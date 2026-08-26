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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul çarşamba sabahına yeşil yaktı: Hafta ortasına yükselişle başladı

Borsa İstanbul çarşamba sabahına yeşil yaktı: Hafta ortasına yükselişle başladı

Borsa İstanbul, haftaya satıcılı başlayan piyasaların ardından çarşamba gününe alıcılı bir seyirle merhaba dedi.

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Borsa İstanbul çarşamba sabahına yeşil yaktı: Hafta ortasına yükselişle başladı
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Haftanın ilk işlem gününde kaydettiği güçlü açılışın ardından satış baskısıyla geri çekilen Borsa İstanbul, pazartesi gününden sonra salı gününü de kayıpla tamamladı. Salı günü yüzde 0,19 oranında gerileyen BIST 100 endeksi, önceki kapanışının 28,07 puan altında kalarak haftanın ikinci işlem gününü 14 bin 473,42 puandan kapattı.

Üst üste yaşanan düşüşlü günlerin ardından Borsa İstanbul, hafta ortasına yeniden alıcılı bir seyirle başlangıç yaptı. Çarşamba gününün açılışında yüzde 0,34 oranında değer kazanan endeks, 49,13 puanlık artış kaydetti ve güne 14 bin 522,55 puandan yükselişle giriş yaptı.

26 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.611
Günlük değişim %0.95
Gün içi düşük 14.515
Gün içi yüksek 14.730
Önceki kapanış 14.473
Saat 18:09

26 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ISVEA 84,20 %9,99
TKNKA 137,20 %9,94
TGSAS 239,00 %7,66
COSMO 145,00 %5,15
KPEKS 131,00 %4,80

26 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
TEHOL 37,44 %-9,96
NETAS 90,20 %-6,63
HEDEF 109,70 %-4,53
LIDER 32,12 %-4,35
GUNDG 2.078,00 %-3,80

26 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
THYAO 306,00 313.134.390,00
TKNKA 137,20 126.186.681,60
AKBNK 72,50 100.594.692,50
TUPRS 369,75 96.185.655,75
KPEKS 131,00 72.807.835,00

26 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.119,25₺
Satış 7.125,57₺
Altın için kritik saat belli oldu: Piyasaların gözü bu veriye kilitlendiAltın için kritik saat belli oldu: Piyasaların gözü bu veriye kilitlendi

26 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,87₺
Satış 104,89₺
Beyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştıBeyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştı

26 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,12₺ 48,12₺ %0.06 18:10
Euro (EUR) 56,10₺ 56,11₺ %-0.06 18:10
Sterlin (GBP) 65,46₺ 65,47₺ %-0.36 18:10
Döviz piyasasında yangın büyüyor, rekorların ardı arkası kesilmiyorDöviz piyasasında yangın büyüyor, rekorların ardı arkası kesilmiyor

26 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.26
Motorin 82.73
LPG 33.79
Petrol fiyatları geriledi, sürücüyü sevindirecek haber geldi!Petrol fiyatları geriledi, sürücüyü sevindirecek haber geldi!

26 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.927$
Değişim %-0,27
Bitcoin 80 bin dolar duvarına çarptı: Piyasa bir anda gerilediBitcoin 80 bin dolar duvarına çarptı: Piyasa bir anda geriledi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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