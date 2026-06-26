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Halk TV Ekonomi Kripto parada deprem: Bitcoin 60 bin doların altına geriledi!

Kripto parada deprem: Bitcoin 60 bin doların altına geriledi!

ABD enflasyon verileriyle sarsılan kripto para piyasasında sert satış dalgası başladı. Bitcoin kritik 60 bin dolar sınırının altına gerilerken, 482 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye olduğu piyasada gözler opsiyon vadesine çevrildi.

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Kripto parada deprem: Bitcoin 60 bin doların altına geriledi!
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Kripto para piyasasında da ABD enflasyon verilerinin tetiklediği riskten kaçış hareketiyle sert bir satış dalgası yaşandı. Bitcoin kritik 60 bin dolar desteğinin altına sürüklenirken, son 24 saat içinde 482 milyon dolarlık kaldıraçlı uzun pozisyon tasfiye edildi. Ethereum ise %6'yı aşan kayıpla bin 543 dolara gerileyerek Bitcoin'e kıyasla daha sert bir darbe aldı.

Bitcoin, Ocak ayındaki rekor seviyesinden bu yana değerinin neredeyse üçte birini kaybederken Ethereum'da da teknik destek seviyeleri birer birer kırılıyor. Öte yandan, bugün gerçekleşecek olan 11 milyar dolarlık çeyreklik opsiyon vadesi piyasadaki oynaklığı daha da artırabilir.

26 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 60.648$ %2.00 58.337$ 60.704$ -
Ethereum (ETH) 1.584$ %1.45 1.512$ 1.585$ -

26 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
MemeCore (M) 1,00 $ +%46,09
Audiera (BEAT) 2,38 $ +%32,43
SKYAI (SKYAI) 0,3133 $ +%15,31

26 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Mantle (MNT) 0,4282 $ -%15,80
Aerodrome Finance (AERO) 0,4680 $ -%9,82
Worldcoin (WLD) 0,4735 $ -%8,89

26 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.031,50₺
Satış 6.042,14₺
Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı: Faiz kıskacı altını darmaduman ettiAltın fiyatlarında kritik eşik kırıldı: Faiz kıskacı altını darmaduman etti

26 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,98₺
Satış 87,00₺
Gümüş yarı yarıya eridi!Gümüş yarı yarıya eridi!

26 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,62₺ 46,63₺ %0.15 10:38
Euro (EUR) 53,12₺ 53,13₺ %0.31 10:38
Sterlin (GBP) 61,61₺ 61,62₺ %0.12 10:38
ABD enflasyonu yükselince dolar fırladı, TL karşısında yeni rekor geldiABD enflasyonu yükselince dolar fırladı, TL karşısında yeni rekor geldi

26 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99
Akaryakıtta bekleyiş sürüyor: Petroldeki düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?Akaryakıtta bekleyiş sürüyor: Petroldeki düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?

26 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.327
Değişim %0,47
BIST 100 bir haftada %3,22 eridi, kayıplar derinleşiyorBIST 100 bir haftada %3,22 eridi, kayıplar derinleşiyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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