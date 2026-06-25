Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor
Kelsey Robinson Türkiye'de 2 takımda forma giydi, fırtına gibi esti. Şimdi Amerika'yı sallıyor. Bugün 34 yaşına giren ABD'li oyunun kartvizitine bakanın başı dönüyor.
Kelsey Robinson adını Türk voleybolseverler unutamadı. Ülkemizde oynadı, aradan 5 yıl geçti ama iz bıraktı da gitti.
ABD'li voleybolcu bugün 34 yaşına girdi. Türkiye'de fırtına gibi esmişti, şimdi Amerika'yı sallıyor.
Kelsey Robinson'ın Türkiye'ye ilk gelişi 2017. 2 sezon VakıfBank forması giydi. Sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.
1.88 boyundaki oyuncu 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giydikten sonraki yılda Çin'in Guangdong Evergrande takımında da forma giydi. Aynı sezon yine sarı lacivertli formayla da mücadele etti.
Daha sonra Japonya'da oynadı. Oradan İtalya'nın güçlü takımlarından Conegliano'da 2 sezon oynadıktan sonra Endonezya ve Güney Kore takımlarında yer aldı. Ve ülkesine Atlanta takımıyla dönüş yaptı.
Bu büyük yıldızın doğum gününü voleybol haberlerini anında veren Gibby unutmadı. Hatta kartvizitini yayınladı. Öyle bir kartvizit ki bakanın başı döner!
İşte kazandığı başarıları:
İtalya Ligi
Milletler Ligi
İtalya Kupası
Şampiyonlar Ligi
Türkiye Ligi
Dünya Kulüpler Şampiyonası
İtalya Süper Kupası
NORCECA Şampiyonası
Olimpiyatlar
World Grand Prix
Türkiye Süper Kupası
Dünya Şampiyonası
Türkiye Kupası
Dünya Kupası
LOVB Classic
İtalya Ligi MVP
Dünya Kupası En İyi Smaçör
Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Smaçör
Şampiyonlar Ligi En İyi Smaçör
World Grand Prix En İyi Smaçör
İtalya Ligi En İyi Smaçör
Endonezya Ligi En İyi Smaçör