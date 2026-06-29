Kripto paralarda hafta sonu depreminden sonra tansiyon düştü

Bitcoin, hafta sonu yaşanan ABD-İran geriliminin ardından 58-60 bin dolar sınırına kadar gerilese de bu seviyelerden gelen alımlarla yeniden toparlandı. Siyasi gerilimin yumuşamasıyla piyasanın biraz nefes alması ve yatırımcıların riskli alternatif kripto paralardan çıkıp güvenli liman olarak lider kripto paraya yönelmesi, Bitcoin'i tekrar 60 bin doların üzerine taşıdı.

Ethereum cephesinde de benzer bir seyir izleniyor. Sert düşüşlerin ardından bin 570- bin 585 dolar destek seviyesinde tutunmayı başaran Ethereum, satış baskısının hafiflemesiyle günlük %1'lik bir toparlanma kaydetti.

29 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

29 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Velvet (VELVET) 1,69 $ +%7,72 Jito (JTO) 0,82 $ +%7,34 Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,18 $ +%5,40

29 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim MemeCore (M) 0,64 $ -%10,09 Pi (PI) 0,12 $ -%4,23 DeXe (DEXE) 21,81 $ -%3,87

29 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

29 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

29 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

29 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.29 Motorin 64.57 LPG 31.99

29 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ