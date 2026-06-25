Santarelli'nin yeni sezonda adresi belli oldu: Resmen açıkladılar

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörü Daniele Santarelli'nin yeni sezondaki adresiyle ilgili resmi açıklama geldi.

Aynı zamanda İtalya'nın Conegliano takımını da çalıştıran Santarelli'nin görevine devam edeceği resmileşti.

Conegliano Kulübü, bir hafta önce de Daniele Santerelli ile yeni sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Santarelli daha önce Sırbistan kadın milli takımı çalıştırmış ve 2022'de dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Türkiye ile de dünya, Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları bulunuyor.

İtalyan teknik adam İtalya'da da pek çok kez lig şampiyonluğu ve kupa kazandı.

İTALYAN KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPTI

İtalyan kulübü yeni sezonda teknik ekip kadrosunu şöyle duyurdu:

Daniele Santarelli - Başantrenör

Maurizio Mora - Yardımcı Antrenör

Vincenzo Mallia - Yardımcı Antrenör

Giulio Bottosso - Yardımcı Antrenör

Marco Greco - İstatistikçi

(2023'den beri Türk Milli Takım'ında da istatistikçi olarak görev yapıyor)

Marco Da Lozzo - Kondisyoner

Pier Paolo Zanasi - Takım Menajeri