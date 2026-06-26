Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı: Faiz kıskacı altını darmaduman etti

Haftalık %4’lük kayıpla Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyelerine gerileyen ons altın, 4 bin dolar kritik eşiğinde dalgalı bir seyir izliyor.

Çarşamba günü ilk kez bu sınırın altına sarkan ancak kısa sürede toparlanan ons altın, 29 Ocak’taki 5 bin 594 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yaklaşık %29 değer kaybetti ve art arda dördüncü haftayı da düşüşle kapatma yoluna girdi.

Ons altındaki bu baskıyla birlikte, haftanın büyük bölümünde 6 bin TL’nin hemen üzerinde seyreden gram altın da sabahın erken saatlerinde yeniden bu sınırın altına geriledi.

Altın fiyatları üzerindeki bu baskının temel kaynağı ise ABD enflasyonu ve buna bağlı faiz artırım beklentileri oldu. ABD-İran savaşının körüklediği enflasyonist baskıyla birlikte, Perşembe günü açıklanan verilere göre ABD PCE enflasyonu Mayıs ayında yükselişini sürdürerek 3 yılın ardından ilk kez %4’ün üzerine çıktı.

Bu durum Fed’in faiz artırımlarını hızlandıracağı beklentisini güçlendirirken, güçlenen dolar ve yükselen faiz oranları altını baskı altında tutmaya devam ediyor.

26 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

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26 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

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