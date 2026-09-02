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Son Dakika | Melih Gökçek ifade verecek

Son dakika haberi... Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül'de "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.

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Son Dakika | Melih Gökçek ifade verecek
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Gökçek'in 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlattı.

Son Dakika | Melih Gökçek ifade verecek - Resim : 1

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında Gökçek hakkında gündeme getirilen iddiaların incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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GÖKÇEK'TEN SORUŞTURMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Soruşturma haberinin kamuoyuna yansımasının ardından Melih Gökçek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hakkındaki iddialarla ilgili gerekli bilgileri savcılığa sunacağını belirten Gökçek, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili herhangi bir hesabının bulunmadığını savundu.

Gökçek, paylaşımında, "Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" ifadelerini kullandı.

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4 EYLÜL'DE ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamında Gökçek'in ifade işleminin tarihi belli oldu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldığı öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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