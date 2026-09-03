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Halk TV Ekonomi Ne altın, ne de borsa: Yeni güvenli liman Bitcoin mi olacak?

Ne altın, ne de borsa: Yeni güvenli liman Bitcoin mi olacak?

Küresel gerilim ve faiz kaygıları kripto piyasasını sarsarken, Bitcoin 76,3 bin dolar seviyesine tutunmaya çalışıyor. Dev varlık Nasdaq'tan kopup altınla korelasyonunu yüzde 50'ye çıkararak yatırımcının yeni sığınağı oldu.

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Ne altın, ne de borsa: Yeni güvenli liman Bitcoin mi olacak?

ABD ve İran arasındaki askeri gerilimin tırmanması ile Fed'in faiz politikasına ilişkin kaygıların yarattığı küresel makroekonomik baskılar ortamında, kripto para piyasalarında kademeli gerileme devam ediyor. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 oranında azalarak 2,64 trilyon dolar seviyelerine çekildi.

Lider kripto para Bitcoin, gün içerisinde 76,3 bin dolar ile 77,8 bin dolar gibi dar bir bant aralığında sıkışarak yatay seyrini sürdürüyor. Son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarına rağmen Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin 65 seviyesine yükselerek yatırımcı güveninin korunduğuna işaret etmesi dikkat çekerken, tüccarlar ve piyasa yapıcılar Bitcoin'in 200 günlük hareketli ortalamasının (EMA) üzerindeki kritik destek seviyelerini savunmaya devam ediyor.

Piyasadaki en göze çarpan gelişme ise Bitcoin'in geleneksel finansal varlıklarla olan bağındaki değişim oldu. Bitcoin'in altın ile olan 90 günlük korelasyonu yüzde 50 seviyesine ulaşarak belirgin bir yükseliş kaydederken, teknoloji endeksi Nasdaq'a olan duyarlılığı ise düşüş gösterdi. Hisse senetleri piyasasından ayrışmaya başlayan bu tablo, küresel ölçekte tırmanan jeopolitik ve enflasyonist riskler karşısında yatırımcıların Bitcoin'i giderek daha fazla "savunma varlığı" ve güvenli liman olarak konumlandırdığını gösteriyor.

3 EYLÜL 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 77.274$ %-0.07 76.968$ 77.900$ -
Ethereum (ETH) 2.385$ %-0.30 2.370$ 2.411$ -

3 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Arbitrum (ARB) 0,1342 $ +%17,74
Lighter (LIT) 3,89 $ +%12,20
Midnight (NIGHT) 0,02082 $ +%10,46

3 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Uniswap (UNI) 5,72 $ -%7,74
Sky (SKY) 0,06783 $ -%5,56
Ethena (ENA) 0,1509 $ -%4,18

3 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.773,11₺
Satış 6.780,77₺
Altın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdiAltın fiyatları yeniden fırladı: Sert düşüşün ardından rotayı yukarı çevirdi

3 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,17₺
Satış 102,20₺
Gümüş fiyatları atağa kalktı: Dün battı, bugün yatırımcının yüzünü güldürdüGümüş fiyatları atağa kalktı: Dün battı, bugün yatırımcının yüzünü güldürdü

3 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,31₺ 48,32₺ %0.04 09:40
Euro (EUR) 56,24₺ 56,25₺ %0.48 09:40
Sterlin (GBP) 65,37₺ 65,39₺ %0.29 09:40
Doların ateşi düştü: Euro ve sterlin tekrar yükselişteDoların ateşi düştü: Euro ve sterlin tekrar yükselişte

3 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.10
LPG 34.99
Hürmüz kilitlendi, petrol çalkalandı: Akaryakıtta rekor zam için saatler kaldıHürmüz kilitlendi, petrol çalkalandı: Akaryakıtta rekor zam için saatler kaldı

3 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.051
Değişim %-1,25
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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