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Halk TV Ekonomi Kripto paralarda hafta sonu depreminden sonra tansiyon düştü

Kripto paralarda hafta sonu depreminden sonra tansiyon düştü

ABD-İran gerilimiyle 58 bin dolar sınırına gerileyen Bitcoin, siyasi risklerin yumuşaması ve güvenli liman arayışıyla yeniden 60 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasası nefes alırken Ethereum da kritik destek seviyesinde tutunarak toparlandı.

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Kripto paralarda hafta sonu depreminden sonra tansiyon düştü
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Bitcoin, hafta sonu yaşanan ABD-İran geriliminin ardından 58-60 bin dolar sınırına kadar gerilese de bu seviyelerden gelen alımlarla yeniden toparlandı. Siyasi gerilimin yumuşamasıyla piyasanın biraz nefes alması ve yatırımcıların riskli alternatif kripto paralardan çıkıp güvenli liman olarak lider kripto paraya yönelmesi, Bitcoin'i tekrar 60 bin doların üzerine taşıdı.

Ethereum cephesinde de benzer bir seyir izleniyor. Sert düşüşlerin ardından bin 570- bin 585 dolar destek seviyesinde tutunmayı başaran Ethereum, satış baskısının hafiflemesiyle günlük %1'lik bir toparlanma kaydetti.

29 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 59.914$ %0.44 58.906$ 60.339$ -
Ethereum (ETH) 1.578$ %0.41 1.549$ 1.589$ -

29 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Velvet (VELVET) 1,69 $ +%7,72
Jito (JTO) 0,82 $ +%7,34
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,18 $ +%5,40

29 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
MemeCore (M) 0,64 $ -%10,09
Pi (PI) 0,12 $ -%4,23
DeXe (DEXE) 21,81 $ -%3,87

29 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.174,07₺
Satış 6.180,08₺
Körfez'de füze düellosu altını vurduKörfez'de füze düellosu altını vurdu

29 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,57₺
Satış 87,60₺
ABD-İran geriliminin faturası çıktı: Gümüşte düşüş sürüyorABD-İran geriliminin faturası çıktı: Gümüşte düşüş sürüyor

29 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,64₺ 46,64₺ %0.06 11:08
Euro (EUR) 53,23₺ 53,24₺ %0.30 11:08
Sterlin (GBP) 61,68₺ 61,69₺ %0.17 11:08
Körfez'de gerilimin faturası dövize kesildi: Dolar aldı başını gittiKörfez'de gerilimin faturası dövize kesildi: Dolar aldı başını gitti

29 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99
ABD ve İran gerilimi petrol fiyatlarını dalgalandırdıABD ve İran gerilimi petrol fiyatlarını dalgalandırdı

29 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.313
Değişim %0,28
BIST 100 yeni haftaya yeşil ışık yakarak başladıBIST 100 yeni haftaya yeşil ışık yakarak başladı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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