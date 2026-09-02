Müge Anlı'nın emniyet müdürü eşinin görev yeri değişti
Müge Anlı'nın Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü eşi olan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yerine 3. sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun atandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar yapıldı. 18 ilçe ve 8 şubeye yeni müdür atamaları gerçekleştirildi. Yeni görevlendirme listesinde Müge Anlı'nın emniyet müdürü eşinin de yerinin değiştiği görüldü.
YERİNE YENİ MÜDÜR ATANDI
Müge Anlı'nın Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Sarıyer'deki görevinden önce 15 Mayıs 2026 tarihli görevlendirme listesiyle birlikte Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yeni görevlendirmede Yüzbaşıoğlu'nun yerine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun'un atandı.
YENİ GÖREVİ BİLİNMİYOR
Yüzbaşıoğlu'nun yerine Can Coşkun'un atanmasına karar verilmesinin ardından Müge Anlı'nın eşinin yeni görev yeri merak ediliyor. Yüzbaşıoğlu'nun bu kararla birlikte merkez teşkilatına mı çekildiği yoksa farklı bir birimde mi görevlendirileceği ise henüz bilinmiyor.
YENİ ATAMA LİSTESİ
İstanbul İlçe emniyet müdürlüklerinde yapılan yeni görevlendirmeler şu şekilde;
- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Alpaslan Şahin, Adalar İlçe Emniyet Müdürü
- 2. Sınıf Emniyet Müdürü Lütfü Doğan, Çatalca İlçe Emniyet Müdürü
- 2. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Öztürk, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü
- 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muhammet Ahmet Katipoğlu, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü
- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü
- 4. Sınıf Emniyet Müdürü Kürşat Mesut Özmen, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü
- 2. Sınıf Emniyet Müdürü Oktay Çelik, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü olarak
- 4. Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü
- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü
- 2. Sınıf Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü
- 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü
- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Tilki, Kartal İlçe Emniyet Müdürü
- 2. Sınıf Emniyet Müdürü İlyas Kayış, Pendik İlçe Emniyet Müdürü
- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Yunus Gezer, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü
- 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü
- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Tulum, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü
- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Arınç Çevik, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü
- 2. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Abdulkadir Bilen, Tuzla İlçe Emniyet Müdürü
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