Petrol fiyatları geriledi, sürücüyü sevindirecek haber geldi!
Küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 85 dolara çekilirken, Türkiye'deki sürücülere sevindirici haber geldi. Piyasa kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarında 4 TL'lik dev indirim bekleniyor.
Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında bugün yeni bir değişiklik yaşanmazken, sürücülerin yüzünü güldürecek bir gelişme gündeme geldi. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarına 4 TL'lik indirim yapılması bekleniyor.
Küresel tarafta ise güne düşüşle başlayan Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu kaynaklı diplomatik temasların etkisiyle gerileyerek 85 dolar seviyelerine çekildi.
Petrol fiyatlarındaki bu geri çekilmede, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden seyrüsefere açılması ve sevkiyat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik başlayan görüşmeler etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın artan ekonomik baskısıyla karşı karşıya kalan Tahran yönetimi, boğaz trafiğini yönetmek üzere Umman ile müzakerelere yeniden başladığını duyurdu. İki ülke, boğazda geçici bir ortak seyir koridoru oluşturulması ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.
Görüşmelere rağmen boğazdaki gemi trafiği savaş öncesi seviyelerinin oldukça gerisinde kalmayı sürdürürken, Pakistan ile İran arasında gerçekleşen barış odaklı temaslarda "önemli ilerleme" kaydedildiği açıklandı.
ABD'nin İran ile ticari bağlarını sürdüren ülkelere yönelik yaptırım tehditleri devam ederken, diplomasi trafiğinin hız kazanması petrol piyasasındaki arz endişelerini bir miktar yatıştırdı.
26 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.26
|Motorin
|82.73
|LPG
|33.79
26 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.11
|Motorin
|82.58
|LPG
|33.19
26 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|75.23
|Motorin
|83.83
|LPG
|33.89
26 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|75.53
|Motorin
|84.12
|LPG
|33.79
İNDİRİM SONRASI TAHMİNİ MOTORİN FİYATLARI
|Mevcut Fiyat (₺)
|İndirim Sonrası Tahmini (₺)
|İstanbul (Avrupa)
|82,73
|78,73
|İstanbul (Anadolu)
|82,58
|78,58
|Ankara
|83,83
|79,83
|İzmir
|84,12
|80,12
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