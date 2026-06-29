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Halk TV Ekonomi Körfez'de gerilimin faturası dövize kesildi: Dolar aldı başını gitti

Körfez'de gerilimin faturası dövize kesildi: Dolar aldı başını gitti

Körfez gerilimi ve Fed'in faiz baskısı doları küresel çapta uçurdu. Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen dolar 46,64 TL ile tarihi zirvesini yenilerken, euro 53,13 TL, sterlin ise 61,60 TL seviyesinden haftaya başladı.

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Körfez'de gerilimin faturası dövize kesildi: Dolar aldı başını gitti

Hafta sonu ABD ile İran arasında Körfez'de tırmanan askeri gerilimin petrol fiyatlarını yukarı itmesi enflasyon korkularını körüklerken, Fed'in faiz artırımı beklentileri doları güçlendirdi. D

olar endeksi 101,382 puanla yüksek seviyelerde tutunurken, faiz beklentisiyle dolara yönelen piyasalarda Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen dolar 46,64 TL ile yeni rekor seviyesine ulaştı.

Doların küresel çapta değer kazanması euroyu baskılasa da Avrupa para birimi TL karşısında görece dirençli kaldı. Son bir ayda yüzde 0,49 değer kaybeden ve geçtiğimiz hafta 53 TL'nin altına sarkan euro bugün 53,13 TL'den işlem görüyor.

Benzer bir seyir izleyen sterlin geçtiğimiz hafta 61 TL'ye kadar geriledikten sonra bugün hafif toparlanmayla 61,60 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak ADP istihdam verileri ve tarım dışı istihdam rakamlarından Fed'in para politikası yönüne ilişkin sinyal bekliyor.

29 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,63₺ 46,64₺ %0.04 08:01
Euro (EUR) 53,12₺ 53,14₺ %0.10 08:01
Sterlin (GBP) 61,59₺ 61,61₺ %0.04 08:01
Kanada Doları 32,76₺ 32,93₺ %0.02 08:00
İsviçre Frangı 57,61₺ 57,63₺ %0.12 08:00
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %-0.05 08:00
Avustralya Doları 32,03₺ 32,19₺ %-0.13 08:00
Danimarka Kronu 7,08₺ 7,12₺ %-0.01 08:00
Norveç Kronu 4,68₺ 4,70₺ %-0.16 08:00
İsveç Kronu 4,77₺ 4,80₺ %-0.04 08:00
Çin Yuanı 6,86₺ 6,86₺ %0.07 08:01
Rus Rublesi 0,59₺ 0,61₺ %1.37 08:01
BAE Dirhemi 12,70₺ 12,70₺ %0.06 08:00
Suudi Arabistan Riyali 12,38₺ 12,45₺ %0.00 12:24

29 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,63₺
Satış 46,64₺

29 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,12₺
Satış 53,14₺

29 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 61,59₺
Satış 61,61₺

29 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.174,07₺
Satış 6.180,08₺
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29 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,25₺
Satış 87,27₺
ABD-İran geriliminin faturası çıktı: Gümüşte düşüş sürüyorABD-İran geriliminin faturası çıktı: Gümüşte düşüş sürüyor

29 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99

29 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.274
Değişim %0,10

29 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
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Değişim %0,21
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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