Körfez'de gerilimin faturası dövize kesildi: Dolar aldı başını gitti
Körfez gerilimi ve Fed'in faiz baskısı doları küresel çapta uçurdu. Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen dolar 46,64 TL ile tarihi zirvesini yenilerken, euro 53,13 TL, sterlin ise 61,60 TL seviyesinden haftaya başladı.
Hafta sonu ABD ile İran arasında Körfez'de tırmanan askeri gerilimin petrol fiyatlarını yukarı itmesi enflasyon korkularını körüklerken, Fed'in faiz artırımı beklentileri doları güçlendirdi. D
olar endeksi 101,382 puanla yüksek seviyelerde tutunurken, faiz beklentisiyle dolara yönelen piyasalarda Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen dolar 46,64 TL ile yeni rekor seviyesine ulaştı.
Doların küresel çapta değer kazanması euroyu baskılasa da Avrupa para birimi TL karşısında görece dirençli kaldı. Son bir ayda yüzde 0,49 değer kaybeden ve geçtiğimiz hafta 53 TL'nin altına sarkan euro bugün 53,13 TL'den işlem görüyor.
Benzer bir seyir izleyen sterlin geçtiğimiz hafta 61 TL'ye kadar geriledikten sonra bugün hafif toparlanmayla 61,60 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Yatırımcılar bu hafta açıklanacak ADP istihdam verileri ve tarım dışı istihdam rakamlarından Fed'in para politikası yönüne ilişkin sinyal bekliyor.
29 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,63₺
|46,64₺
|%0.04
|08:01
|Euro (EUR)
|53,12₺
|53,14₺
|%0.10
|08:01
|Sterlin (GBP)
|61,59₺
|61,61₺
|%0.04
|08:01
|Kanada Doları
|32,76₺
|32,93₺
|%0.02
|08:00
|İsviçre Frangı
|57,61₺
|57,63₺
|%0.12
|08:00
|Japon Yeni
|0,29₺
|0,29₺
|%-0.05
|08:00
|Avustralya Doları
|32,03₺
|32,19₺
|%-0.13
|08:00
|Danimarka Kronu
|7,08₺
|7,12₺
|%-0.01
|08:00
|Norveç Kronu
|4,68₺
|4,70₺
|%-0.16
|08:00
|İsveç Kronu
|4,77₺
|4,80₺
|%-0.04
|08:00
|Çin Yuanı
|6,86₺
|6,86₺
|%0.07
|08:01
|Rus Rublesi
|0,59₺
|0,61₺
|%1.37
|08:01
|BAE Dirhemi
|12,70₺
|12,70₺
|%0.06
|08:00
|Suudi Arabistan Riyali
|12,38₺
|12,45₺
|%0.00
|12:24
29 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?
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|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.29
|Motorin
|64.57
|LPG
|31.99