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Halk TV Ekonomi Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı: Faiz kıskacı altını darmaduman etti

Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı: Faiz kıskacı altını darmaduman etti

ABD PCE enflasyonunun 3 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıkması altını vurdu. Faiz artırım beklentileriyle sarsılan ons altın, 4 bin dolar kritik eşiğinde dalgalanırken gram altın da 6 bin lira sınırının altına geriledi.

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Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı: Faiz kıskacı altını darmaduman etti
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Haftalık %4’lük kayıpla Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyelerine gerileyen ons altın, 4 bin dolar kritik eşiğinde dalgalı bir seyir izliyor.

Çarşamba günü ilk kez bu sınırın altına sarkan ancak kısa sürede toparlanan ons altın, 29 Ocak’taki 5 bin 594 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yaklaşık %29 değer kaybetti ve art arda dördüncü haftayı da düşüşle kapatma yoluna girdi.

Ons altındaki bu baskıyla birlikte, haftanın büyük bölümünde 6 bin TL’nin hemen üzerinde seyreden gram altın da sabahın erken saatlerinde yeniden bu sınırın altına geriledi.

Altın fiyatları üzerindeki bu baskının temel kaynağı ise ABD enflasyonu ve buna bağlı faiz artırım beklentileri oldu. ABD-İran savaşının körüklediği enflasyonist baskıyla birlikte, Perşembe günü açıklanan verilere göre ABD PCE enflasyonu Mayıs ayında yükselişini sürdürerek 3 yılın ardından ilk kez %4’ün üzerine çıktı.

Bu durum Fed’in faiz artırımlarını hızlandıracağı beklentisini güçlendirirken, güçlenen dolar ve yükselen faiz oranları altını baskı altında tutmaya devam ediyor.

26 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.006,31₺ 6.007,60₺ %-0.34 07:32
Ons Altın $ 4.007,03$ 4.008,04$ %-0.48 07:32
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 129.200,00$ 129.400,00$ %0.00 17:01

26 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.031,50₺
Satış 6.042,14₺

26 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.007,03$
Satış 4.008,04$

26 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 129.200,00$
Satış 129.400,00$

26 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 84,68₺
Satış 84,71₺
Gümüş yarı yarıya eridi!Gümüş yarı yarıya eridi!

26 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,61₺ 46,62₺ %0.14 07:32
Euro (EUR) 53,06₺ 53,07₺ %0.19 07:32
Sterlin (GBP) 61,57₺ 61,59₺ %0.07 07:32

26 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99

26 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.260
Değişim %-0,50

26 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 59.990$
Değişim %0,89
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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