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Halk TV Ekonomi Akaryakıtta bekleyiş sürüyor: Petroldeki düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?

Akaryakıtta bekleyiş sürüyor: Petroldeki düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?

Hürmüz Boğazı'ndaki ateşkesle petrol sevkiyatı savaş sonrasının zirvesine çıksa da akaryakıtta indirim bekleyenlerin gözü kulağı hala pompada.

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Akaryakıtta bekleyiş sürüyor: Petroldeki düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?
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26 Haziran sabahı itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Brent petroldeki düşüşe bağlı olarak akaryakıtta indirim beklentisi bir haftadır akıllarda olsa da henüz resmi bir indirim duyurulmadı.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin temel nedeni, Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişelerinin hafiflemesi oldu. Şubat ayındaki ABD-İsrail-İran çatışmasının ardından kapanan boğazda, ateşkes anlaşmasıyla birlikte geçişler yeniden başladı ve bu hafta ham petrol sevkiyatları savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Sıkışan petrol tankerlerinin boğazdan çıkışı da hız kazandı. Ancak Perşembe günü Umman açıklarında bir kargo gemisinin vurulması gerilimi canlı tutarken; boğazdaki toplam trafik, 28 Şubat öncesindeki günlük ortalama 125 gemi geçişinin hala oldukça altında seyretmeye devam ediyor.

Brent Petrol
Değer 73,90$
Değişim %-1,42

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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