0.03 08:10
Rus Rublesi 0,55₺ 0,55₺ %0.03 08:10
BAE Dirhemi 13,15₺ 13,16₺ %0.05 08:09
Suudi Arabistan Riyali 12,76₺ 12,82₺ %-0.82 05:16

3 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,31₺
Satış 48,32₺

3 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,19₺
Satış 56,20₺

3 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,37₺
Satış 65,42₺

3 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.773,11₺
Satış 6.780,77₺
Altın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdiAltın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdi

3 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,42₺
Satış 102,43₺
Gümüş fiyatları atağa kalktı: Dün battı, bugün yatırımcının yüzünü güldürdüGümüş fiyatları atağa kalktı: Dün battı, bugün yatırımcının yüzünü güldürdü

3 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.10
LPG 34.99

3 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.051
Değişim %0,00

3 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.712$
Değişim %0,45
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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