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Halk TV Ekonomi Körfez'de füze düellosu altını vurdu

Körfez'de füze düellosu altını vurdu

Körfez'de tırmanan askeri gerilimin müzakere masasına taşınması piyasayı sakinleştirmeye yetmedi. Fed'in faiz artırım beklentisiyle birleşen Hürmüz Boğazı gerginliği, altın fiyatlarını haftanın ilk gününde aşağı çekti.

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Körfez'de füze düellosu altını vurdu
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Hafta sonu ABD ile İran arasında Körfez'de yaşanan karşılıklı askeri gerilim, altın fiyatlarını hafta başında aşağı çekti.

İran'ın pazar sabahı Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava aracıyla saldırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmaya uyulmazsa İran liderliğini yok edeceği tehdidinde bulundu. İki ülke kısa süre sonra Körfez'deki çatışmaları durdurup Hürmüz Boğazı anlaşmazlığını müzakere masasına taşıma konusunda uzlaşsa da piyasalardaki tedirginlik sürdü.

Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisi, altın üzerindeki baskıyı artırarak sarı metaldeki düşüşü derinleştirdi. Yatırımcılar şimdi bu hafta içinde açıklanacak ADP istihdam verileri ve tarım dışı istihdam rakamlarından Fed'in para politikası yönüne ilişkin ipuçları bekliyor.

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Satış 6.180,08₺

29 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.052,31$
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29 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
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Satış 131.900,00$

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Gümüş
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Satış 87,32₺
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29 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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29 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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