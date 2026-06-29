ABD ve İran gerilimi petrol fiyatlarını dalgalandırdı
ABD ile İran arasında Körfez'de tırmanan askeri gerilim uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı itti. Yurt içinde akaryakıt fiyatları sabit kalırken, Brent petrol küresel gelişmelerle 73 dolar sınırında dalgalı bir seyir izliyor.
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Yurt içinde akaryakıt fiyatlarında tabelalar sabit kalmaya devam ederken, geçtiğimiz hafta da herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi. Uluslararası piyasalarda ise ABD ile İran arasında Körfez'de tırmanan askeri gerilim petrol fiyatlarını yukarı itti. Sabahtan bu yana dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol 72,50 ile 73,50 dolar bandında hareket ediyor.
29 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
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|Benzin
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|LPG
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29 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.11
|Motorin
|64.39
|LPG
|31.39
29 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.23
|Motorin
|65.64
|LPG
|31.97
29 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.50
|Motorin
|65.92
|LPG
|31.79
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29 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
29 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
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|Günlük değişim
|Saat
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|Euro (EUR)
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|53,20₺
|%0.23
|09:30
|Sterlin (GBP)
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|09:30
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi