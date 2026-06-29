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Halk TV Ekonomi ABD-İran geriliminin faturası çıktı: Gümüşte düşüş sürüyor

ABD-İran geriliminin faturası çıktı: Gümüşte düşüş sürüyor

Körfez'de tırmanan ABD-İran gerilimi gümüş fiyatlarını da vurdu. Fed'in faiz baskısıyla zayıflayan kıymetli metal haftaya kayıpla başlarken, ons gümüş 60 dolar, yurt içinde gram gümüş ise 90 TL sınırının altında kaldı.

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ABD-İran geriliminin faturası çıktı: Gümüşte düşüş sürüyor
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Hafta sonu ABD ile İran arasında Körfez'de tırmanan askeri gerilimin piyasalarda yarattığı tedirginlik gümüş fiyatlarını da aşağı çekti. Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisi, kıymetli metallere yönelik talebi zayıflatmaya devam ederken gümüş haftaya düşüşle başladı. Ons gümüş 60 dolar sınırının altında kalmayı sürdürürken, yurt içinde gram gümüş 90 TL seviyesinin altında seyrediyor.

29 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 87,30₺ 87,32₺ %-0.97 07:56
Ons Gümüş $ 58,23$ 58,24$ %-0.98 07:57

29 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,30₺
Satış 87,32₺

29 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 58,23$
Satış 58,24$

29 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.174,07₺
Satış 6.180,08₺
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29 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,63₺ 46,64₺ %0.04 07:57
Euro (EUR) 53,11₺ 53,13₺ %0.09 07:56
Sterlin (GBP) 61,58₺ 61,61₺ %0.03 07:56
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29 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99

29 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.274
Değişim %0,00

29 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 59.826$
Değişim %0,29
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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