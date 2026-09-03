Son Dakika | Akaryakıta tüm zamanların en büyük zammı geliyor! Bir depoda 500 TL’ye yakın fark olacak

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi, petrol piyasalarını etkiledi. Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları da arz endişelerini artırdı. Bu gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor.

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin haberine gmre; motorinin litre fiyatına 8,24 lira zam yapılması bekleniyor. Artışın, 3 Eylül Perşembe’yi 4 Eylül Cuma’ya bağlayan gece pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Zam gerçekleşirse motorinin litre fiyatı bir gecede yaklaşık yüzde 10 artacak. Araç sahipleri, 50 litrelik bir depo için 412 lira daha fazla ödeyecek.

90 LİRAYI GEÇECEK

Beklenen artışın ardından üç büyükşehirde motorin fiyatlarının şöyle olması tahmin ediliyor:

Şehir/Bölge Motorinin litresi

İstanbul Avrupa Yakası 89,38 TL

İstanbul Anadolu Yakası 89,28 TL

Ankara 90,73 TL

İzmir 90,71 TL

Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul’da 90 liraya yaklaşacak. Ankara ve İzmir’de ise 90 liranın üzerine çıkacak.

NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında gümrüksüz rafineri fiyatı esas alınıyor. Bu tutara ÖTV ile EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru takip ediliyor. Ortaya çıkan değişim, belirli seviyelere ulaştığında pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.