Borsa İstanbul çarşamba sabahına yeşil yaktı: Hafta ortasına yükselişle başladı

Haftanın ilk işlem gününde kaydettiği güçlü açılışın ardından satış baskısıyla geri çekilen Borsa İstanbul, pazartesi gününden sonra salı gününü de kayıpla tamamladı. Salı günü yüzde 0,19 oranında gerileyen BIST 100 endeksi, önceki kapanışının 28,07 puan altında kalarak haftanın ikinci işlem gününü 14 bin 473,42 puandan kapattı.

Üst üste yaşanan düşüşlü günlerin ardından Borsa İstanbul, hafta ortasına yeniden alıcılı bir seyirle başlangıç yaptı. Çarşamba gününün açılışında yüzde 0,34 oranında değer kazanan endeks, 49,13 puanlık artış kaydetti ve güne 14 bin 522,55 puandan yükselişle giriş yaptı.

26 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

26 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ISVEA 84,20 %9,99 TKNKA 137,20 %9,94 TGSAS 239,00 %7,66 COSMO 145,00 %5,15 KPEKS 131,00 %4,80

26 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim TEHOL 37,44 %-9,96 NETAS 90,20 %-6,63 HEDEF 109,70 %-4,53 LIDER 32,12 %-4,35 GUNDG 2.078,00 %-3,80

26 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) THYAO 306,00 313.134.390,00 TKNKA 137,20 126.186.681,60 AKBNK 72,50 100.594.692,50 TUPRS 369,75 96.185.655,75 KPEKS 131,00 72.807.835,00

26 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

26 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

26 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

26 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.26 Motorin 82.73 LPG 33.79

26 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI