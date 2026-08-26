Borsa İstanbul çarşamba sabahına yeşil yaktı: Hafta ortasına yükselişle başladı
Borsa İstanbul, haftaya satıcılı başlayan piyasaların ardından çarşamba gününe alıcılı bir seyirle merhaba dedi.
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Haftanın ilk işlem gününde kaydettiği güçlü açılışın ardından satış baskısıyla geri çekilen Borsa İstanbul, pazartesi gününden sonra salı gününü de kayıpla tamamladı. Salı günü yüzde 0,19 oranında gerileyen BIST 100 endeksi, önceki kapanışının 28,07 puan altında kalarak haftanın ikinci işlem gününü 14 bin 473,42 puandan kapattı.
Üst üste yaşanan düşüşlü günlerin ardından Borsa İstanbul, hafta ortasına yeniden alıcılı bir seyirle başlangıç yaptı. Çarşamba gününün açılışında yüzde 0,34 oranında değer kazanan endeks, 49,13 puanlık artış kaydetti ve güne 14 bin 522,55 puandan yükselişle giriş yaptı.
26 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.611
|Günlük değişim
|%0.95
|Gün içi düşük
|14.515
|Gün içi yüksek
|14.730
|Önceki kapanış
|14.473
|Saat
|18:09
26 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|ISVEA
|84,20
|%9,99
|TKNKA
|137,20
|%9,94
|TGSAS
|239,00
|%7,66
|COSMO
|145,00
|%5,15
|KPEKS
|131,00
|%4,80
26 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|TEHOL
|37,44
|%-9,96
|NETAS
|90,20
|%-6,63
|HEDEF
|109,70
|%-4,53
|LIDER
|32,12
|%-4,35
|GUNDG
|2.078,00
|%-3,80
26 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|306,00
|313.134.390,00
|TKNKA
|137,20
|126.186.681,60
|AKBNK
|72,50
|100.594.692,50
|TUPRS
|369,75
|96.185.655,75
|KPEKS
|131,00
|72.807.835,00
26 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
26 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
26 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,12₺
|48,12₺
|%0.06
|18:10
|Euro (EUR)
|56,10₺
|56,11₺
|%-0.06
|18:10
|Sterlin (GBP)
|65,46₺
|65,47₺
|%-0.36
|18:10
26 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.26
|Motorin
|82.73
|LPG
|33.79
26 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi