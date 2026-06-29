ABD-İran geriliminin faturası çıktı: Gümüşte düşüş sürüyor
Körfez'de tırmanan ABD-İran gerilimi gümüş fiyatlarını da vurdu. Fed'in faiz baskısıyla zayıflayan kıymetli metal haftaya kayıpla başlarken, ons gümüş 60 dolar, yurt içinde gram gümüş ise 90 TL sınırının altında kaldı.
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Hafta sonu ABD ile İran arasında Körfez'de tırmanan askeri gerilimin piyasalarda yarattığı tedirginlik gümüş fiyatlarını da aşağı çekti. Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisi, kıymetli metallere yönelik talebi zayıflatmaya devam ederken gümüş haftaya düşüşle başladı. Ons gümüş 60 dolar sınırının altında kalmayı sürdürürken, yurt içinde gram gümüş 90 TL seviyesinin altında seyrediyor.
29 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|87,30₺
|87,32₺
|%-0.97
|07:56
|Ons Gümüş $
|58,23$
|58,24$
|%-0.98
|07:57
29 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
29 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
29 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
29 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,63₺
|46,64₺
|%0.04
|07:57
|Euro (EUR)
|53,11₺
|53,13₺
|%0.09
|07:56
|Sterlin (GBP)
|61,58₺
|61,61₺
|%0.03
|07:56
29 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.29
|Motorin
|64.57
|LPG
|31.99
29 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
29 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi