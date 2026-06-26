Akaryakıtta bekleyiş sürüyor: Petroldeki düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?

26 Haziran sabahı itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Brent petroldeki düşüşe bağlı olarak akaryakıtta indirim beklentisi bir haftadır akıllarda olsa da henüz resmi bir indirim duyurulmadı.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin temel nedeni, Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişelerinin hafiflemesi oldu. Şubat ayındaki ABD-İsrail-İran çatışmasının ardından kapanan boğazda, ateşkes anlaşmasıyla birlikte geçişler yeniden başladı ve bu hafta ham petrol sevkiyatları savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Sıkışan petrol tankerlerinin boğazdan çıkışı da hız kazandı. Ancak Perşembe günü Umman açıklarında bir kargo gemisinin vurulması gerilimi canlı tutarken; boğazdaki toplam trafik, 28 Şubat öncesindeki günlük ortalama 125 gemi geçişinin hala oldukça altında seyretmeye devam ediyor.

26 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.22 Motorin 64.50 LPG 31.99

26 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.05 Motorin 64.33 LPG 31.39

26 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.18 Motorin 65.59 LPG 31.97

26 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.45 Motorin 65.86 LPG 31.79

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