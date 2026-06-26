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Halk TV Ekonomi BIST 100 bir haftada %3,22 eridi, kayıplar derinleşiyor

BIST 100 bir haftada %3,22 eridi, kayıplar derinleşiyor

Riskten kaçış dalgası Borsa İstanbul'u da vurdu. Haftalık kaybı yüzde 3'ü aşan BIST 100 endeksi, Perşembe gününü düşüşle tamamlamasının ardından yeni haftanın son işlem gününe de sembolik bir artışla başlasa da toparlanma sinyali veremedi.

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BIST 100 bir haftada %3,22 eridi, kayıplar derinleşiyor

Borsa İstanbul'da da riskten kaçış eğiliminin etkisiyle satış baskısı hissedildi. BIST 100 endeksi, Perşembe gününe yükselişle başlamasına rağmen istikrarını koruyamadı ve günü %0,50'lik kayıpla 71,46 puan gerileyerek 14 bin 259,75 puandan kapattı. Böylece endeks, son bir haftada toplam %3,22 değer kaybetmiş oldu.

Haftanın son işlem gününe ise %0,02'lik sembolik bir artışla 14 bin 262,34 puandan başlayan BIST 100, açılışın ardından toparlanma sinyali veremedi.

26 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
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26 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

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26 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
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Satış 6.042,14₺
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26 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,98₺
Satış 87,00₺
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26 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,62₺ 46,63₺ %0.15 10:38
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Sterlin (GBP) 61,61₺ 61,62₺ %0.12 10:38
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26 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99
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26 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.327
Değişim %0,47
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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