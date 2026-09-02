Müge Anlı'nın emniyet müdürü eşinin görev yeri değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar yapıldı. 18 ilçe ve 8 şubeye yeni müdür atamaları gerçekleştirildi. Yeni görevlendirme listesinde Müge Anlı'nın emniyet müdürü eşinin de yerinin değiştiği görüldü.

YERİNE YENİ MÜDÜR ATANDI

Müge Anlı'nın Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Sarıyer'deki görevinden önce 15 Mayıs 2026 tarihli görevlendirme listesiyle birlikte Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yeni görevlendirmede Yüzbaşıoğlu'nun yerine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun'un atandı.

YENİ GÖREVİ BİLİNMİYOR

Yüzbaşıoğlu'nun yerine Can Coşkun'un atanmasına karar verilmesinin ardından Müge Anlı'nın eşinin yeni görev yeri merak ediliyor. Yüzbaşıoğlu'nun bu kararla birlikte merkez teşkilatına mı çekildiği yoksa farklı bir birimde mi görevlendirileceği ise henüz bilinmiyor.

YENİ ATAMA LİSTESİ

İstanbul İlçe emniyet müdürlüklerinde yapılan yeni görevlendirmeler şu şekilde;