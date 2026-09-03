Borsa İstanbul tutunmaya çalışıyor

Borsa İstanbul'da hafta başından bu yana devam eden sert satış dalgası ve kan kaybı hızı kesilmeden sürüyor. Haftanın ilk işlem gününde 300 puanın üzerinde gerileyen BIST 100 endeksi, hafta ortasında da düşüş seyrini korudu. Çarşamba gününe açılışta 112,72 puanlık sert bir kayıpla başlayan endeks, gün sonunda yüzde 1,25 oranında değer kaybederek 178,45 puan eridi ve günü 14 bin 050,56 puandan tamamladı. Günün önemli bir kısmını psikolojik sınır olan 14 bin puan barajının altında geçiren endeks, seans sonuna doğru gelen sınırlı alımlarla kıl payı da olsa 14 bin puanın üzerinde kalmayı başardı.

Bu sert kayıpların ardından Borsa İstanbul'un haftalık bazdaki değer kaybı yüzde 3,60'a ulaşırken, daha önce yüzde 8'in üzerine çıkan aylık bazdaki getiri oranı ise eriyerek yüzde 2,65'e kadar geriledi. Haftanın dördüncü işlem günü olan perşembe gününe ise BIST 100 endeksi sürpriz bir şekilde alıcılı bir başlangıç yaptı. Açılışta yüzde 0,22 oranında primlenen endeks, 30,61 puanlık artış kaydetmeyi başararak yeni seansa 14 bin 081,17 puandan giriş yaptı.

3 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

3 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim TKNKA 209,00 %10,00 HALKB 49,44 %9,96 INTET 71,25 %9,95 INGRM 396,75 %4,68 KARSN 11,80 %4,42

3 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim HEDEF 61,50 %-9,96 PEKGY 11,50 %-9,95 GESAN 67,70 %-9,31 KOCMT 3,44 %-8,75 EUPWR 76,00 %-8,60

3 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) EUPWR 76,00 619.179.220,00 GESAN 67,70 486.093.582,40 KUYAS 69,00 239.512.731,00 DMRGD 11,50 208.736.764,50 HALKB 49,44 175.349.737,92

3 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

3 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

3 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

3 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.35 Motorin 81.10 LPG 34.99

3 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI