BIST 100 bir haftada %3,22 eridi, kayıplar derinleşiyor

Borsa İstanbul'da da riskten kaçış eğiliminin etkisiyle satış baskısı hissedildi. BIST 100 endeksi, Perşembe gününe yükselişle başlamasına rağmen istikrarını koruyamadı ve günü %0,50'lik kayıpla 71,46 puan gerileyerek 14 bin 259,75 puandan kapattı. Böylece endeks, son bir haftada toplam %3,22 değer kaybetmiş oldu.

Haftanın son işlem gününe ise %0,02'lik sembolik bir artışla 14 bin 262,34 puandan başlayan BIST 100, açılışın ardından toparlanma sinyali veremedi.

26 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

26 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim MemeCore (M) 1,00 $ +%46,09 Audiera (BEAT) 2,38 $ +%32,43 SKYAI (SKYAI) 0,3133 $ +%15,31

26 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Mantle (MNT) 0,4282 $ -%15,80 Aerodrome Finance (AERO) 0,4680 $ -%9,82 Worldcoin (WLD) 0,4735 $ -%8,89

26 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

26 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

26 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

26 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.22 Motorin 64.50 LPG 31.99

26 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ