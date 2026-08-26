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Bitcoin 80 bin dolar duvarına çarptı: Piyasa bir anda geriledi
Kripto piyasasında 80 bin dolar barajındaki kâr satışları düşüşü tetikledi. Toplam piyasa değeri 2,67 trilyon dolara gerilerken, ABD'nin İran yaptırımları ve Ethereum'daki yüksek kaldıraç riski piyasadaki temkinli havayı derinleştirdi.
Kripto para piyasalarında kâr satışlarının etkisiyle geri çekilme yaşandı. Psikolojik direnç seviyelerinden gelen satışlarla birlikte toplam piyasa değeri yüzde 4,47 oranında azalarak 2,67 trilyon dolara geriledi.
Lider kripto paraBitcoin, gün içerisinde 77,9 bin ile 80,8 bin dolar aralığında işlem gördü. Gün içinde kısa süreliğine 80,8 bin dolar seviyesine ulaşsa da, 80 bin dolar eşiğinde yoğunlaşan kâr satışları piyasada kısa vadeli temkinli bir havanın hâkim olmasına yol açtı.
Piyasadaki risk unsurları ve düzenleme adımları da bu geri çekilmede etkili oldu. Ethereum tarafında vadeli işlem fonlama oranları son bir yılın en yüksek seviyelerine ulaşırken, türev piyasadaki bu yüksek kaldıraç artışı spot talebin zayıflaması halinde sert dalgalanma riskini beraberinde getiriyor.
Diğer yandan ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırım paketini genişleterek ülkenin kripto para ve teknoloji sektörlerini yaptırım kapsamına dahil etti. İran'ın petrol ödemelerinde kullandığı ağları hedef alan bu adım, sınır ötesi dijital varlık akışları üzerindeki küresel denetimlerin daha da sıkılaşacağını gösteriyor.