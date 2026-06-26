ABD enflasyonu yükselince dolar fırladı, TL karşısında yeni rekor geldi

ABD'de enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının hızlanacağı beklentisi ve dirençli duruşunu koruyan dolar endeksi, 101 puanın üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Mayıs 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın seyreden ve art arda ikinci haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanan dolar, TL karşısında 46,62 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Perşembe günü açıklanan verilerin ABD'de enflasyonun Mayıs ayında yükselişini sürdürdüğünü ve üç yılın ardından ilk kez %4,0 barajını aştığını göstermesi bu yükselişi destekledi.

Güçlenen dolar karşısında gerileyen euro ise, geçtiğimiz hafta 54 TL sınırına kadar yaklaşmışken bu hafta 53 TL seviyesine kadar geri çekildi.

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