Körfez'de füze düellosu altını vurdu
Körfez'de tırmanan askeri gerilimin müzakere masasına taşınması piyasayı sakinleştirmeye yetmedi. Fed'in faiz artırım beklentisiyle birleşen Hürmüz Boğazı gerginliği, altın fiyatlarını haftanın ilk gününde aşağı çekti.
Hafta sonu ABD ile İran arasında Körfez'de yaşanan karşılıklı askeri gerilim, altın fiyatlarını hafta başında aşağı çekti.
İran'ın pazar sabahı Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava aracıyla saldırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmaya uyulmazsa İran liderliğini yok edeceği tehdidinde bulundu. İki ülke kısa süre sonra Körfez'deki çatışmaları durdurup Hürmüz Boğazı anlaşmazlığını müzakere masasına taşıma konusunda uzlaşsa da piyasalardaki tedirginlik sürdü.
Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisi, altın üzerindeki baskıyı artırarak sarı metaldeki düşüşü derinleştirdi. Yatırımcılar şimdi bu hafta içinde açıklanacak ADP istihdam verileri ve tarım dışı istihdam rakamlarından Fed'in para politikası yönüne ilişkin ipuçları bekliyor.
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