Ne altın, ne de borsa: Yeni güvenli liman Bitcoin mi olacak?

ABD ve İran arasındaki askeri gerilimin tırmanması ile Fed'in faiz politikasına ilişkin kaygıların yarattığı küresel makroekonomik baskılar ortamında, kripto para piyasalarında kademeli gerileme devam ediyor. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 oranında azalarak 2,64 trilyon dolar seviyelerine çekildi.

Lider kripto para Bitcoin, gün içerisinde 76,3 bin dolar ile 77,8 bin dolar gibi dar bir bant aralığında sıkışarak yatay seyrini sürdürüyor. Son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarına rağmen Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin 65 seviyesine yükselerek yatırımcı güveninin korunduğuna işaret etmesi dikkat çekerken, tüccarlar ve piyasa yapıcılar Bitcoin'in 200 günlük hareketli ortalamasının (EMA) üzerindeki kritik destek seviyelerini savunmaya devam ediyor.

Piyasadaki en göze çarpan gelişme ise Bitcoin'in geleneksel finansal varlıklarla olan bağındaki değişim oldu. Bitcoin'in altın ile olan 90 günlük korelasyonu yüzde 50 seviyesine ulaşarak belirgin bir yükseliş kaydederken, teknoloji endeksi Nasdaq'a olan duyarlılığı ise düşüş gösterdi. Hisse senetleri piyasasından ayrışmaya başlayan bu tablo, küresel ölçekte tırmanan jeopolitik ve enflasyonist riskler karşısında yatırımcıların Bitcoin'i giderek daha fazla "savunma varlığı" ve güvenli liman olarak konumlandırdığını gösteriyor.

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