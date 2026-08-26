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Halk TV Ekonomi Petrol fiyatları geriledi, sürücüyü sevindirecek haber geldi!

Petrol fiyatları geriledi, sürücüyü sevindirecek haber geldi!

Küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 85 dolara çekilirken, Türkiye'deki sürücülere sevindirici haber geldi. Piyasa kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarında 4 TL'lik dev indirim bekleniyor.

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Petrol fiyatları geriledi, sürücüyü sevindirecek haber geldi!
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Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında bugün yeni bir değişiklik yaşanmazken, sürücülerin yüzünü güldürecek bir gelişme gündeme geldi. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarına 4 TL'lik indirim yapılması bekleniyor.

Son dakika | Akaryakıta indirim geliyorSon dakika | Akaryakıta indirim geliyor

Küresel tarafta ise güne düşüşle başlayan Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu kaynaklı diplomatik temasların etkisiyle gerileyerek 85 dolar seviyelerine çekildi.

Petrol fiyatlarındaki bu geri çekilmede, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden seyrüsefere açılması ve sevkiyat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik başlayan görüşmeler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın artan ekonomik baskısıyla karşı karşıya kalan Tahran yönetimi, boğaz trafiğini yönetmek üzere Umman ile müzakerelere yeniden başladığını duyurdu. İki ülke, boğazda geçici bir ortak seyir koridoru oluşturulması ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

Görüşmelere rağmen boğazdaki gemi trafiği savaş öncesi seviyelerinin oldukça gerisinde kalmayı sürdürürken, Pakistan ile İran arasında gerçekleşen barış odaklı temaslarda "önemli ilerleme" kaydedildiği açıklandı.

ABD'nin İran ile ticari bağlarını sürdüren ülkelere yönelik yaptırım tehditleri devam ederken, diplomasi trafiğinin hız kazanması petrol piyasasındaki arz endişelerini bir miktar yatıştırdı.

Brent Petrol
Değer 86,76$
Değişim %1,13

26 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.26
Motorin 82.73
LPG 33.79

26 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.11
Motorin 82.58
LPG 33.19

26 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 75.23
Motorin 83.83
LPG 33.89

26 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 75.53
Motorin 84.12
LPG 33.79

İNDİRİM SONRASI TAHMİNİ MOTORİN FİYATLARI

Mevcut Fiyat (₺) İndirim Sonrası Tahmini (₺)
İstanbul (Avrupa) 82,73 78,73
İstanbul (Anadolu) 82,58 78,58
Ankara 83,83 79,83
İzmir 84,12 80,12

26 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.119,25₺
Satış 7.125,57₺
Altın için kritik saat belli oldu: Piyasaların gözü bu veriye kilitlendiAltın için kritik saat belli oldu: Piyasaların gözü bu veriye kilitlendi

26 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,87₺
Satış 104,89₺
Beyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştıBeyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştı

26 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,12₺ 48,12₺ %0.06 18:10
Euro (EUR) 56,10₺ 56,11₺ %-0.06 18:10
Sterlin (GBP) 65,46₺ 65,47₺ %-0.36 18:10
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26 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.611
Değişim %0,95
Borsa İstanbul çarşamba sabahına yeşil yaktı: Hafta ortasına yükselişle başladıBorsa İstanbul çarşamba sabahına yeşil yaktı: Hafta ortasına yükselişle başladı

26 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.927$
Değişim %-0,27
Bitcoin 80 bin dolar duvarına çarptı: Piyasa bir anda gerilediBitcoin 80 bin dolar duvarına çarptı: Piyasa bir anda geriledi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin İndirim Ekonomi Piyasalar
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