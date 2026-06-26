BIST 100 bir haftada %3,22 eridi, kayıplar derinleşiyor
Riskten kaçış dalgası Borsa İstanbul'u da vurdu. Haftalık kaybı yüzde 3'ü aşan BIST 100 endeksi, Perşembe gününü düşüşle tamamlamasının ardından yeni haftanın son işlem gününe de sembolik bir artışla başlasa da toparlanma sinyali veremedi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Borsa İstanbul'da da riskten kaçış eğiliminin etkisiyle satış baskısı hissedildi. BIST 100 endeksi, Perşembe gününe yükselişle başlamasına rağmen istikrarını koruyamadı ve günü %0,50'lik kayıpla 71,46 puan gerileyerek 14 bin 259,75 puandan kapattı. Böylece endeks, son bir haftada toplam %3,22 değer kaybetmiş oldu.
Haftanın son işlem gününe ise %0,02'lik sembolik bir artışla 14 bin 262,34 puandan başlayan BIST 100, açılışın ardından toparlanma sinyali veremedi.
26 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|60.648$
|%2.00
|58.337$
|60.704$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.584$
|%1.45
|1.512$
|1.585$
|-
26 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|MemeCore (M)
|1,00 $
|+%46,09
|Audiera (BEAT)
|2,38 $
|+%32,43
|SKYAI (SKYAI)
|0,3133 $
|+%15,31
26 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Mantle (MNT)
|0,4282 $
|-%15,80
|Aerodrome Finance (AERO)
|0,4680 $
|-%9,82
|Worldcoin (WLD)
|0,4735 $
|-%8,89
26 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
26 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
26 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,62₺
|46,63₺
|%0.15
|10:38
|Euro (EUR)
|53,12₺
|53,13₺
|%0.31
|10:38
|Sterlin (GBP)
|61,61₺
|61,62₺
|%0.12
|10:38
26 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.22
|Motorin
|64.50
|LPG
|31.99
26 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi