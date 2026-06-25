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Halk TV Spor Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor

Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor

Kelsey Robinson Türkiye'de 2 takımda forma giydi, fırtına gibi esti. Şimdi Amerika'yı sallıyor. Bugün 34 yaşına giren ABD'li oyunun kartvizitine bakanın başı dönüyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor - Fotoğraf: 1
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Kelsey Robinson adını Türk voleybolseverler unutamadı. Ülkemizde oynadı, aradan 5 yıl geçti ama iz bıraktı da gitti.

Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor - Fotoğraf: 2
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ABD'li voleybolcu bugün 34 yaşına girdi. Türkiye'de fırtına gibi esmişti, şimdi Amerika'yı sallıyor.

Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor - Fotoğraf: 3
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Kelsey Robinson'ın Türkiye'ye ilk gelişi 2017. 2 sezon VakıfBank forması giydi. Sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor - Fotoğraf: 4
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1.88 boyundaki oyuncu 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giydikten sonraki yılda Çin'in Guangdong Evergrande takımında da forma giydi. Aynı sezon yine sarı lacivertli formayla da mücadele etti.

Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor - Fotoğraf: 5
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Daha sonra Japonya'da oynadı. Oradan İtalya'nın güçlü takımlarından Conegliano'da 2 sezon oynadıktan sonra Endonezya ve Güney Kore takımlarında yer aldı. Ve ülkesine Atlanta takımıyla dönüş yaptı.

Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor - Fotoğraf: 6
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Bu büyük yıldızın doğum gününü voleybol haberlerini anında veren Gibby unutmadı. Hatta kartvizitini yayınladı. Öyle bir kartvizit ki bakanın başı döner!

Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor - Fotoğraf: 7
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İşte kazandığı başarıları:
İtalya Ligi
Milletler Ligi
İtalya Kupası
Şampiyonlar Ligi
Türkiye Ligi

Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor - Fotoğraf: 8
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Dünya Kulüpler Şampiyonası
İtalya Süper Kupası
NORCECA Şampiyonası
Olimpiyatlar

Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor - Fotoğraf: 9
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World Grand Prix
Türkiye Süper Kupası
Dünya Şampiyonası
Türkiye Kupası
Dünya Kupası
LOVB Classic

Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor - Fotoğraf: 10
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İtalya Ligi MVP
Dünya Kupası En İyi Smaçör
Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Smaçör
Şampiyonlar Ligi En İyi Smaçör

Kartvizitine bakanın başı döner: Türkiye'den geçmişti Amerika'lı sallıyor - Fotoğraf: 11
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World Grand Prix En İyi Smaçör
İtalya Ligi En İyi Smaçör
Endonezya Ligi En İyi Smaçör

Voleybol ABD Fenerbahçe Vakıfbank
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