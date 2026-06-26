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Halk TV Ekonomi Gümüş yarı yarıya eridi!

Gümüş yarı yarıya eridi!

ABD enflasyonunun üç yıl aradan sonra yüzde 4'ü aşmasıyla sarsılan gümüş, 2026'nın en dip seviyesine geriledi. Faiz beklentileriyle güçlenen dolar karşısında eriyen ons gümüş 56 dolara, gram gümüş ise 83,42 liraya kadar çekildi.

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Gümüş yarı yarıya eridi!
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Altın üzerindeki baskıdan payını alan gümüş, ABD enflasyonunun 3 yılın ardından ilk kez %4'ü aşması ve Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı beklentisiyle güçlenen doların etkisiyle 2026'nın en dip seviyesine geriledi. Yaşanan sert düşüşle birlikte ons gümüş 56 dolara, gram gümüş ise 83,42 TL'ye kadar çekildi.

Ons gümüş, yılın en yüksek seviyesi olan 119,25 dolardan bu yana %52,6 değer kaybederken; gram gümüş de 166,31 TL'lik zirvesinden %45 oranında erimiş oldu.

26 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 84,72₺ 84,75₺ %-2.05 09:02
Ons Gümüş $ 56,54$ 56,54$ %-2.18 09:03

26 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 84,80₺
Satış 84,82₺

26 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 56,54$
Satış 56,54$

26 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.031,50₺
Satış 6.042,14₺
Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı: Faiz kıskacı altını darmaduman ettiAltın fiyatlarında kritik eşik kırıldı: Faiz kıskacı altını darmaduman etti

26 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,62₺ 46,63₺ %0.15 09:02
Euro (EUR) 53,08₺ 53,09₺ %0.22 09:03
Sterlin (GBP) 61,59₺ 61,60₺ %0.09 09:03
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26 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99

26 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.260
Değişim %0,00

26 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 59.973$
Değişim %0,87
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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