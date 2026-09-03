Doların ateşi düştü: Euro ve sterlin tekrar yükselişte

Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki karşılıklı füze ve hava saldırılarıyla derinleşen askeri kriz, petrol fiyatlarını sıçratıp ABD Hazine tahvil getirilerini tırmandırırken, faiz artışı endişelerini canlı tutarak döviz piyasalarında dolar lehine sert bir rüzgar estirmişti. Bugün ise Dolar Endeksi'ndeki geri çekilme ve tahvil faizlerindeki durulma, küresel ölçekte doların ateşini bir miktar düşürdü.

Fed’in 15-16 Eylül toplantısı öncesinde kritik ABD istihdam verileri beklenirken, dün açıklanan ADP raporu ve Bej Kitap'ın ılımlı bir ekonomik tabloya işaret etmesi döviz kurlarındaki dalgalanmayı dengede tutuyor. Bu çerçevede, dün 99,885 puana kadar tırmanan Dolar Endeksi bugün 99,425 puana geri çekildi.

Küresel piyasalarda dolar bir miktar ivme kaybetse de iç piyasada yukarı yönlü baskı devam ediyor ve dolar kuru 48,32 TL seviyesinden işlem görüyor. Doların küresel çapta durulmasıyla euro ve sterlin toparlanma çabasına girse de henüz yeni bir rekor seviye kaydedebilmiş değil. Yurt içi serbest piyasada euro 56,21 TL, sterlin ise 65,41 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

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