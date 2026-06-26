Gümüş yarı yarıya eridi!

Altın üzerindeki baskıdan payını alan gümüş, ABD enflasyonunun 3 yılın ardından ilk kez %4'ü aşması ve Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı beklentisiyle güçlenen doların etkisiyle 2026'nın en dip seviyesine geriledi. Yaşanan sert düşüşle birlikte ons gümüş 56 dolara, gram gümüş ise 83,42 TL'ye kadar çekildi.

Ons gümüş, yılın en yüksek seviyesi olan 119,25 dolardan bu yana %52,6 değer kaybederken; gram gümüş de 166,31 TL'lik zirvesinden %45 oranında erimiş oldu.

26 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

26 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

26 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

26 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

26 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

26 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.22 Motorin 64.50 LPG 31.99

26 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

26 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI