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Halk TV Ekonomi ABD ve İran gerilimi petrol fiyatlarını dalgalandırdı

ABD ve İran gerilimi petrol fiyatlarını dalgalandırdı

ABD ile İran arasında Körfez'de tırmanan askeri gerilim uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı itti. Yurt içinde akaryakıt fiyatları sabit kalırken, Brent petrol küresel gelişmelerle 73 dolar sınırında dalgalı bir seyir izliyor.

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ABD ve İran gerilimi petrol fiyatlarını dalgalandırdı

Yurt içinde akaryakıt fiyatlarında tabelalar sabit kalmaya devam ederken, geçtiğimiz hafta da herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi. Uluslararası piyasalarda ise ABD ile İran arasında Körfez'de tırmanan askeri gerilim petrol fiyatlarını yukarı itti. Sabahtan bu yana dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol 72,50 ile 73,50 dolar bandında hareket ediyor.

Brent Petrol
Değer 72,93$
Değişim %-0,84

29 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99

29 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.11
Motorin 64.39
LPG 31.39

29 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.23
Motorin 65.64
LPG 31.97

29 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.50
Motorin 65.92
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29 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
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29 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
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Satış 88,29₺
ABD-İran geriliminin faturası çıktı: Gümüşte düşüş sürüyorABD-İran geriliminin faturası çıktı: Gümüşte düşüş sürüyor

29 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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Körfez'de gerilimin faturası dövize kesildi: Dolar aldı başını gittiKörfez'de gerilimin faturası dövize kesildi: Dolar aldı başını gitti

29 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.274
Değişim %0,00

29 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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