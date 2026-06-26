Kripto parada deprem: Bitcoin 60 bin doların altına geriledi!
ABD enflasyon verileriyle sarsılan kripto para piyasasında sert satış dalgası başladı. Bitcoin kritik 60 bin dolar sınırının altına gerilerken, 482 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye olduğu piyasada gözler opsiyon vadesine çevrildi.
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Kripto para piyasasında da ABD enflasyon verilerinin tetiklediği riskten kaçış hareketiyle sert bir satış dalgası yaşandı. Bitcoin kritik 60 bin dolar desteğinin altına sürüklenirken, son 24 saat içinde 482 milyon dolarlık kaldıraçlı uzun pozisyon tasfiye edildi. Ethereum ise %6'yı aşan kayıpla bin 543 dolara gerileyerek Bitcoin'e kıyasla daha sert bir darbe aldı.
Bitcoin, Ocak ayındaki rekor seviyesinden bu yana değerinin neredeyse üçte birini kaybederken Ethereum'da da teknik destek seviyeleri birer birer kırılıyor. Öte yandan, bugün gerçekleşecek olan 11 milyar dolarlık çeyreklik opsiyon vadesi piyasadaki oynaklığı daha da artırabilir.
26 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|60.648$
|%2.00
|58.337$
|60.704$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.584$
|%1.45
|1.512$
|1.585$
|-
26 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|MemeCore (M)
|1,00 $
|+%46,09
|Audiera (BEAT)
|2,38 $
|+%32,43
|SKYAI (SKYAI)
|0,3133 $
|+%15,31
26 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Mantle (MNT)
|0,4282 $
|-%15,80
|Aerodrome Finance (AERO)
|0,4680 $
|-%9,82
|Worldcoin (WLD)
|0,4735 $
|-%8,89
26 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
26 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
26 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,62₺
|46,63₺
|%0.15
|10:38
|Euro (EUR)
|53,12₺
|53,13₺
|%0.31
|10:38
|Sterlin (GBP)
|61,61₺
|61,62₺
|%0.12
|10:38
26 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.22
|Motorin
|64.50
|LPG
|31.99
26 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi