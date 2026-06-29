Kripto paralarda hafta sonu depreminden sonra tansiyon düştü
ABD-İran gerilimiyle 58 bin dolar sınırına gerileyen Bitcoin, siyasi risklerin yumuşaması ve güvenli liman arayışıyla yeniden 60 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasası nefes alırken Ethereum da kritik destek seviyesinde tutunarak toparlandı.
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Bitcoin, hafta sonu yaşanan ABD-İran geriliminin ardından 58-60 bin dolar sınırına kadar gerilese de bu seviyelerden gelen alımlarla yeniden toparlandı. Siyasi gerilimin yumuşamasıyla piyasanın biraz nefes alması ve yatırımcıların riskli alternatif kripto paralardan çıkıp güvenli liman olarak lider kripto paraya yönelmesi, Bitcoin'i tekrar 60 bin doların üzerine taşıdı.
Ethereum cephesinde de benzer bir seyir izleniyor. Sert düşüşlerin ardından bin 570- bin 585 dolar destek seviyesinde tutunmayı başaran Ethereum, satış baskısının hafiflemesiyle günlük %1'lik bir toparlanma kaydetti.
29 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|59.914$
|%0.44
|58.906$
|60.339$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.578$
|%0.41
|1.549$
|1.589$
|-
29 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Velvet (VELVET)
|1,69 $
|+%7,72
|Jito (JTO)
|0,82 $
|+%7,34
|Artificial Superintelligence Alliance (FET)
|0,18 $
|+%5,40
29 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|MemeCore (M)
|0,64 $
|-%10,09
|Pi (PI)
|0,12 $
|-%4,23
|DeXe (DEXE)
|21,81 $
|-%3,87
29 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
29 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
29 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,64₺
|46,64₺
|%0.06
|11:08
|Euro (EUR)
|53,23₺
|53,24₺
|%0.30
|11:08
|Sterlin (GBP)
|61,68₺
|61,69₺
|%0.17
|11:08
29 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.29
|Motorin
|64.57
|LPG
|31.99
29 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi