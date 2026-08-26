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Halk TV Ekonomi Bitcoin 80 bin dolar duvarına çarptı: Piyasa bir anda geriledi

Bitcoin 80 bin dolar duvarına çarptı: Piyasa bir anda geriledi

Kripto piyasasında 80 bin dolar barajındaki kâr satışları düşüşü tetikledi. Toplam piyasa değeri 2,67 trilyon dolara gerilerken, ABD'nin İran yaptırımları ve Ethereum'daki yüksek kaldıraç riski piyasadaki temkinli havayı derinleştirdi.

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Bitcoin 80 bin dolar duvarına çarptı: Piyasa bir anda geriledi
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Kripto para piyasalarında kâr satışlarının etkisiyle geri çekilme yaşandı. Psikolojik direnç seviyelerinden gelen satışlarla birlikte toplam piyasa değeri yüzde 4,47 oranında azalarak 2,67 trilyon dolara geriledi.

Lider kripto para Bitcoin, gün içerisinde 77,9 bin ile 80,8 bin dolar aralığında işlem gördü. Gün içinde kısa süreliğine 80,8 bin dolar seviyesine ulaşsa da, 80 bin dolar eşiğinde yoğunlaşan kâr satışları piyasada kısa vadeli temkinli bir havanın hâkim olmasına yol açtı.

Piyasadaki risk unsurları ve düzenleme adımları da bu geri çekilmede etkili oldu. Ethereum tarafında vadeli işlem fonlama oranları son bir yılın en yüksek seviyelerine ulaşırken, türev piyasadaki bu yüksek kaldıraç artışı spot talebin zayıflaması halinde sert dalgalanma riskini beraberinde getiriyor.

Diğer yandan ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırım paketini genişleterek ülkenin kripto para ve teknoloji sektörlerini yaptırım kapsamına dahil etti. İran'ın petrol ödemelerinde kullandığı ağları hedef alan bu adım, sınır ötesi dijital varlık akışları üzerindeki küresel denetimlerin daha da sıkılaşacağını gösteriyor.

26 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 77.927$ %-0.27 77.633$ 79.252$ -
Ethereum (ETH) 2.443$ %0.31 2.416$ 2.476$ -

26 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
LayerZero (ZRO) 1,20 $ +%10,13
SPX6900 (SPX) 0,5310 $ +%5,69
MemeCore (M) 1,17 $ +%3,10

26 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Dash (DASH) 38,83 $ -%10,69
Monad (MON) 0,02794 $ -%9,76
Pepe (PEPE) 0,053838 $ -%8,57

26 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.119,25₺
Satış 7.125,57₺
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26 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,87₺
Satış 104,89₺
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26 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,12₺ 48,12₺ %0.06 18:10
Euro (EUR) 56,10₺ 56,11₺ %-0.06 18:10
Sterlin (GBP) 65,46₺ 65,47₺ %-0.36 18:10
Döviz piyasasında yangın büyüyor, rekorların ardı arkası kesilmiyorDöviz piyasasında yangın büyüyor, rekorların ardı arkası kesilmiyor

26 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.26
Motorin 82.73
LPG 33.79
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26 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.611
Değişim %0,95
Borsa İstanbul çarşamba sabahına yeşil yaktı: Hafta ortasına yükselişle başladıBorsa İstanbul çarşamba sabahına yeşil yaktı: Hafta ortasına yükselişle başladı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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