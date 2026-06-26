ABD enflasyonu yükselince dolar fırladı, TL karşısında yeni rekor geldi
ABD enflasyonunun 3 yılın ardından ilk kez yüzde 4 barajını aşmasıyla yükselen dolar endeksi, Türk lirası karşısında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 46,62 TL'yi görerek rekor kıran doların gölgesinde kalan euro ise 53 TL civarına geriledi.
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ABD'de enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının hızlanacağı beklentisi ve dirençli duruşunu koruyan dolar endeksi, 101 puanın üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Mayıs 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın seyreden ve art arda ikinci haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanan dolar, TL karşısında 46,62 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.
Perşembe günü açıklanan verilerin ABD'de enflasyonun Mayıs ayında yükselişini sürdürdüğünü ve üç yılın ardından ilk kez %4,0 barajını aştığını göstermesi bu yükselişi destekledi.
Güçlenen dolar karşısında gerileyen euro ise, geçtiğimiz hafta 54 TL sınırına kadar yaklaşmışken bu hafta 53 TL seviyesine kadar geri çekildi.
26 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,62₺
|46,63₺
|%0.15
|09:05
|Euro (EUR)
|53,08₺
|53,08₺
|%0.22
|09:05
|Sterlin (GBP)
|61,59₺
|61,60₺
|%0.10
|09:05
|Kanada Doları
|32,65₺
|32,81₺
|%0.06
|09:05
|İsviçre Frangı
|57,67₺
|57,63₺
|%0.25
|09:05
|Japon Yeni
|0,29₺
|0,29₺
|%0.10
|09:02
|Avustralya Doları
|31,94₺
|32,10₺
|%-0.31
|09:05
|Danimarka Kronu
|7,05₺
|7,09₺
|%0.03
|09:04
|Norveç Kronu
|4,69₺
|4,71₺
|%-0.30
|09:04
|İsveç Kronu
|4,76₺
|4,78₺
|%-0.15
|09:05
|Çin Yuanı
|6,85₺
|6,85₺
|%0.08
|09:05
|Rus Rublesi
|0,62₺
|0,62₺
|%0.61
|09:05
|BAE Dirhemi
|12,69₺
|12,70₺
|%0.15
|09:05
|Suudi Arabistan Riyali
|12,34₺
|12,40₺
|%0.00
|20:34
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26 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.22
|Motorin
|64.50
|LPG
|31.99
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi