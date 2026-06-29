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Halk TV Ekonomi BIST 100 yeni haftaya yeşil ışık yakarak başladı

BIST 100 yeni haftaya yeşil ışık yakarak başladı

BIST 100 endeksi, geçen hafta yaşadığı yüzde 3'ün üzerindeki kayıpların ardından yeni haftaya toparlanma sinyalleriyle başladı. Güne yükselişle adım atan endeks, yatırımcıların yüzünü güldürerek 14 bin 321 puan seviyesinin üzerine tırmandı.

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BIST 100 yeni haftaya yeşil ışık yakarak başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0,10'luk artışla 14 bin 274,02 puandan kapatsa da haftalık bazda yüzde 3,09 değer kaybetti, haftanın toplam işlem hacmi 134,9 milyar TL seviyesinde kaldı.

Yeni haftaya ise endeks toparlanma sinyali vererek başladı. Yüzde 0,33 değer kazanan BIST 100, 47,42 puanlık artışla 14 bin 321,44 seviyesinden işlem görüyor.

29 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.315
Günlük değişim %0.28
Gün içi düşük 14.280
Gün içi yüksek 14.366
Önceki kapanış 14.274
Saat 11:05

29 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
AKCNS 207,00 %9,99
RALYH 174,20 %9,97
PRZMA 57,60 %9,92
MARMR 2,72 %9,68
VESTL 28,00 %7,53

29 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
MMCAS 64,00 %-6,98
DGGYO 37,30 %-6,56
BMSCH 14,98 %-5,37
ANELE 109,10 %-4,30
EMPAE 70,10 %-3,91

29 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
ASELS 364,25 80.453.354,50
THYAO 330,75 76.807.426,50
EREGL 42,66 72.601.688,88
AKBNK 77,55 55.897.342,05
RALYH 174,20 39.746.168,80

29 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.174,07₺
Satış 6.180,08₺
Körfez'de füze düellosu altını vurduKörfez'de füze düellosu altını vurdu

29 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,59₺
Satış 87,62₺
ABD-İran geriliminin faturası çıktı: Gümüşte düşüş sürüyorABD-İran geriliminin faturası çıktı: Gümüşte düşüş sürüyor

29 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,64₺ 46,64₺ %0.06 11:04
Euro (EUR) 53,23₺ 53,24₺ %0.30 11:04
Sterlin (GBP) 61,67₺ 61,68₺ %0.16 11:05
Körfez'de gerilimin faturası dövize kesildi: Dolar aldı başını gittiKörfez'de gerilimin faturası dövize kesildi: Dolar aldı başını gitti

29 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99
ABD ve İran gerilimi petrol fiyatlarını dalgalandırdıABD ve İran gerilimi petrol fiyatlarını dalgalandırdı

29 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 60.074$
Değişim %0,70
Kripto paralarda hafta sonu depreminden sonra tansiyon düştüKripto paralarda hafta sonu depreminden sonra tansiyon düştü
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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