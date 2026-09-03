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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul tutunmaya çalışıyor

Borsa İstanbul tutunmaya çalışıyor

Borsa İstanbul'da kan kaybı sürerken BIST 100 endeksi, çarşamba gününü yüzde 1,25 kayıpla 14 bin 050 puandan kapattı. Psikolojik sınırda tutunan borsa, perşembe gününe ise 30,61 puanlık artışla alıcılı başladı.

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Borsa İstanbul tutunmaya çalışıyor

Borsa İstanbul'da hafta başından bu yana devam eden sert satış dalgası ve kan kaybı hızı kesilmeden sürüyor. Haftanın ilk işlem gününde 300 puanın üzerinde gerileyen BIST 100 endeksi, hafta ortasında da düşüş seyrini korudu. Çarşamba gününe açılışta 112,72 puanlık sert bir kayıpla başlayan endeks, gün sonunda yüzde 1,25 oranında değer kaybederek 178,45 puan eridi ve günü 14 bin 050,56 puandan tamamladı. Günün önemli bir kısmını psikolojik sınır olan 14 bin puan barajının altında geçiren endeks, seans sonuna doğru gelen sınırlı alımlarla kıl payı da olsa 14 bin puanın üzerinde kalmayı başardı.

Bu sert kayıpların ardından Borsa İstanbul'un haftalık bazdaki değer kaybı yüzde 3,60'a ulaşırken, daha önce yüzde 8'in üzerine çıkan aylık bazdaki getiri oranı ise eriyerek yüzde 2,65'e kadar geriledi. Haftanın dördüncü işlem günü olan perşembe gününe ise BIST 100 endeksi sürpriz bir şekilde alıcılı bir başlangıç yaptı. Açılışta yüzde 0,22 oranında primlenen endeks, 30,61 puanlık artış kaydetmeyi başararak yeni seansa 14 bin 081,17 puandan giriş yaptı.

3 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.007
Günlük değişim %-0.31
Gün içi düşük 13.976
Gün içi yüksek 14.099
Önceki kapanış 14.051
Saat 11:20

3 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
TKNKA 209,00 %10,00
HALKB 49,44 %9,96
INTET 71,25 %9,95
INGRM 396,75 %4,68
KARSN 11,80 %4,42

3 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
HEDEF 61,50 %-9,96
PEKGY 11,50 %-9,95
GESAN 67,70 %-9,31
KOCMT 3,44 %-8,75
EUPWR 76,00 %-8,60

3 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
EUPWR 76,00 619.179.220,00
GESAN 67,70 486.093.582,40
KUYAS 69,00 239.512.731,00
DMRGD 11,50 208.736.764,50
HALKB 49,44 175.349.737,92

3 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.773,11₺
Satış 6.780,77₺
Altın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdiAltın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdi

3 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,66₺
Satış 102,69₺
Gümüş fiyatları atağa kalktı: Dün battı, bugün yatırımcının yüzünü güldürdüGümüş fiyatları atağa kalktı: Dün battı, bugün yatırımcının yüzünü güldürdü

3 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,31₺ 48,32₺ %0.04 11:19
Euro (EUR) 56,23₺ 56,24₺ %0.45 11:20
Sterlin (GBP) 65,42₺ 65,44₺ %0.37 11:20
Doların ateşi düştü: Euro ve sterlin tekrar yükselişteDoların ateşi düştü: Euro ve sterlin tekrar yükselişte

3 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.10
LPG 34.99
Hürmüz kilitlendi, petrol çalkalandı: Akaryakıtta rekor zam için saatler kaldıHürmüz kilitlendi, petrol çalkalandı: Akaryakıtta rekor zam için saatler kaldı

3 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.936$
Değişim %0,74
Ne altın, ne de borsa: Yeni güvenli liman Bitcoin mi olacak?Ne altın, ne de borsa: Yeni güvenli liman Bitcoin mi olacak?
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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